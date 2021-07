Da domain torna “Arty Party 2” al Mamac

Dopo il successo dello scorso anno, il Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain d di Nizza propone diverse opportunità in occasione della seconda edizione di "Arty Party".

Tre giorni di eventi festosi e incontri inediti, in programma dal 22 al 24 luglio.

Sono previsti corsi formativi con adolescenti, concerti, spettacoli teatrali, deambulazioni artistiche, spettacoli danzati, laboratori.



Un’occasione da vivere da soli, con la famiglia o con gli amici, in ogni casp un’opportunità per trovarsi in un ambiente sicuro.

Per poter accedere è necessario presentare il pass vaccinale all’ingresso.