L’estate di Roquebrune Cap Martin, il programma delle manifestazioni di agosto

Un ricco programma per l’estate, quello che ha messo in cantiere Roquebrune Cap Martin e che inseriamo nella sua integralità al fondo di questo articolo .

Questo nei dettagli il programma del mese di agosto 2021

Tutto il mese

Exposition « Cap sur les Bains »

Promenade du Bord de mer (gratuit)



Domenica 1°

Festival de Théâtre

« Cyrano » d’E. Rostand par la Cie Miranda

Parvis Rainier III - Château – Roquebrune Village – 19h30 (15 €)



Lunedì 2

Podium de l’été : Soul, Pop et Disco

avec l’orchestre Blenda Blues Band

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Martedì 3

Opération Bibliomer

Espace Joséphine Baker – 9h30 à 12h30



Campagne de sensibilisation

contre le plastique

Espace Joséphine Baker – De 15h à 18h

Animé par l’association The Animal Fund



Festival de Théâtre

«Trois hommes et un couffin» de C. Serreau par la Cie Les Scènes d’Argent

Parvis Rainier III - Château – Roquebrune Village – 19h30 (13 €)



Mercoledì 4

Randonnée subaquatique

Encadrée par Rand’eau Evasion – De 14h30 à 17h

Plage du Buse (25 € - moins de 12 ans 20 € - sur réservation)



Giovedì 5

Procession votive du 5 Août

Figuration de la Passion du Christ dans les rues du village – 16h30



Fête du 5 août

Dégustation de soupe au pistou à 20h30



Venerdì 6

Journée Pan Bagnat

avec la participation des enfants de l’EMJ

sous la direction de Luc Gamel (Meilleur Ouvrier de France)

Marché Carnolès et Espace J. Baker – 11h à 13h (5 € à emporter)



Festival de Théâtre

Marc Jolivet « Que la Fête (re)commence ! »

Parc du Cap Martin – 20h30 (30 €)



Sabato 7

Campagne Eco-gestes

Sensibilisation des plaisanciers dans la Baie du Cap Martin

De 10h à 15h



Le Festival des Mots : Andréa Ferréol

Rendez-vous avec des lecteurs de renom

Parc du Cap Martin – 21h (gratuit)

Organisateur : Office d’Animation Touristique



Domenica 8

Visite guidée naturaliste

sur le sentier littoral du Cap Martin

Assurée par le Centre de Découverte Mer & Montagne (De 9h à 11h) - 6 € (gratuit pour les moins de 18 ans)



Lunedì 9

Podium de l’été : Ambiance Dolce Vita

avec l’orchestre Daniele e i Baronetti

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Mercoledì 11

Randonnée subaquatique

Encadrée par Rand’eau Evasion – De 14h30 à 17h

Baie du Cap Martin (25 € - moins de 12 ans 20 € - sur réservation)



Soirée Tennis de Table

Espace Public Jean Gioan – De 19h à 23h30 (3 €)



Giovedì 12

Podium de l’été

Soirée Jazz avec Pierre Bertrand

& André Ceccarelli Quartet

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)

Organisateur : Office d’Animation Touristique



Lunedì 16

Podium de l’été

Hommage à Elvis Presley

avec Suspicious Mind

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Mercoledì 18

Randonnée subaquatique

Encadrée par Rand’eau Evasion – De 14h30 à 17h

Plage du Buse (25 € - moins de 12 ans 20 € - sur réservation)



Soirée Tennis de Table

Espace Public Jean Gioan – De 19h à 23h30 (3 €)



Giovedì 19

Podium de l’été

« Qu’est ce qu’on attend pour être heureux » avec Bernard Persia

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Sabato 21

Roquebrune C@p Music

Dans l’ambiance des caveaux

du quartier Latin

avec l’orchestre Swing Saint Germain

Square Louis Lottier – Parc du Cap Martin – 20h (concert gratuit)



Lunedì 23

Roquebrune C@p Music

Denis Gautier Big Band

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Mercoledì 25

Fête de la Saint Louis

Messe à 10h30 - Place Marius Otto - Cabbé



Soirée Tennis de Table

Espace Public Jean Gioan – De 19h à 23h30 (3 €)



Venerdì 27

Roquebrune C@p Music

Philippe Villa Trio

Parc du Cap Martin – 21h (concert gratuit)



Cinéma au hangar

« Mon oncle » de Jacques Tati

Esplanade de la Gare - Cabbé – 21h (10 €)



Sabato 28

Roquebrune C@p Music

Aurora

Petit déjeuner musical au lever du soleil

Pointe du Cap Martin - 6h30 (gratuit)



Roquebrune C@p Music

Night and day with Cole Porter

avec Behia Jazz

Place des Deux Frères – 19h (concert gratuit)

Organisateur : Office d’Animation Touristique



Sabato 28 e Domenica 29

Les Journées de la Mer

Stands et animations de sensibilisation

à la protection du milieu marin

Esplanade Jean Gioan



Lunedì 30

Roquebrune C@p Music

Swunky Long Legs

Espace Public Jean Gioan – 21h (concer

Roquebrune è un villaggio medioevale, tra i più pittoreschi della Costa Azzurra, arroccato sulle pendici del Cap Martin.

Fu parte del Principato di Monaco dal XIV secolo fino al 1848. Annesso alla Francia dal 1860 in seguito ad un plebiscito, l'imperatore Napoleone III ricomprò Mentone e Roccabruna per 4 milioni di franchi-oro al Principe Carlo III di Monaco.

Da allora la cittadina viene chiamata "Roquebrune", salvo che nel breve periodo di occupazione italiana durante la seconda guerra mondiale.

Il castello, costruito nel 970 da Corrado I, Conte di Ventimiglia, doveva difendere la frontiera occidentale del territorio feudale e prevenire un'eventuale offensiva terrestre o marittima delle orde di Saraceni che percorrevano la zona. La fortezza all'epoca comprendeva tutto il villaggio.

Nel XV secolo i Grimaldi aumentarono la potenza militare di questo torrione. Venduto come bene nazionale nel 1808 a cinque cittadini di Roquebrune, viene rivenduto nel 1911 a un ricco turista britannico, Sir William Ingram. Quest'ultimo inizia a intraprendervi alcuni lavori, ma finisce per cedere il castello al comune nel 1921.

La visita del castello, che domina il villaggio medievale, permette di percorrere le stradine piene di carattere e talvolta scavate addirittura nella roccia.

A Roquebrune villaggio ci sono alcuni luoghi da non perdere: il lavatoio, la place des deux Frères, la chiesa di Sainte Marguerite, la riproduzione della fucina, la rue Montcollet, la Place du Capitaine Vincent, l'Ulivo Millenario e naturalmente il castello. Magnifici panorami.