7 consigli di viaggio dagli esperti

Viaggiare è una delle cose più gratificanti che si possano fare nella vita. Tuttavia, può anche causarti molto stress se non sai cosa stai facendo. Questa guida fornirà alcuni consigli di viaggio da esperti per rendere il tuo prossimo viaggio un po' più facile e piacevole.

Sii in anticipo di due ore

Uno dei consigli più importanti è quello di essere sempre in anticipo di due ore, sia che si tratti di prendere un volo o di arrivare al proprio hotel. Questo ti darà il tempo di prepararti e potrebbe anche farti guadagnare un po' di tempo per esplorare la zona. Inoltre, ti eviterà di dover pagare costose tasse per il ritardo o di perdere un volo. Assicurati di mettere in conto del tempo extra, qualsiasi cosa tu stia facendo.

Mangia dove mangia la gente del posto

Non andare direttamente su TripAdvisor per trovare il miglior ristorante locale. Chiedi invece alla gente del posto dove mangia. Così è più probabile trovare una rappresentazione autentica della cucina locale. Inoltre, è quasi sempre più economico. Quando si viaggia, ci si imbatte in tutti i tipi di cibi diversi, per cui si dovrebbe avere la mentalità del "provare sempre tutto".

Trova i voli attraverso Skyscanner

Skyscanner è uno dei più grandi strumenti mai creati per i viaggiatori. Ti permette di confrontare i prezzi di diversi voli per trovare la migliore offerta. Non solo potresti risparmiare centinaia di euro sul viaggio, ma potresti anche essere in grado di trovare un volo che si adatti meglio al tuo programma. Se stai facendo un viaggio a lungo raggio con più voli, prova a dividere i voli e a prenotarli separatamente. Questo può anche farti risparmiare denaro.

Sapere quando è il momento di fare le foto

Scattare il giusto numero di foto durante i tuoi viaggi è un equilibrio delicato. Non vorrai certo passare tutto il tuo viaggio a guardare attraverso la lente dell’otturatore. Ma allo stesso modo, vorrai avere delle foto da riguardare. Tenendo conto di quanto detto, cerca di limitarti a un paio di foto per evento. Per esempio, se stai visitando un punto di riferimento locale, fai un paio di scatti di alta qualità. Poi, metti via la macchina fotografica e immergiti nel luogo.

Trova sempre un modo per passare il tempo

Quando si pensa a viaggiare, si è concentrati su tutte le esperienze emozionanti che si stanno per fare. Probabilmente non hai pensato a tutte le attese. Che tu sia seduto in un aeroporto, alla fermata dell'autobus o in attesa dell'apertura di un hotel, avrai bisogno di un modo per passare il tempo. Questo può essere qualsiasi cosa, dal leggere un libro al giocare a Voglia di Vincere sul tuo smartphone.

Investi in attrezzatura da viaggio di qualità

Per i tuoi viaggi dovrai investire in alcune attrezzature. Dalle scarpe da trekking agli zaini, è importante investire in attrezzature di alta qualità che dureranno molto più a lungo e aumenteranno il tuo livello di comfort. È vero, comprare l'attrezzatura giusta vale sempre la pena .

Sapere cosa ti aspetti dall'alloggio

L'alloggio è uno dei costi maggiori nelle voci di un viaggio. Si ha sempre bisogno infatti di un posto dove riposare dopo una lunga giornata di esplorazione. Se viaggi con un certo budget probabilmente stai pensando di alloggiare in ostelli. Questo è un ottimo modo per ridurre i costi. Tuttavia, dovresti sapere cosa aspettarti dall'alloggio. Se hai bisogno di privacy, assicurati di averla. Se hai bisogno di un letto comodo, controllali prima. È sempre bene risparmiare sull'alloggio, ma un alloggio economico e di bassa qualità può rovinare il tuo viaggio.