Ligue 1: domani il Monaco dà l’avvio al campionato incontrando il Nantes

L'84ª edizione del campionato francese di Ligue 1 prenderà l’avvio domani sera, venerdì 6 agosto, nel Principato di Monaco dove scenderà in campo il Nantes.

Il torneo si concluderà, dopo 38 giornate, il 21maggio 2022.

La novità del torneo è costituita dalle due debuttanti in Ligue 1, il Troyes (per la squadra della Regione del Grand Est si tratta di un ritorno nella massima serie) e il Clermont Foot che sostituiscono le retrocesse Nimes e Digione.

Uno sguardo al regolamento che prevede che la classifica venga fissata al termine delle trentotto giornate senza eventuali spareggi.

Accederanno alla Champions League, edizione 2022 – 2023, le prime tre classificate (due direttamente, una tramite i preliminari), mentre saranno due le formazioni ammesse in Europa League (la quarta classificata e la vincitrice della Coppa di Francia). La quinta classificata accederà all'Europa Conference League.

Per quanto concerne la retrocessione , sarà diretta per le ultime due, mentre la terz’ultima classificata se la vedrà in uno spareggio con la vincitrice dei play-off di Ligue 2.

La prima giornata , oltre a Monaco – Nantes, vedrà anche l’esordio interno del Nizza, domenica 8 agosto, con il Reims.

I campioni di Francia del Lille viaggeranno alla volta di Metz, mentre il Paris Saint Germain andrà a far visita agli esordienti del Troyes.

È subito derby per le altre due squadre del Mediterraneo: il Montpellier riceverà infatti, domenica sera, il Marsiglia.

Completano il tabellino Lione – Brest che si giocherà sabato e Rennes – Lens, Bordeaux – Clermont, Saint – Etienne – Lorient e Strasburgo – Angers che si disputeranno domenica.