L’azienda italiana guidata da Giorgio Besenzoni torna al Cannes Yachting Festival

Sono disponibili, infatti, in tantissime varianti di colore, finiture, cuciture… Con luci led sul perimetro, struttura in carbonio o vetroresina verniciata in vari colori, supporto elettrico o fisso, sono Best seller della categoria poltrone per Fly, ma sono perfette anche per essere posizionate all’interno dell’imbarcazione.

Saranno anche esposte la passerella idraulica esterna PI 461Miss, l’automatica telescopica più apprezzata nella gamma Besenzoni per la sua leggerezza e funzionalità. La movimentazione idraulica tramite telecomando o pannello di controllo fissato a parete rende estremamente semplici le operazioni di alzo/abbasso del tender dall’acqua. La capacità di sollevamento varia a seconda del modello e può arrivare a 200 kg in funzione di gru per tender e water toys. Accanto, la passerella interna girevole PI 890, grazie a quattro sezioni telescopiche comprensive di carrello iniziale per superamento del gradino è particolarmente adatta per essere installata nelle scale di poppa. La rotazione raggiunge i 50 gradi a destra e sinistra e un’inclinazione di 10° up/down: tali caratteristiche la rendono la perfetta passerella di imbarco dalla banchina in tutta sicurezza e semplicità. Presenta inoltre un gradino con movimentazione automatica per facilitare l’ingresso a bordo evitando eventuali dislivelli tra passerella e primo ponte dello yacht.