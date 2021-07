Adelmo Fornaciari è senza dubbio uno dei più grandi artisti italiani: nei suoi 39 anni di carriera, riunisce successi come Senza Una Donna, Il Volo o Baila Morena, ha venduto più di 60 milioni di dischi in tutto il mondo. Il suo album "Oro, incenso e birra", che ha venduto più di otto milioni di copie, è stato a lungo l'album più popolare nella storia della musica leggera italiana. Se il suo nome non vi suona familiare, è comunque sotto lo pseudonimo di Zucchero che avrete riconosciuto l'artista che ha adottato questo soprannome dato alle elementari.

La sua musica e il suo blues sono diffusi in tutto il mondo grazie a numerose collaborazioni con artisti come Blues Brothers, Bono, Ray Charles, Eric Clapton, Joe Cocker, Miles Davis, Peter Gabriel, Iggy Pop, Sting e molti altri.

Il 2021 celebra i 30 anni del suo successo internazionale Senza Una Donna, duo che Zucchero ha registrato con Paul Young nel 1991.

Appuntamento il 25 luglio Zucchero in concerto alla Salle des Etoiles di Monaco, per prenotazione cliccare qui