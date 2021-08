Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Colomars (Foto)

Escursione in bicicletta per Danilo Radaelli che ci accompagna alla scoperta, sulle colline fra Nizza e il Var, del villagggio di Colomars.

Situato sulle alture di Nizza, Colomars è un piccolo villaggio residenziale di recente costruzione, circondato da una splendida vegetazione mediterranea di pini e ulivi, viti, garofani e profumate ginestre.





Composto da diverse frazioni - Les Cabanes, la Madone, la Sirole sulle alture, la Manda nella pianura del Var - Colomars si estende su un crinale che domina la pianura del Var: una vista superba in un’atmosfera limpida e leggera.





Colomars è apprezzata dagli amanti della natura, della vita tranquilla, dell'aria buona e non inquinata, del relax rurale.

Il villaggio è in continua evoluzione da diversi anni, scelto dalle famiglie che lavorano a Nizza e c he desiderano vivere al di fuori della vita caotica cittadina.





Si notano le belle facciate color pastello delle case, palazzine piuttosto recenti, balconi fioriti: un’oasi di tranquillità a 15km dal mare e dalle spiagge.



Tra le sue ricchezze paesaggistiche le sue valli, che ospitano un eccezionale patrimonio geologico e botanico, con cascate e corsi d'acqua che rifornivano antichi frantoi.





Fort Casal, un ex sito fortificato, costruito nel 1888 è diventato una vasta area di svago dove si svolgono eventi e feste, con vista sulle Prealpi e sul Mediterraneo.



Colomars è conosciuta come la terra dell'olivo: i famosi "cailletiers du Pays Niçois" producono una varietà di oliva nota per il suo sapore di limone e anice che offre un olio dorato molto ricercato dai buongustai.





Spesso premiato con medaglie, l'olio di Colomars, la sua pasta di olive e la sua tapenade si fregiano della prestigiosa etichetta A.O.C.