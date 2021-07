Antonini Navi per la prima volta al Cannes Yachting Festival

Antonini Navi, azienda dedicata al settore dei maxi-yachts creata nel 2019 dallo storico Gruppo Antonini Spa e gestita direttamente dalla stessa famiglia in stretta collaborazione con il socio e direttore commerciale Aldo Manna, sarà presente all’edizione 2021 del Cannes Yachting Festival, che si svolgerà dal 7 al 12 Settembre prossimi.

Un ampio e accogliente stand darà il benvenuto a chi vorrà conoscere meglio l’ormai famoso progetto Utility Platform UP40, con, in esposizione, i suoi modelli in scala delle versioni Crossover, Island ed Explorer: i tre concept, nati dalla creatività del pluripremiato architetto e designer Fulvio De Simoni, derivano dalla medesima piattaforma modulare di circa 40 metri in acciaio oggi in corso di costruzione nel cantiere di la Spezia .

In esposizione in stand ci sarà anche il modello in scala dell’ultimo nato, il nuovo Offshore Patrol Vessel (O.P.V.), Yacht di 56 metri sotto i 500GT. O.P.V. 56, realizzato sempre dalla matita di Fulvio De Simoni, è uno yacht totalmente in alluminio che richiama inequivocabilmente lo stile militare con una prua alta e imponente e dove pulizia ed essenzialità delle linee conferiscono una personalità unica.

Il Salone di Cannes per Antonini Navi sarà quindi l’occasione per presentare ai visitatori e agli appassionati lo stato dell’arte dei suoi lavori e una proposta di servizi ampia e diversificata che, dopo poco più di un anno dall’ingresso nel mondo dello yachting, ha già conquistato l’interesse molti clienti e brokers.