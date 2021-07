Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

ANTIBES

"L'affaire Guédon" par François Guédon - Théâtre du Tribunal

Mercoledì 28 luglio 2021 ore 21

Théâtre Le Tribunal,

5 Place Amiral Barnaud.



Les expositions Jazz

Fino al 30 agosto 2021

Quattro diversi appuntamenti:

Les photographes de "Jazz à Juan"

60 ans de "Jazz à Juan" - L’Expo



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace " - Musée Peynet

Fino al 3 ottobre 2021

Musée Peynet et du dessin humoristique



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace "

Fino al 3 ottobre 2021

Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Musée Peynet

Place Nationale



Exposition "Le vin, nectar des dieux"

Fino al 30 ottobre 2021

Musée d'Archéologie

Bastion Saint-André



ASPREMONT

CONCERTS Antoine GALEY 4tet

Antoine GALEY 4tet

Pop

Venerdì 23 luglio ore 21



AURIBEAU-SUR-SIAGNE

CONCERTS SPOON

Pop

Martedì 27 luglio ore 21



BEAULIEU-SUR-MER

Édition Les Nuits Guitares

Fino al 23 luglio 2021 ore 19,30

21/07 : Pomme

22/07 : Aaron

23/07 : Philippe Katerine

1-3 Rue Jean Bracco



Exposition Hubert Le Gall, une fantaisie grecque

Fino al 26 settembre 2021

Villa Grecque Kerylos

Impasse Gustave Eiffel



CANNES

LA CHASSE AU TRÉSOR SUR LA PISTE DU MASQUE DE FER

Venerdì 23 luglio 2021 ore 9,50

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



CONCERT AKIKO EBI

Venerdì 23 luglio 2021 ore 20

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



ANIMATIONS LA PORTE AUX ÉTOILES

Show son et lumières

Da Sabato 24 luglio a domenica 25 luglio 2021 dalle 22 alle 23,30

au samedi 21 août 2021

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONCERT EGOR SIDOROV

Sabato 24 luglio 2021 ore 20

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CONCERT BENJAMIN BIOLAY

Domenica 25 luglio 2021 ore 21

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONCERT LES NUITS D’ÉTÉ – BEETHOVEN/P. BIANCONI

Martedì 27 luglio 2021 ore 21

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



LES NOCTURNES CANNOISES : BOULEVARD JEAN HIBERT

Martedì 27 luglio 2021 dalle 19 a mezzanotte



CONCERT MARC LAVOINE

Mercoledì 28 luglio 2021 ore 21

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



LES NOCTURNES CANNOISES : MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 28 luglio 2021 dalle 19 a mezzanotte



EXPOSITIONS CÔTES ET GENS DE MER DES ALPES-MARITIMES

Fino al 6 agosto 2021

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



LUNA PARK

Fino al 31 agosto 2021

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Complexe Pierre de Coubertin - Mûriers

Avenue Pierre de Coubertin

Cannes La Bocca



EXPOSITIONS Peinture FEMMES FATALES : ARTEMISIA GENTILESCHI ET JUDITH DE BÉTHULIE

Fino al 5 settembre 2021

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITIONST JEAN GABRIEL ET ODETTE DOMERGUE

Fino al 19 settembre 2021

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole



VISIONS DE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 14 novembre 2021

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS BARTHÉLÉMY TOGUO - KINGDOM OF FAITH

Fino al 14 novembre 2021

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette

La Malmaison



EXPOSITIONS Peinture GREGORY FORSTNER - LE SOLEIL BRÛLANT SOUS LES PAUPIÈRES FERMÉES

Fino al 5 dicembre 2021

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CAP D'AIL

Rêves de jardins, jardins rêvés

Fino al 17 settembre 2021

Villa Les Camelias

17 av Raymond Gramaglia - 06320 CAP D'AIL



CARROS

Edmond - Théâtre RUSSA LUX

Giovedì 22 luglio 2021 ore 21



CLANS

CONCERTS Paris Swing

Chansons françaises

Venerdì 23 luglio ore 21



EZE

La Tournée du rire Sud

Domenica 25 luglio 2021 ore 21

Un plateau d’humoristes avec des univers différents, du one man show au stand up des anecdotes, un ovni de l’imitation, des performances rarement vues en France, un comique hypnotiseur, un comique burlesque. Des humoristes de la France entière.

la-tournee-du-rire-sud

Place de l'Eglise



Concerts en déambulation

Fino al 31 agosto 2021

Eze Village

Différents styles de musique : Jazz et blues, Musique de variété, Gypsy - Tzigane...

concerts-en-deambulation

Place du Général de Gaulle



FALICON

Théâtre Ségurane - Oui !

Giovedì 22 luglio 2021 ore 21



GILETTE

Thomas Vaccari's Band

Giovedì 22 luglio 2021 ore 21



GOURDON

CONCERTS The Low Budget Men

Rock

Giovedì 22 luglio 2021 ore 21



ISOLA

Concert du Groupe Palace

Mercoledì 28 luglio 2021 ore 18

Immeuble le Pelevos



LANTOSQUE

CONCERTS Pour un flirt évidemment

Chansons françaises

Lunedì 26 luglio ore 21



LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

Cabaret sous les étoiles

Venerdì 23 luglio ore 21



LA TRINITE

CONCERTS Orchestre Philharmonique de Nice

Venerdì 23 luglio ore 21



LA TURBIE

Exotica Danse

Venerdì 23 luglio ore 20,30



LE BROC

Gauvain Sers

Sabato 24 luglio 2021 ore 20,30

Théâtre de Verdure de Le Broc

Gauvain revient avec "Les Oubliés", une chanson qui traite de la désertification des campagnes !

184 Route de Nice



LE ROURET

Cabaret sous les étoiles

Giovedì 22 luglio 2021 ore 21



LEVENS

Exposition de Nathalie Broyelle "Florilège"

Fino al 28 agosto 2021

Galerie du Portal, Levens

Galerie du Portal - 1 Place v. Masseglia



MANDELIEU-LA-NAPOULE

SOLESTONES

Danse

Sabato 24 luglio ore 21



MENTON

Milonga Tango

avec l’Association Tango Siempre Tango

Giovedì 22 luglio 2021 ore 20

Menton - Esplanade des Sablettes



Les Bazaï soupe au pistou et Bal

Chaque été, il tient à cœur à Menton Plus et à l’association “A Ciocoula” d’offrir la traditionnelle soupe au pistou préparée avec soin par leurs bénévoles.

Giovedì 22 luglio 2021 a partire dalle ore 19

Esplanade Françis Palmero



Vendredis du soleil

Dalle 17,30 à mezzanotte

De la rue Trenca à l’allée Batterie 943 : bord de mer piétons, stands, Animations en déambulation sur la Promenade du Soleil



Marché des collectionneurs

Le 2ème weekend de chaque mois, de la place du Cap au quai Bonaparte

Sabato 24 e domenica 25 luglio dalle 9 alle 19

Place du Cap - 9h à 19h



Soirée Mille et une nuits

Association Orientalys

Domenica 25 luglio 2021

18h30 à 19h30 – initiation Bellydance

20h30 spectacle danses orientales suivi d’une soirée dansante

Esplanade Francis Palmero





La ville à Vélo !

Visite promenade de la ville en Vélo

Partenza Musée du Bastion tutti i giovedì ore 9,30

Durée : 2h

Tarif : 9 € Vélo électriques à disposition, venir avec son matériel de sécurité et une bouteille d’eau.

Musée du Bastion

2 Quai de Monléon



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN SERRE DE LA MADONE

Giovedì 22 luglio 2021 ore 15

Venerdì 23 luglio 2021 ore 15

Sabato 24 luglio 2021 ore 15

Domenica 25 2021 ore 15

Martedì 27 luglio 2021 ore 15

Mercoledì 28 luglio 2021 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 22 luglio 2021 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée : Escapade Baroque

Giovedì 22 luglio 2021 ore 15

Place de la conception .



VISITE GUIDÉE ÉCLAIR: LA SALLE DES MARIAGES DE JEAN COCTEAU

Giovedì 22 luglio 2021 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN FONTANA ROSA

Venerdì 23 luglio 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Marché artisanal

Sabato 25 luglio 2021 dalle 9 alle 18

de la place du Cap au quai Bonaparte.



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 26 luglio 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Leeps

pop-rock

Lunedì 26 luglio 2021 ore 21,30

Esplanade Francis Palmero



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DE MARIA SERENA

Martedì 27 luglio 2021 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DES COLOMBIÈRES

Martedì 27 luglio 2021 ore 10,30

312 Route de Super Garavan



Riviera Orchestra « Movies & Jazz »

variétés/jazz

Martedì 27 luglio 2021 oree 21,30

Esplanade Francis Palmero





Visite guidée : La vieille-ville en famille

Mercoledì 28 luglio 2021 ore 14,30

Place de la Conception



Soirée Texas – country

Mercoledì 28 luglio 2021 ore 21,30!

Esplanade Francis Palmero





Marché Estival Nocturne

Fino al 29 agosto dalle 19 a mezzanotte

Mail du Bastion



Jeu de piste de l’été

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 agosto 2021

De 10h à 12h et de 14h à 18h.

Fermé le mardi et les jours fériés.

Musée de Préhistoire régionale

Rue Lorédan Larchey



Exposition: Le Bastion, d’Honoré II à Jean Cocteau

Fino a settembre 2021

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III 06500 Menton



Exposition Prix de la Ville de Menton - PhotoMenton lauréats 2019

Galerie d’art contemporain du Palais de l’Europe

Fino al 30 settembre 2021.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

8 avenue Boyer



MONACO

L’Été Danse

Giovedì 22 luglio, venerdì 23 luglio e sabato 24 luglio 2021 ore 19

2 pièces : "In Memoriam" de Sidi Larbi Cherkaoui et "Core Meu" de Jean-Christophe Maillot par La Compagnie des Ballets de Monte-Carlo

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Giovedì 22 luglio 2021, ore 21,30

Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Tomas Netopil avec Katia et Marielle Labèque, piano. Au programme : Maurice Ravel et Françis Poulenc

Palais Princier Cour d'Honneur

Place du Palais



Morricone Stories

Venerdì 23 luglio 2021 ore 21,30

51e édition du Théâtre du Fort Antoine : "Morricone Stories" concert de jazz par Stefano Di Battista avec André Ceccarelli, batterie, Frédéric Nardin, piano et Daniele Sorrentino, contrebasse, sur une proposition artistique de la Société des Bains de Mer de Monaco

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



A tribute to ABBA

Sabato 24 luglio 2021 ore 22,30

Soirée Fight Aids Monaco avec "The show - A tribute to ABBA"

Le Sporting Monte-Carlo

26, avenue Princesse Grace



Festival d’Orgue

Domenica 25 luglio 2021 ore 17

16e Festival International d’Orgue avec Pierre-Yves Fleury, orgue et Caroline Michel, chant, organisé par la Direction des Affaires Culturelles

Cathédrale de Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



Zucchero

Domenica 25 luglio 2021 ore 22,30

concert avec Zucchero

Le Sporting Monte-Carlo

26, avenue Princesse Grace



Tout ce qui nous reste de la Révolution, c'est Simon

Martedì 27 luglio 2021ore 21,30

51e édition du Théâtre du Fort Antoine : Représentation théâtrale "Tout ce qui nous reste de la Révolution, c'est Simon" par le Collectif l’Avantage du doute

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Théâtre du Fort Antoine

Fino al 6 agosto 2021

51ème édition du Théâtre du Fort Antoine

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Exposition Bijoux d’artistes de Calder à Koons

Fino al 29 agosto 2021, dalle 10 alle 20

Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo

10, avenue Princesse Grace



Exposition Alberto Giacometti - Une Rétrospective

Fino al 29 agosto 2021

de 10h à 20h, nocturnes les mardis et jeudis jusqu’à 22h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Marginalia

Fino al 5 settembre 2021

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Avenue Princesse Grace



Shimabuku

Fino al 3 ottobre 2021

Nouveau Musée National de Monaco

Villa Paloma



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



MOULINET

CONCERTS Corde 53

Musique classique

Sabato 24 luglio ore 21



NIZZA

Soirées Estivales 2021 - Nice

Fino al 19 août 2021

Lympia Espace Culturel Départemental

Giovedì 22: luglio : Sandrine Destafanis & « The Brazilian Love Affair »

Giovedì 29 luglio : Milevska Trio

Giovedì 5 agosto : Swing & Song

Giovedì 12 agosto : Ever Jazz

Giovedì 19 agosto : Joanna Abbinanti Quartet

52 Bd de Stalingrad - 06300 NICE



À l’ombre de Matisse : La Cinémathèque en plein air

Venerdì 23 luglio 2021 ore 22

Musée Matisse Nice

Grease de Randal Kleiser (1978 – 1h50)

164 av des Arènes de Cimiez



Bigard & Friends

Sabato 24 luglio 2021 ore 19,30

Théâtre de la Comédie de Nice

Jean-Marie Bigard, star des Grosses Têtes sur RTL, vous propose avec ses amis un spectacle 100% blagues !

12 rue Auguste Gal



Guillaume Tavernier, Architecte de l’Imaginaire

Fino al 28 luglio 2021

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



Covertramp - Hommage à Supertramp

Mercoledì 28 luglio 2021 ore 21,30

Théâtre de Verdure

Hommage parfait, émotion intacte. S’ils passent à proximité de chez vous, ne les ratez surtout pas : vous n’êtes pas à l’abri de verser une ou deux larmes pour peu que vous ayez, vous aussi, jadis, aimé Supertramp.

covertramp-hommage-a-supertramp

Espace Jacques Cotta - Promenade des Anglais



Les soirées estivales de la Villa Masséna : Caminito Tango

Mercoledì 28 luglio 2021 ore 21

Musée Masséna Jardins de la Villa Masséna

Pendant l’été 1931, il y a 80 ans, Carlos Gardel résidait à Nice et chantait tous les soirs au Palais de la Méditerranée.

les-soirees-estivales-de-la-villa-massena-caminito-tango

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



Voilà l’été !

Fino al 31 luglio 2021

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



Nice Classic Live

Fino al 15 agosto 2021

Scène Matisse - Jardins des Arènes de Cimiez - Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



She-Bam Pow Pop Wizz! Les Amazones Du Pop

Fino al 29 agosto 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.AM.A.C.

Place Yves Klein



We are Family - Summer Party

Fino al 29 agosto 2021 ore 14 e 21 tutte le domeniche

Parvis du MAMAC

1, Place Yves Klein



Cécile Bart : Je suis bleue

Fino al 30 agosto 2021

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Jonathon Brown investit le Musée d’Art Naïf

Fino al 2 settembre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



Goudji, le poème du feu, 50 ans de féerie

Fino al 12 settembre 2021

Musée Masséna

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



Miles - Julie Béna

Fino al 19 settembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



More shoes more boots more garlic - Camille Lapouge

Fino al 19 settembre 2021Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



Maintenant l’Origine

Fino al 19 settembre 2021

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25 bd Carnot



When Looking Across the Sea, Do You Dream? Otobong Nkanga

Fino al 19 settembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Maintenant, l'Origine

Fiono al 21 settembre 2021

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25 bd Carnot - 06300 NICE



Peindre Nice et sa Région - Aux XIX°- Début XX° Siècle

Fino al 21 settembre 2021

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves



Sebastião Salgado, « Déclarations »

Fino al 26 settembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



Photographes en Asie "Inside Japan" Roberto Badin

Fino al 27 settembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Reconstitution théâtralisée du traditionnel tir du canon de midi

Fino al 03 ottobre 2021

Terrasse Nietzsche - Parc de la Colline du Château

Dans le cadre de « Mon été à Nice »

Orario: 11:45 - Tutte le domeniche fine al 3 octobre 2021 (no il 15 et 22 août).

Montée Eberlé - Montée Montfort



Barbara & Michael Leisgen

Fino al 31 octobre 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Exposition interactive « Wild Immersion »

Fino al 28 novembre 2021

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais - 06200 NICE



Pierre Matisse, un marchand d’art à New York

Fino al 30 settembre 2021

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez - 06000 NICE

Tél : +33(0)4 93 81 08 08

Email : musee.matisse@ville-nice.fr

Informations www.musee-matisse-nice.org

Accessible PMR



EchO

Fino al 25 ottobre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



La Bataille des Beaux-Arts. Art et Politique à Nice au XIXe siècle

Fino al 31 ottobre 2021

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 av des Baumettes



La Télé de Moya – Oh la la, quelle histoire !

Fino al 13 novembre 2021

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage -



Cent portraits pour un siècle

Fino al 14 novembre 2021

Palais Lascaris

15 rue Droite



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



OPIO

CONCERTS PISTOU CONNECTION

Spectacle Niçois

Lunedì 26 luglio ore 21



PEONE

CONCERTS Miss DEY and the Residents

Rock’and roll

Martedì 27 luglio ore 21



PUGET-ROSTANG

CONCERTS Les Cordes Latines

Les Cordes Latines

Musique du Monde

Venerdì 23 luglio ore 21



ROQUEBILLIERE

SPECTACLES Théâtre Ségurane - Le diner de cons

Théâtre Ségurane - Le diner de cons !

Venerdì 23 luglio ore 21



ROQUEBRUNE - CAP MARTIN

Giovedì 22

Conférence « De Vézelay au Cap Martin »

Présentée par C. Brulé (architecte) et E. Gaspard (CMN)

Hangar Cap Moderne - Cabbé – 18h (conférence gratuite)



Giovedì 22

Podium de l’été

Carnaby Street,

100 % Beatles & Rolling Stones

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Sabato 24

Festival de Théâtre

« Le Dîner de Cons » de F. Weber

par la Cie Ségurane

Parvis Rainier III - Château – Roquebrune Village – 19h30 (gratuit)



Domenica 25

Festival de Théâtre

« Edmond » d’Alexis Michalik

par le Théâtre Russa Lux

Parvis Rainier III - Château – Roquebrune Village – 19h30 (13 €)



Domenica 25

Fête de la Sainte Marguerite

Dégustation de Barbajuans à 12h

Concours de boules carrées à 14h30

Roquebrune Village – Place de la République



Domenica 25

Visite ludique en famille à Cap Moderne

Hangar Cap Moderne - Cabbé – 15h30 (sur réservation)



Lunedì 26

Podium de l’été

Magie avec Michel Kaplan

et le Duo Magic Brothers

Espace Public Jean Gioan – 21h (spectacle gratuit)



Mercoledì 28

Soirée Tennis de Table

Espace Public Jean Gioan – De 19h à 23h30 (3 €)

Organisateur : Stella Sport



ROQUEFORT-LES-PINS

THE PAUL COX BLUES BAND (8tet)

Blues

Giovedì 22 luglio 2021 ore 21



SAINT DALMAS LE SELVAGE

Pèlerinage Notre Dame Du Très Haut

Sabato 24 luglio 2021

ROUTE DE LA BONETTE

pelerinage-notre-dame-du-tres-haut

Description :

9:45 Rassemblement

10:00 Procession

11:00 Messe

12:00 Allocutions

Route de la Bonette



CONCERTS Yogan le Tsigane et son violon magique

Giovedì 22 luglio 2021 ore 21

Jazz manouche



SAINT-MARTIN-DU-VAR

Les ImitatUeurs

Giovedì 22 luglio 2021 ore 21



SAINT-VALLIER-DE-THIEY

CONCERTS MEMORIES POP LEGEND

Variétés internationales

Martedì 27 luglio ore 21



SERANON

CONCERTS Tango & Co

Venerdì 23 luglio ore 18,30



SIGALE

CONCERTS Dans les Pas d' Alexandre Lagoya et d' Ida Presti

Musique classique

Venerdì 23 luglio ore 21



THEOULE-SUR-MER

Syka James

Chansons françaises

Mercoledì 28 luglio ore 21



TOURRETTE-LEVENS

SPECTACLES Compagnie Corps et Danse - Delirio

Mercoledì 28 luglio ore 21



VALLAURIS

SPECTACLES TOUT COMMENCE MAINTENANT

Stéphanie Paréja Humoriste

Venerdì 23 luglio ore 21



VILLEFRANCHE-SUR-MER

SPECTACLES PARIS FOR YOU

Sabato 24 luglio ore 21



La Face Intime de Volti

Fino al 19 settembre 2021

Citadelle de Villefranche-Sur-Mer



VILLENEUVE-LOUBET

CONCERTS Orchestre Philharmonique de Nice

Musique classique

Martedì 27 lugliuo ore 21