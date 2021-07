Villeneuve-Loubet, un'estate all'insegna del divertimento e del relax

Villeneuve-Loubet è una città delle Alpi Marittime che si trova nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur. Situata a metà strada tra Monaco e Cannes, gode di una posizione privilegiata sulla Costa Azzurra. Offre ampie zone boschive grazie ai due parchi della contea che ospita, ma ha anche una lunga costa fatta di spiagge di ghiaia e sabbia. E' una destinazione che offre per il periodo estivo molti eventi dedicati a famiglie e visitatori. Rimarrete conquistati dal suo programma eclettico di feste estive!

Ecco qui di seguito il ricco programma estivo che la città di Villeneuve-Loubet offre ai suoi visitatori

Festival Classic Parc Orchestra: 4 serate di musica classica a partire dalle 21

 Martedì 27 luglio: Orchestra da Camera dell'Orchestra Filarmonica di Nizza nel quadro delle Serate Estive del Dipartimento 06.

Festival Les Jardins des Contes et Légendes

Serate di narrazione per grandi e piccini



Giovedì 29 luglio:

" E perchè no ? »Con Mamadou Sall (narratore) e Jean Métégnier (violoncello)

Giovedì 5 agosto:

"Quando il diavolo si gratta l'orecchio" con Frédérique Lanaure

Giovedì 12 agosto:

"Piovono papaveri" con Aurélie Loiseau

Giovedì 19 agosto:

"Racconti dai 4 angoli del mondo" con Muriel Revollon

Festival des Mots alle 21:

Da sabato 31 luglio o domenica 1 agosto o martedì 17 agosto

In attesa di conferma

Serata organizzata dal Dipartimento delle Alpi Marittime.

Un rinomato attore legge un famoso autore.

Martedì 10 agosto alle 21:

"Cosa aspetti ad essere felice" nuovo concerto di Bernard

PERSIA. Serata di canzoni francesi Michel Fuguain, Michel Delpech, Serge Gainsbourg, Hugues Auffrey..

Domenica 15 agosto alle 21 Serata jazz-swing

"Swing my pop" di Les Accordés Swing

Il meglio della canzone francese e del pop in swing!

Cordélia Czaïka voce - Cyril Salvagnac chitarra -

Chitarra Olivier Nougarol - Fabrice Camboulive

contrabbasso - batteria Laurent Meyer

Martedì 24 agosto alle 21. Serata umoristica

"In tutta trasparenza" di Laurent BARAT

Regia di Gil Marsalla e Pascal Légitimus.

Giovedì 26 agosto alle 21

Concerto folk-blues-soul David ZINCKE and the Sons of guns

nell'ambito delle Serate Estive del Dipartimento

Nel cuore del villaggio

Villeneuve Live Music alle 21 – i venerdì e sabato in luglio e agosto

Intrattenimento musicale jazz, swing, canzoni francesi ecc... in duo, trio quartetto, dalle 21

nel cuore del villaggio.