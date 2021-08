A Cannes i fuochi d'artificio illuminano a Ferragosto la baia con un Festival tra luci e musica

Il Festival dell'Arte Pirotecnica torna il 15 e 24 agosto 2021.

Inaugurato il 14 luglio offre uno spettacolo eccezionale al pubblico e ai frequentatori del festival. Cinque aziende francesi si sfideranno l'una contro l'altra per vincere la famosa Vestale d'argento,

Gli spettacoli pirotecnici saranno accompagnati da colonne sonore per offrire al pubblico un'immersione totale nell'universo cinematografico prescelto.

Potranno inoltre ricevere il Premio della Giuria che premierà l'artista pirotecnico che si è distinto per originalità e il Premio del Pubblico (accessibile a tutti su https://www.festival-pyrotechnique-cannes.com )

15 agosto: Gran Finale - Colonna sonora di Tarantino

Grand Final progetta e produce concept pirotecnici di successo che competono con originalità e creatività. Quest'anno i pirotecnici proporranno un'immersione totale nell'universo, nei suoni, nelle forme e nei colori delle colonne sonore di Tarantino. Un'epopea musicale davvero eclettica ed emozionante immaginata attraverso l'immenso repertorio del mito del cinema.

24 agosto: Evento EFC - Omaggio a Sean Connery

Presente a Cannes nel 2013, EFC EVENEMENT ha scelto di omaggiare il più famoso agente segreto britannico, Sir Sean Connery, scomparso il 30 ottobre. Questo spettacolo, accompagnato dalle 11 colonne sonore dei film che gli hanno valso i più alti riconoscimenti, ripercorrerà l'avventura cinematografica di Sir Sean Connery e ci condurrà in un viaggio attraverso le nebbiose strade di Londra.

La Croisette sarà pedonalizzata dalle 20:00. Per decreto prefettizio è obbligatorio indossare la mascherina nelle serate fuoco nei luoghi pubblici. Per combattere il COVID e mantenere un'attività economica, culturale e festiva, rispettiamo i gesti barriera. In caso di maltempo (ma domani il vento sarà più calmo), le informazioni sul rinvio dell'incendio saranno comunicate sul sito www.festival-pyrotechnique-cannes.com o sui social network.

Se desideri parcheggiare nei parcheggi limitrofi, i vari parcheggi a Cannes propongono offerte molto interessanti: Offerte disponibili nei parcheggi: Suquet Forville (1,1 km dal palazzo); Ferrage Meynadier (800 m dal palazzo); Lamy (900m dal palazzo); Laubeuf (2.1km dal palazzo); Vauban (1.9km dal palazzo); Palazzo; République (2 km dal palazzo); Roseto (a 1,8 km dal palazzo)