“Commedie musicali”, tornano domani sera i fuochi d’artificio di Cannes

Quarta serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: domani sera, mercoledì 7 agosto , alle ore 22 saranno dei “fuochi francesi” a colorare la Baia.

Sarà la volta di Pyragric e del suo designer Eduardo Moreno a colorare il cielo con uno spettacolo dal titolo: "Comédies musicales".



Fondata nel 1935, la società Pyragric è parte integrante del patrimonio industriale della regione di Lione. La sua inventiva ha permesso lo sviluppo di interessanti attività, in particolare pirotecniche agricole, da cui l'origine del nome.

Nel 1965, Pyragric creò il reparto "Spettacoli Pirotecnici" e si vide affidare lo spettacolo pirotecnico di Monaco in occasione del matrimonio principesco di Ranieri III e Grace Kelly. È il punto di partenza di una grande storia al servizio della magia dei fuochi d'artificio.

Nella sede di Rillieux-la-Pape, sull'altopiano nord-orientale del Grand Lyon, da dove domina la Métropole, troviamo la memoria industriale di Pyragric che testimonia l'evoluzione delle tecniche e delle attività. È anche il punto di partenza di un'influenza nazionale e internazionale poiché le sue innovazioni vengono esportate nei quattro angoli del mondo: dipartimenti e territori d'oltremare, Senegal, Marocco, Camerun, Svizzera e molti altri ancora. Le sue 4 parole chiave: qualità, sicurezza, servizio, spettacolo.



Tema: “Comédies musicales”



Questo spettacolo pirotecnico e musicale consente di viaggiare attraverso la storia dei musical più famosi. Tutto è iniziato nel periodo di massimo splendore del genere e grazie in particolare al talento di Gene Kelly e alla magia ben nota a grandi e piccini di Mary Poppins. Commedie spesso burlesche o leggere che vengono perfettamente evidenziate dal gioco frizzante e gioioso dei fuochi d'artificio che non mancano di stimolare la fantasia.

Un viaggio, anche, nello stile pop e rock che ha segnato la nostra vita con la nascita di nuove mode ancora più spettacolari e anticonformiste. Impressionare suonando su tutte le scene, è possibile grazie a fuochi artificiali che competono in ingegno ed eccessi permettendo di sublimare gli effetti visivi con le variazioni ritmiche della musica.

Grandi risorse, scenografie impressionanti, abilità artistiche. In questo spettacolo, il canto e la danza saranno esaltati da un balletto di effetti pirotecnici originali, inaspettati e tecnicamente di altissimo livello così da toccare il cuore, far sorridere e far concludere la serata cantando!



La colonna sonora

My fair lady : My fair lady Overture – André Previn

Singin’in the rain : Singin’in – Gene Kelly

La mélodie du bonheur : The sound of music Overture – Richard Rodgerts

Mary Poppins : Mary Poppins Overture – Richard M.Sherman & Robert M.Sherman

Le Roi Soleil : ça marche – Christophe Maé

Little shop of horrors : Preludio – Alan Menken

The rocky horror picture show : Time warp – Richard Hartley & Richard O’Brien

Footloose : Footloose – Kenny Loggins

Les Demoiselles de Rochefort : Le pont transbordeur – Michel Legrand

Hairspay : You can’t stop the beat – Marc Shaiman

Dirty Dancing : The time of my life – Bill Medley & Jennifer Warnes

Mamma Mia ! : Mamma Mia – ABBA

La,La,Land : Another day of sun – Justin Hurwitz, Benj Pasek & Justin Paul

Moulin rouge : Your song – Ewan Mcgregor & Alejandro Safina

The Greatest Show : The Greatest Show – John Debney, Joseph Trapatese & Benj Pasek

Appuntamento domani sera, mercoledì 7 agosto, alle ore 21 di fronte alla Baia di Cannes.