Portachiavi personalizzati, il gadget che è sempre in tasca

A qualcuno potrà sembrare esagerato, ma i portachiavi personalizzati possono essere il nostro migliore biglietto da visita in termini aziendali e promozionali. Già, d’altronde che cosa c’è di più presente di un oggetto che, per forza di cose, siamo sempre obbligati ad avere con noi? Anzi, che dobbiamo assolutamente avere in tasca ogni volta che usciamo di casa? E che se perdiamo di vista, soprattutto se siamo fuori, ci manda letteralmente in tilt? Già, perché prima ancora che smartphone (ormai onnipresenti per tutti, anche per i bambini) e portafogli (al di là se sono gonfi o meno), le chiavi di casa sono e restano l’oggetto numero uno della nostra quotidianità. Senza di loro, infatti, siamo spacciati. Tanto che per “pescarle” velocemente dalle nostre tasche o dalle borse, uomo o donna che siano, abbiamo spesso bisogno di un gadget che ce le faccia riconoscere subito, al tatto, prima ancora che alla vista. Ed è qui che entra in scena un aspetto non secondario: la visibilità.

Chiavi in tasca, e portachiavi?

Già, perché se le chiavi di casa (o dell’automobile, perché no) sono imprescindibili, allora anche i portachiavi lo saranno: un gadget che viaggia di pari passo con l’oggetto più frequentato della nostra quotidianità e che, in termini di visibilità e marketing, può diventare addirittura fondamentale. Presenza, visibilità e riconoscibilità: basta poco, infatti, quando si parla di portachiavi, per centrare in pieno i tre punti cardinali che ci permettono di avere una marcia in più sul mercato. Studiando bene le mosse, sarà possibile trasformare un oggetto semplice in un vero e proprio gadget promozionale di tutto rispetto.

Fidelizzare i clienti, anche quando si fa la spesa

Un portachiavi, pertanto, meglio ancora se personalizzato, è quel tipo di gadget che, spendendo poco, è in grado di creare quell’effetto fidelizzante che, per chi ha bisogno di accrescere il proprio portafoglio di clienti, è assolutamente vitale. Regalarne uno ai nostri clienti migliori, con tanto di logo dell’azienda ben impresso e visibile, ci permette di essere sempre presenti nella loro vita. Si pensi a un momento quotidiano per eccellenza: la spesa al supermercato. Esistono dei portachiavi leggerissimi che hanno in dotazione il gettone per il carrello porta-spesa, utilissimo soprattutto quando non abbiamo soldi in moneta con noi. Stampare il nostro marchio aziendale sul portachiavi ci permette di essere sempre nei pensieri di chi userà quel gettone per fare la spesa giornaliera o settimanale: parliamo di centinaia e centinaia di “passaggi”, producendo la massima visibilità possibile con uno sforzo economico minimo.



Il portachiavi che va bene per chi ama la tecnologia

La possibilità di scelta poi, quando si parla di portachiavi personalizzati, sono tante. S’è detto di quello con il gettone per fare la spesa, ma un’idea brillante, per chi è ipertecnologico, può essere quella di regalare un portachiavi modello penna a sfera con gommino per il touch screen. Anche in questo caso si andrebbe a creare grande utilità, peraltro incontrando anche uno strumento ormai nelle tasche di ognuno di noi: lo smartphone. Oppure, per chi ha particolari esigenze lavorative, il tablet. Domanda: ma sarà personalizzabile? Ovviamente sì, ed è sempre lì che si gioca la nostra partita in termini di visibilità e promozione.

Portachiavi apribottiglie

E se i nostri clienti hanno a che fare con la ristorazione? Meglio ancora, con il settore beverage? Oppure se siamo noi, come azienda, a lavorare in questo settore? In questo caso un’idea in grado di unire utile e dilettevole è senza dubbio il portachiavi apribottiglie in alluminio, leggerissimo e spesso disponibile in tantissime tonalità di colore. Anche qui, fondamentale è la personalizzazione del prodotto, puntando sul logo dell’azienda o addirittura sul suo nome e persino sui riferimenti, i contatti fondamentali del marchio.

Altri tipi di portachiavi

Tra le tante possibilità poi, ci sono sempre quei portachiavi standard, alcuni con piccoli spazi portafoto in grado di lasciare piena libertà al cliente ma che, comunque, è sempre utile personalizzare con i nostri richiami aziendali. Trasparenti, con clip apribile in plastica, a losanghe o a forma di cuore, persino di furgoncino o di t-shirt: nel mondo dei gadget personalizzabili ci si può muovere in un ambito vastissimo, in grado di accontentare qualsiasi tipologia di cliente. Un modello particolarmente utile e gradito, poi, è il portachiavi con portamonete e torcia al led, disponibile anche senza il portamonete (di solito delle dimensioni di un euro). Munito di batterie, si tratta di un gadget che può tornarci utile quando va via la luce oppure di notte o, ancora, se vogliamo illuminare piccoli antri bui difficili da raggiunge

Dove acquistarli