A Monaco non si paga l'occupazione dello spazio pubblico per negozi e ristoranti

Il Governo, in accordo con il Consiglio Nazionale e il Comune di Monaco, hanno deciso di concedere a ristoranti e attività commerciali interessate, l'utilizzo gratuito della Via Pubblica per i propri terrazzi, nel periodo da gennaio a settembre 2021 compreso. Concretamente, il Comune concede uno sconto del 50% sull'OVP, e lo Stato, attraverso la Commissione di Sostegno alla Ripresa Economica (CARE), copre il restante 50%.

Con questa nuova misura, il governo del Principe e il municipio di Monaco stanno rafforzando la sostegno fornito agli attori economici locali e sforzi congiunti nell'ambito del quadro ripresa economica