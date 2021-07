Notre Dame des Fontaines: la piccola Cappella Sistina in Valle Roja

Passato il tunnel e percorsi pochi chilometri dopo Tende si trova il bivio che porta a La Brigue e da lì il breve sentiero nel bosco che arriva al santuario di Notre Dame des Fontaines.

Il santuario nacque da una precedente capella datata circa nel 1300, inoltre, prima della costituzione del Colle di Tenda era una tappa obbligatoria dei pellegrini diretti a santiago de Compostela lungo l’omonimo cammino. Secondo una leggenda diffusa tra gli abitanti di Briga, il santuario venne costruito dopo che un terremoto aveva prosciugato le riserve idriche degli abitanti, che decisero di erigere un santuario per avere l'acqua per coltivare i campi. Costruito il santuario l'acqua ritornò.

Osservando l’esterno della chiesa non si può prevedere cosa si troverà all’interno. Un’eccezionale insieme di affreschi che non hanno nulla da invidiare, nel loro piccolo, alla famosa Capppella Sistina. La cappella è ancora luogo di pellegrinaggi tra le genti occitane della zona. Essa costituisca un vero e proprio catechismo per immagini sottolineato dalle iscrizioni in latino ad uso del clero.

Gli affreschi che avvolgono l’interno dl santuario sono del piemontese Giovanni Canavesio religioso e pittore, e furono completati il giorno della scoperta dell’America il 12 ottobre 1492 . Sulle pareti laterali è raffigurata la Passione del Signore. A destra Gesù davanti a Pilato, a sinistra l’allucinante Giuda Iscariota e la rappresentazione tumultuosa della Crocifissione

Nell'abside ci sono scene evocanti la vita di Maria, gli evangelisti e San Tommaso, nel lato opposto all'abside si può ammirare il grande affresco del Giudizio Universale.

Nel passaggio di Briga Marittima alla Francia nel 1947 il santuario passò dalla diocesi di Cuneo alla diocesi di Nizza, ma si trova davvero a pochi chilometri dalla provincia Granda.

Chissa quante volte sulla strada per il mare o la motagna abbiamo notato quel cartello sul bivio per La Brigue e chissà perchè, presi forse dalla fretta di arrviare alla meta, non ci siamo mai soffermati a curiosare. Merita davvero fare una piccola deviazione per scoprire questo, come tanti altri, gioiellini di casa nostra. Si dice che tutte le strade portino a Roma, la strada della valle Roya, però, può portare ad una piccola ma altrettanto meravigliosa "Cappella Sistina".