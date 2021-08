In primavera aprirà l’Ikea: siamo andati a verificare i lavori (Foto)

Siamo andati a verificare come proseguono i lavori di realizzazione del grande centro dell’Ikea che sorgerà a Nizza, a Saint Isidore, lungo il Var.

Il centro di vendita doveva essere inaugurato nella primavera di quest’anno, poi il rallentamento dei lavori dovuto alla pandemia e, soprattutto, al primo confinamento con l’interruzione delle attività nel cantiere.

Così l’inaugurazione dell’Ikea avverrà la prossima primavera: fin dall’autunno dovrebbe essere terminata l’area esterna, mentre i primi mesi del 2022 saranno impiegati per arredare gli interni e per sistemare le aree di esposizione e di vendita.

Si tratta di un centro più grande di quello di Tolone, realizzato su due piani: attualmente sta impegnando, per i lavori di esecuzione, oltre 600 persone che operano su ben 8 ettari di terreno.

Quando sarà in funzione, al suo interno si troveranno quasi diecimila prodotti diversi: una buona parte del catalogo proposto dalla grande casa svedese.

È prevista l’installazione di 7 mila pannelli fotovoltaici e nel complesso edilizio, oltre all’Ikea, troveranno posto negozi, uffici ed abitazioni.



La realizzazione del centro Ikea avviene, infatti, in collaborazione con Bouygues Immobilier : per l’area nizzarda, che si affaccia sul Var, servita dalla Ligne 3 del tram si prospetta un nuovo balzo in avanti sotto i profili commerciale ed occupazionale.



Le fotografie del fotoservizio sono di Danilo Radaelli.