Preparare la pelle al sole: i trucchi per la tintarella perfetta

Estate è sinonimo di aria aperta, sole, mare e tintarella. Gli appassionati dell’abbronzatura lo sanno: per avere una pelle perfettamente abbronzata, bisogna prendersene cura da dentro e da fuori. Creme abbronzanti e dopo sole, quindi, ma anche cibi e integratori per mantenere l’idratazione.

Perché prendere il sole è un lavoro serio, e nulla va lasciato al caso. Per tornare in città con una carnagione da lasciare di stucco, ma soprattutto per proteggere la salute della propria pelle.

La preparazione precedente

L’abbronzatura non inizia quando ti sdrai in spiaggia, ma già nelle settimane precedenti a casa. La pelle deve avere una perfetta idratazione, e puoi ottenerla utilizzando cosmetici ed integratori omega 3 .

Gli acidi grassi Omega 3 aumentano la capacità di protezione dai raggi del sole, e consentono un livello di idratazione più profondo. Sono naturalmente presenti in alcuni cibi, come le noci, le mandorle o il pesce; oppure puoi utilizzare integratori in pastiglie, che ne contengono già la giusta quantità.

L’importanza della dieta

Come detto, quindi, non solo prodotti esterni, ma anche ciò che mangiamo ci aiuta a prendere colore senza scottature ed eritemi. I raggi UV del sole stimolano nel corpo la produzione di radicali liberi, che accelerano il processo di invecchiamento cutaneo. Mangiare cibi ricchi di vitamina A contrasta questo effetto, con benefici sia a breve termine, con un colorito migliore, sia a lungo termine, con un derma più sano e giovane più a lungo.

Spazio quindi a frutta e verdura di colore giallo – arancione: dalle carote ai peperoni, dalle albicocche al melone. E anche alcune verdure a foglia verde, spinaci e sedano su tutte.

Orari e movimento

Passare la giornata in spiaggia è sempre un piacere, ma attenzione agli orari per abbronzarsi. Il sole della tarda mattinata sembra velocizzare il risultato, ma in realtà rischia solo di arrossare se non bruciare la pelle. L’orario migliore è quello del tramonto; non solo vi abbronzerete meglio, ma durerà più a lungo. Permettetevi di rientrare più tardi, a costo di spostare la cena e la serata. Ne godrete in termini di colore della vostra carnagione.

Se poi volete il miglior risultato possibile, aggiungete una passeggiata. Sdraiarsi sul lettino è perfetto per una mezz’ora di relax, ma prendere il sole in movimento è il modo più efficace per abbronzarsi in modo omogeneo. Anche una partita a beach volley è perfetta per questo scopo, oltre a rilassarvi e tenervi in forma.

Il mantenimento dopo il rientro

Anche una volta lasciate le spiagge, la pelle ha sempre bisogno di cure. Questo vale sia per la sera dopo l’esposizione al sole quotidiana, sia per le settimane successive, una volta finita la vacanza. La crema doposole è importante quanto la protezione solare, quindi non sottovalutatela. Non solo evita antiestetiche screpolature, ma è un vero trattamento salutare per la cute.