Il mio amico Jean-Paul Belmondo: pannelli raccontano lo straordinario rapporto tra l’attore e il fotografo Charles Bébert (Foto)

In contemporanea alla retrospettiva che la Galerie du Musée de la Photographie Charles Nègre dedica al fotografo delle star Charles Bébert, grandi pannelli fotografici sono stati installati nell’antistante Place Gautier, in mezzo alle bancarelle del mercato che si sviluppa lungo Cours Saleya e, appunto, in Place Gautier.



Si tratta di una mostra all’aperto dal titolo quanto mai suggestivo: “Da Bébel a Bébert…”.

Le fotografie raccontano il rapporto privilegiato di Charles Bébert con il suo amico Jean-Paul Belmondo.

Le fotografie sono state scattate durante le riprese di vari film effettuate a Nizza, tra il 1965 e il 1984.



Fotografo dall'età di 14 anni, Charles Bébert immortala da più di 60 anni tutte le celebrità di passaggio in Costa Azzurra e tutti i grandi eventi tra Cannes e Monaco.

Ha sempre avuto un rapporto privilegiato con le personalità di passaggio sulla Côte d’Azur.