“La mia estate a Cemenelum”, tante proposte per trascorrere alcune ore tornando indietro nel tempo (Foto)

Un’idea piacevole per trascorrere qualche ora come ci si trovasse ai tempi dell’antica Roma, quando sulla collina di Cimiez esisteva una comunità chiamata Cemenelum.



Il Museo archeologico di Nizza / Cimiez e il Museo Matisse invitano a trascorrere l'estate a Cemenelum.



Fino all'11 settembre viene proposto un vasto ed intenso programma da “vivere” all’ombra del giardino di Cimiez o fra gli scavi archeologici.

Questo il programma del mese di agosto:



Mercoledì 4 agosto e mercoledì 11 agoisto 2021: “Cet été, permormez à Cimiez”

Alle ore 11 al musée Matisse e alle ore 14 al musée d’Archéologie de Nice / Cimiez.

Laboratori di creazione multidisciplinare con Audrey Vallarino.





Venerdì 6 agosto 2021 ore 19 al musée d’Archéologie de Nice / Cimiez: Concert Canti paleocristiani al battistero di Cimiez di Idriss Damien





Venerdì 13 agosto e venerdì 27 agosto ore 16 presso il Musée d'Archéologie de Nice / Cimiez: Cemenelum fait sa comédie : Visite théâtralisée du site archéologique au fil de danses et de musiques antiques par Ghislaine Caccia.

All'indomani delle Idi di Augusto e in occasione della Nemoralia, antiche feste in onore di Diana, l’invito è quello di scoprire la storia e il sito romano di Cemenelum con un approccio artistico, coreografico e umoristico.

Lasciarsi trasportare dai venti di Eolo e dal ritmo a piedi dei guerrieri di Marte in un viaggio nel tempo.

Incontrare Giove, Venere e molti altri personaggi.

Un ligure racconterà l'arrivo dei romani nella regione e la giornata proseguirà con una visita una visita alle delle terme in compagnia di uno schiavo molto professionale.

Lunedì 23 agosto dalle 16,30 alle 22,30: Guinguette Chic

Musica e canzoni di ispirazione tradizionale. Creazioni originali e riadattamenti della Compagnia Les Petites Ouvreuses.

Esposizioni in corso

Sosno squatte l’antique

Artista, pittore, fotografo, scultore e teorico del proprio percorso artistico, Sacha Sosno è il protagonista di questa grande mostra che si sviluppa sull'antico sito dell'antica città di Cemenelum.

Vengono presentate più di 70 opere, esposte tra i resti romani (riportati alla luce durante i maggiori scavi archeologici effettuati dal 1950 al 1969) e nelle sale del museo.



Il Museo archeologico di Nizza / Cimiez si trova in Avenue des Arènes 160 a Nizza.