“Nocturnes du Château”, un mese di spettacoli sulla collina che domina la Promenade (Foto)

Dal 1°agosto, per tutto il mese, nell'ambito di “Mon été à Nice 2021”, uno dei luoghi più affascinanti di Nizza si trasforma, al calar della sera, in un palcoscenico.

L’invito è quello a non perdere i “Nocturnes du Château”: per tutto il mese, teatro, musica e danza si alternano nell’area della cattedrale, sulla Collina del Castello, nei pressi della suggestiva area archeologica.



Questo il programma

Domenica 1° agosto

Ore 20 - Back to Life

Compagnia Le Sixième étage

Quattro donne sono stese sul pavimento, una contro l'altra. Forse stanno dormendo, forse stanno aspettando. Sentiamo il loro respiro e un sussurro. Proponendo gesti precisi, sembrano confidarci un segreto e abbozzare ricordi lontani del loro passato. Ci chiamano e ci afferrano con la loro stranezza e l'intensità della loro presenza. Il gruppo si forma e si lega, la danza si libera al suono della musica di Johann Sébastian Bach. L'energia è in aumento e sembra creare legami duraturi tra loro. Come una rinascita dopo un lungo sonno, come un desiderio di risparmiare energie per ricominciare, come un bisogno di vivere intensamente, insieme, “Back to Life” è una creazione sensibile e impegnata che unisce forza e vitalità con la femminilità. Un inno poetico alla libertà.



Ore 20,45 - Sada

Compagnia Phase



Sada è una creazione per due danzatori, una moderna cerimonia coreografica contemplativa. In un'atmosfera luminosa diffusa e intima, gli interpreti attraversano un crescendo danzante di trasformazione. Il silenzio dell'estasi lascia il posto a movimenti bestiali, istintivi e organici. I ballerini assorbono ogni nota, ogni ritmo ed evolvono in una frenetica ricerca di piacere e verità. Sada mette in discussione la nostra capacità di lasciarci “portare”, toccare e trasformare dal mondo. Un momento di danza fluttuante dove il tempo della nostra società lascia il posto a quello della nostra umanità. La Compagnie Phase presenta il lavoro artistico della coreografa Sophie Boursier. La compagnia tende a sviluppare il proprio lavoro coreografico intorno all'umano, a ciò che risuona in lui e oltre, nelle sue dimensioni fisica, mentale e psichica.



Lunedì 2 agosto

Ore 20 - Clement Althaus Trio





Da oltre dieci anni, Clément Althaus compone per i migliori luoghi creativi della regione (Opéra Nice Côte d´Azur, Anthéa, Théâtre National de Nice). Ci porta nel suo universo di canzoni pop rock con chitarra e pianoforte, accompagnato dalla talentuosa Christelle Bernard al violino e violoncello e dal brillante Jérémie Boumendil alla batteria. Poesia rock, umorismo swing e ballate incandescenti. Anche la bossa diventa cinica! Si nuota contro corrente per lasciarci trasportare meglio.



Martedì 3 agosto

Ore 20 - Johnny and the Walkers





“Johnny and the Walkers”, un quartetto di musicisti di Nizza, propone sulla Colline du Château un concerto eccezionale. L'audace repertorio di "Johnny and the walkers" riunisce molti grandi classici della musica degli anni 50. Jazz, rock, musica latina.



Mercoledì 4 agosto

Ore 19 - Back to Life

Compagnia Le Sixième étage



Ore 20 - Le Demoiselles

Compagnia Harpe Diem

Un sorprendente duo di arpe, tutt'altro che classico. "Les demoiselles" traghetta nell’universo delle due protagoniste e mette le loro duo di arpe al servizio di tutta la (buona) musica: varietà, musica da film, pop, jazz. Un concerto frizzante offerto da due artiste premiate col "1° premio del Conservatorio di Nizza" .



Giovedì 5 agosto

Ore 20 - Femmes, le temps d’un chant





"Donne, il tempo di una canto" è uno spettacolo musicale immaginato ed eseguito dal soprano Diane Frémaux accompagnata da tre musicisti: Stéphane Eliot all'electone (organo sinfonico), Serge Gallice alla chitarra elettrica e Cédric Mercury alla batteria.

Dall'opera al music hall, ai musical e alle grandi voci francesi e internazionali, il soprano Diane Frémaux propone una serie di brani scelti interpretando cantanti famose come Maria Callas, Judy Garland o Edith Piaf e Liza Minelli.

Anche il pubblico è coinvolto nello spettacolo. Infatti, quando la scena cambia, brani famosi vengono interpretati dai musicisti e i testi delle canzoni vengono trasmessi sullo schermo gigante permettendo a tutti di cantare brani quali Toréador di Carmen, la Javanaise di Serge Gainsbourg e L’hymne à l’amour di Edith Piaf.



Domenica 29 agosto

Ore 20 - Bar de Spiro Scimone

Compagnie Oléa



Nino è un barista, Petru è un consumatore. I due stanno rivoluzionano il mondo in un piccolo bar. Uno sogna un cocktail bar chic, l'altro vorrebbe fare fortuna giocando a carte con la malavita locale. Due magnifici perdenti …



Lunedì 30 agosto

Ore 18,30 - Alice au Pays De Nice

Prenotazione obbligatoria su nice.fr



Uno spettacolo per tutti che consente di incontrare incontrare personaggi iconici del XIX secolo che hanno soggiornato a Nizza.

Alice è l'alter ego della giovane poetessa nizzarda Agathe-Sophie Sasserno, vissuta a cavallo del secolo. Promessa in un matrimonio non voluto e preoccupata per il suo futuro artistico, percorre il secolo per incontrare personalità provenienti da tutta Europa. Si imbatte in Thomas Coventry, un gentiluomo inglese che è alla disperata ricerca dell'ora esatta e vuole un colpo di cannone ogni mezzogiorno perché la gente di Nizza, dice, è troppo poco puntuale. Quindi si confronta con due autori molto curiosi che stanno prendendo il tè. Il francese Gaston Leroux e il russo Anton Tchekhov che vorrebbero scrivere un'opera teatrale insieme, ma non hanno affatto le stesse idee. Poi incontra il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, che la interroga sui suoi pensieri più profondi. Più avanti incontra un botanico di Nizza, Jean-Baptiste Barla e il suo collaboratore l'acquarellista Vincent Fossat, che insieme celebrano la scoperta di un nuovo fiore. Infine, Alice arriva alla corte del famoso monarca inglese, la regina Vittoria, una donna autoritaria, ma innamorata delle arti.



Ore 20 - On ne badine pas avec l’amour

Compagnia Triphase





Camille e Perdican tornano al castello dove hanno trascorso la loro infanzia. Tutto è stato pianificato per il loro ritorno. Anche il loro matrimonio. Un lieto evento che potrebbe non avverarsi. Tra i due giovani, l'amore lascia il posto al confronto. Per una Camille appena uscita dal convento, non si può giocare con l'amore. Meglio astenersi che rischiare la disillusione. Dovremmo assolutamente prendere l'amore sul serio o no? Questa è la domanda.

L'obiettivo è rendere attuale il testo, nonostante sia ormai datato venendo conto alle esigenze del pubblico senza ritoccarlo.

La compagnia Triphase fa affidamento sulle peculiarità che la caratterizzano: energia, follia, umorismo e sensibilità. L'occasione per trascorrere un momento unico, lontano dai luoghi comuni, riscoprendo un classico della letteratura romantica.



Martedì 31 agosto

Ore 20 - Le casque et l’enclume

Compagnie Tac Théâtre



Tra 50 anni non ci sarà più nulla? Possiamo davvero ignorare il futuro? Forse no, se, attraverso la magia del teatro, ci collochiamo negli anni '60 e '70, nel bel mezzo dell'esplosione delle utopie culturali. Il nostro presente diventa allora il futuro di quel tempo. Parlare del nostro tempo, del nostro mondo, del teatro che sperimentiamo ogni giorno è diventato ovvio.

Ci si immerge nell'atmosfera iper stimolante delle utopie culturali degli anni Sessanta e Settanta per dare uno sguardo al teatro 50 anni dopo.



Tutti gli spettacoli sono gratuiti, è obbligatorio esibire il pass vaccinale accompagnato da un documento di identità.