Da Nizza al prestigioso Salon des Antiquaires de Fayence

Fino al 16 agosto il Salon des Antiquaires & Belle Brocante de Fayence, località non distante da Nizza, richiama gli appassionati e i collezionisti di antichità e di oggetti di prestigio.





Tra quanti esporranno anche una nizzarda, Anne Lore Levet, che è presente al mercato di Cours Saleya e che ha quale riferimento “L'Art de la Table”.





La sua specializzazione è nelle stoviglie e nel vasellame, principalmente in “terre de fer”, come Gien, Sarreguemines, Digoin e Luneville, servizi di cristallo, come Baccarat, Daum, Lalique, oreficeria e argenteria e vecchie tovaglie e biancheria antica, ricamate a mano, che lei stessa dipinge con pigmenti naturali.





A poca distanza da Cannes e Saint Tropez, riporta il sito riviera-excellence.com, il Cantone di Fayence è uno dei luoghi più caratteristici del Var e della Bassa Provenza.

Il cantone è formato da 8 piccoli villaggi di cui il più importante è appunto Fayence.



Grazie ai paesaggi, ai borghi medioevali, alla cucina tipica, al lago di Saint-Cassien ed alla vicinanza con centri costieri di fama, il Cantone è visitato ed apprezzato tutto l'anno da un turismo internazionale.





Fayence

Costruito sul fianco di una collina, questo magnifico centro storico, segue tutte le caratteristiche dei villaggi provenzali con case in pietra e tetti in tegole di terracotta.

Già in epoca romana, questo borgo era apprezzato e frequentato, tanto da ricevere l'appellativo di "Favienta loca" luogo piacevole.

Influenzato dalle incursioni saracene, Fayence ha mantenuto l'antica architettura di case incollate le une con le altre, con spessi muri in pietra e porte fortificate. Immancabile tappa per tutti coloro che amano i villaggi storici ed i paesaggi rilassanti tipicamente provenzali caratterizzati da colori pastello, muri in pietra, colline verdi tempestate di olivi secolari, lavanda e vigne.





Salone degli antiquari di Fayence

Fayence è famosa anche per i suoi mercati e per l'antiquariato, ogni anno si svolge uno dei saloni d'antiquariato più amati e frequentati del Sud della Francia: il Salone degli Antiquari di Fayence.

Cinque volte all'anno, questo salone ospita più di 70 espositori provenienti da tutta Europa per il piacere di collezionisti e curiosi provenienti da ogni angolo del mondo: in questa occasione, a causa della crisi sanitaria, gli espositori saranno una quarantina.

Tradizione che si tramanda da più di 25 anni e che ha luogo in un ambiente di prestigio nei giardini di una grande villa alle porte di Fayence.





Anne Lore Levet “omaggia” i lettori di Montecarlonews con un invito per due persone che consentirà l’ingresso gratuito al salone. E’ sufficiente stampare la fotografia dell’invito che pubblichiamo al fondo di questo articolo.