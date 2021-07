Tempo di saldi: con Nice Shopping tutto è più semplice

Fino al 3 agosto, più di 6mila aziende commerciali di Nizza “tagliano” i prezzi : è tempo di saldi.

Nel centro della città, come nei quartieri, non vi è che l’imbarazzo della scelta: moda, alta tecnologia, arredamento, bellezza. Tutto questo, nel rigoroso rispetto delle norme sanitarie.

Per andare a colpo sicuro ed essere informati sulle opportunità di acquisto, nonché sui calendari delle manifestazioni collaterali vi è un sito che fornisce ogni tipo di informazione: https://niceshopping.fr/it/

Dalle botteghe tipiche della città vecchia alle splendide boutique delle vie del centro, passando per i variegati negozi dei suoi quartieri, alla moda o tradizionali, le possibilità a Nizza sono davvero infinite.

La capitale della Côte d'Azur è la destinazione per eccellenza dello shopping: dalle stradine tipiche della città vecchia ai viali del centro, fiancheggiati da boutique eleganti, ai quartieri più popolari con i negozi e mercati coloratissimi, la città offre un’esperienza unica.

Per promuovere gli oltre 6 mila esercizi commerciali della città è stata creata l’associazione Nice Shopping che supporta i consumatori nei loro acquisti fornendo indirizzi, informazioni pratiche, eventi da non perdere, ma anche offerte e servizi esclusivi per facilitare gli acquisti.

Si va dai più bei marchi internazionali e dai più importanti designer, alle specialità culinarie, come tapenade o socca, al tessuto e all'artigianato provenzale: le opportunità sono veramente tante.

Per la prima volta, in Francia, proprio a Nizza i principali attori economici si sono riuniti attorno ad un progetto comune e Nice Shopping, che ormai ha spento la sua quarta candelina, rappresenta un punto di riferimento sia per chi vende, sia per chi acquista.