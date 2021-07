Grasse si svela, tante visite guidate per conoscere la capitale dei profumi

Alla scoperta di Grasse, città d’arte e di storia: una serie di visite guidate sono proposte dai servizi culturali della città di Grasse per consentire di conoscere una città che non è soltanto la capitale dei profumi.

Questo il calendario

Jean-Honore Fragonard est de retour a Grasse! - Martedì 3 agosto, giovedì 12 agosto e venerdì 13 agosto 2021 ore 17

Luna e Bombyx sono due clown, ma sono anche Guide Emerite ai Meriti Omerici: si presentano in carne ed ossa per proporre di seguire le orme di Frago scorrazzando per la città. La si conoscerà meglio grazie ai loro commenti…anche fantasiosi!

Les Musées aux Clowns, compagnie Née au Vent

Di e con Claire Néel e Alexandre Florent

Partenza alle 17 in punto, Maison du Patrimoine

Durata dello spettacolo: 1 ora e 30 minuti

Costo: 8 euro

Prenotazione: 04 97 05 58 70



À vos papilles! Sabato 14 agosto, martedì 17 agosto e mercoledì 18 agosto 2021 ore 10,30

Il mercato di Grasse svela le sue tradizioni provenzali. Un’occasione per allietare le papille gustative e la vista con sapori e colori del Mediterraneo. Una visita riservata ai più golosi!

Costo unico senza riduzione: 8 euro

Luogo d'incontro: Maison du patrimoine, 22 rue de l'Oratoire.



Visite découverte -Sabato 21 agosto e lunedì 23 agosto 2021 ore 15

Il racconto di mille anni di storia. Dal Medioevo all'età d'oro della profumeria, Grasse si è evoluta da pittoresca cittadina a stazione climatica. Grazie alla guida-docente, si scoprirà la città e la sua architettura non avrà segreti.

Su registrazione dal lunedì al venerdì per telefono 04 97 05 58 70 o per email animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Luogo d'incontro: Maison du patrimoine, 22 rue de l'Oratoire

Costo: 4 euro a persona, gratuito per i minori di 12 anni.



Grasse en 5 temps, visite guidée – Martedì 24 agosto 2021 e sabato agosto 2021 ore 9,30

Cinque pagine della storia di Grasse raccontate attraverso…i cinque sensi.

Su registrazione dal lunedì al venerdì per telefono 04 97 05 58 70 o per email animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Luogo d'incontro: Maison du patrimoine, 22 rue de l'Oratoire

Costo: 4 euro a persona, gratuito per i minori di 12 anni.