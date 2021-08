Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

AIGLUN

CONCERTS DEUX ACCORDEONS, UNE VOIX

Chansons françaises

Sabato 14 agosto ore 21



ANTIBES

Les expositions Jazz

Fino al 30 agosto 2021

Quattro diversi appuntamenti:

Les photographes de "Jazz à Juan"

60 ans de "Jazz à Juan" - L’Expo



Exposition Les Casemates de la création - Exposition Papalia

Fino al 31 agosto 2021

Casemate Comte



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace " - Musée Peynet

Fino al 3 ottobre 2021

Musée Peynet et du dessin humoristique



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace "

Fino al 3 ottobre 2021

Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Musée Peynet

Place Nationale



Exposition "Le vin, nectar des dieux"

Fino al 30 ottobre 2021

Musée d'Archéologie

Bastion Saint-André



ASCROS

CONCERTS Ka & the blue devils

Blues

Sabato 14 agosto ore 21



ASPREMONT

CONCERTS Serpico

Funk

Domenica 15 agosto ore 21



BEAULIEU-SUR-MER

CONCERTS Jussanam avec Joséphine Baker

Chansons françaises

Sabato 14 agosto ore 21



Feux d'artifice - Beaulieu-sur-Mer

Domenica 15 agosto 2021 ore 22

Baie des Fourmis - Beaulieu-sur-Mer



Les nocturnes de Beaulieu - Concerts

18 août : Reset - Pop/Rock

25 août : Los Chulos - Gipsy

Place Georges Clémenceau



Exposition Hubert Le Gall, une fantaisie grecque

Fino al 26 settembre 2021

Villa Grecque Kerylos

Impasse Gustave Eiffel



BELVEDERE

Soirée d'observation pour découvrir le ciel d'été

Venerdì 13 agosto 2021 ore 21

Relais des Merveilles - Belvédère

Le Relais des Merveilles - La Gordolasque



CONCERTS Serpico

Funk

Sabato 14 agosto ore 21



BEZAUDUN-LES-ALPES

SPECTACLES Wow! Production Compagnie - Superstichieuse

Théâtre

Sabato 14 agosto ore 21



BOUYON

CONCERTS Le pari d'en rire - Les 4 barbues

Spectacle musical

Giovedì 12 agosto ore 21



CANNES

LES NOCTURNES CANNOISES : QUAI SAINT-PIERRE

Giovedì 12 agosto 2021 dalle 19 a mezzanotte



SPECTACLE Danse

BREAK THE FLOOR SUMMER

Venerdì 13 agosto 2021 ore 21

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE Danse

BALLET JULIEN LESTEL

"Dream"

Sabato 14 agosto 2021 ore 21

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLET FEU D'ARTIFICE

Domenica 15 agosto ore 22



LES NOCTURNES CANNOISES : BOULEVARD JEAN HIBERT

Martedì 17 agosto dalle 19 a mezzanotte



LES NOCTURNES CANNOISES : MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 18 agosto 2021 dalle 19 a mezzanotte



EXPOSITIONS MUSÉE ÉPHÉMÈRE DU CINÉMA

6e édition

Fino a domenica 29 agosto 2021

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



LUNA PARK

Fino al 31 agosto 2021

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Complexe Pierre de Coubertin - Mûriers

Avenue Pierre de Coubertin

Cannes La Bocca



EXPOSITIONS Peinture FEMMES FATALES : ARTEMISIA GENTILESCHI ET JUDITH DE BÉTHULIE

Fino al 5 settembre 2021

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITIONST JEAN GABRIEL ET ODETTE DOMERGUE

Fino al 19 settembre 2021

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole



VISIONS DE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 14 novembre 2021

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS BARTHÉLÉMY TOGUO - KINGDOM OF FAITH

Fino al 14 novembre 2021

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette

La Malmaison



EXPOSITIONS Peinture GREGORY FORSTNER - LE SOLEIL BRÛLANT SOUS LES PAUPIÈRES FERMÉES

Fino al 5 dicembre 2021

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CAP D'AIL

Rêves de jardins, jardins rêvés

Fino al 17 settembre 2021

Villa Les Camelias

17 av Raymond Gramaglia - 06320 CAP D'AIL



CASTAGNIERS

CONCERTS Nicolas FOLMER plays Michel LEGRAND

Jazz

Venerdì 13 agosto ore 21



CASTELLAR

CONCERTS DEUX ACCORDEONS, UNE VOIX

Chansons françaises

Lunedì 16 agosto ore 21



CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE

CONCERTS QUINCY JONES

Jazz

Sabato 14 agosto ore 21



COARAZE

SPECTACLES Compagnie Gorgomar - Le grand orchestre de poche

Cirque

Domenica 15 agosto ore 21



CONTES

CONCERTS Harpsody Orchestra

Variétés internationales

Sabato 14 agosto ore 21



DALUIS

CONCERTS DEUX ACCORDEONS, UNE VOIX

Chansons françaises

Domenica 15 agosto ore 21



ENTRAUNES

SPECTACLES Compagnie de l'eau vive - Courteline

Théatre

Martedì 17 agosto ore 21



EZE

Concerts en déambulation

Fino al 31 agosto 2021

Eze Village

Différents styles de musique : Jazz et blues, Musique de variété, Gypsy - Tzigane...

concerts-en-deambulation

Place du Général de Gaulle



GILETTE

CONCERTS Thomas Vaccari's Band

Variétés internationales

Lunedì 16 agosto ore 21



GUILLAUMES

CONCERTS Nicolas FOLMER plays Michel LEGRAND

Jazz

Giovedì 12 agosto ore 21



ILONSE

CONCERTS ENSEMBLE BAROQUE DE NICE

Musique classique

Sabato 14 agosto ore 21



ISOLA

Concert Hommage à Johnny

Venerdì 13 agosto 2021 ore 21

Salle Mercière - Isola 2000



CAP'SULES Ma Saïsara & Friends - The B* Love Project

Musiques du monde

Domenica 15 agosto ore 18



LA BOLLÈNE-VÉSUBIE

CONCERTS À NILS INDJEIN

Funk

Giovedì 12 agosto ore 21



LA TRINITÉ

CONCERTS LA MEMORIES POP LEGEND

Variétés internationales

Venerdì 13 agosto ore 21



LANTOSQUE

CONCERTS MOANA FOLKS

Variétés internationales

Sabato 14 agosto ore 21



LE BAR-SUR-LOUP

CONCERTS THE FORMIDABLE

Rythm and Blues

Martedì 17 agosto ore 21



LE CANNET

CONCERTS Brel ! Le Spectacle

Chanson Française

Sabato 14 agosto ore 21



LEVENS

Exposition de Nathalie Broyelle "Florilège"

Fino al 28 agosto 2021

Galerie du Portal, Levens

Galerie du Portal - 1 Place v. Masseglia



MENTON

72ème festival de Musique de Menton

Fino al 13 agosto 2021



Marché Estival Nocturne

Fino al 29 agosto 2021

Dalle 19 a mezzanotte



Soirée Beach volley

Giovedì 12 agosto 2021 dalle 19 alle 23

Stade Rondelli



Milonga Tango

avec l’Association Tango Siempre Tango

Giovedì 12 agosto 2021 ore 20

Esplanade des Sablettes



Quatuor Aeolina • Camille Poul Concerts au Palais

Giovedì 12 agosto 2021 ore 18

Thibaut Trosset • accordéon

Yohann Juhel • accordéon

Théo Ould • accordéon

Anthony Millet • accordéon

Camille Poul, soprano

PROGRAMME

M. Matalon : Intermezzo

G. Mahler : 4ème Symphonie (transcription pour quatuor d’accordéon et Soprano)

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Marché des Antiquaires - Brocanteurs

Venerdì 13 agosto 2021 e domenica 15 agosto 2021 dalle 9 alle 17

Mail du Bastion



Cappella Mediterranea • Leonardo García Alarcón - Grands Interpretes

Venerdì 13 agosto 2021ore 21,30

Leonardo Garcia Alarco n • Epinette, Orgue et Direction

Maria Hinojosa Montenegro • Soprano

Mariana Flores • Soprano

Leandro Marziotte • Alto

Francisco Mañalich • Te nor

Hugo Oliveira • Basse

Ronald Martin Alonso • Viole de gambe

« Mediterraneo »

L.R. de Ribayaz : Xa cara por primo tono

J.M. Serrat : De vez en cuando la vida (arr. Q. Gato)

F. Valls : Esta vez Cupidillo

J.M. Serrat : Pare (arr. Q. Gato) avec un intermède de G. Dufay : De Sant Francisco

Romance de Curro el Palmo (arrangement Q. Gato)

F. Mompou : Mu sica callada (« Musique tue » ou « inexprimée »)

Extrait (transcription de la page pour piano, pour harpe baroque espagnole (arr. Quito Gato)

J.J. Cabanilles : Mortales que amais

J.M. Serrat : La canc¸o dell ladre (arr. Quito Gato)

J. Mari n : Ojos pues me desden~a is

M. Flecha: el Viejo : La Bomba

J.M. Serrat : La preso de Lleida (arr. Q. Gato)

M. Romero : Romerico orido

D.J. de Salazar : Afuera pompas humanas

J.M. Serrat : Aquellas pequen~as cosas (arr. Q. Gato)

Mediterraneo (arr. Q. Gato)

Parvis de la Basilique Saint-Michel archange



Marché des collectionneurs

Sabato 14 e domenica 15 agosto 2021dalle 9 alle 19

Place du cap



Animation musicale en déambulation

Sabato 14 agosto ore 21

Port de Garavan

Quai Laurenti Menton



Randonnée nocturne - feux d'artifice

Domenica 15 agosto 2021

Une balade nocturne dans une ambiance féerique et illuminée.

Le parcours accessible, d’une durée de 3h00, est fascinant !



Bal du 15 août - Orchestre Blue Cocktail

Variétés internationales

Domenica 15 agosto 2021 ore 21

Orchestre Blue Cocktail

Esplanade Francis Palmero



Après midi Girly : Relooking

Lunedì 16 agosto 2021 ore 17

Esplanade des Sablettes



Fox – rock

Blues, Pop, Latino, Dance, Rock

Martedì 17 agosto 2021 ore 21,30

Fox – rock

Esplanade Francis Palmero



Visite guidée : le jardin du Riviera Palace

Jardin de Palace de la Belle Epoque

Mercoledì 18 agosto 2021 ore 10,30

Entrée du parc,

28 Avenue Riviera



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 12 agosto 2021 ore 15

Venerdì 13 agosto 2021 ore 15

Sabato 14 agosto 2021 ore 15

Domenica 15 agosto 2021 ore 15

Martedì 17 agosto 2021 ore 15

Mercoledì 18 agosto 2021 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 12 agosto 2021 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée : Escapade Baroque

Giovedì 12 agosto 2021 ore 15

Place de la conception .



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 12 agosto 2021 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: le jardin des Colombières

Venerdì 13 agosto 2021 ore 10,30

312 Route de Super Garavan



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 13 agosto 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 16 agosto 2021 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 16 agosto 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Martedì 17 agosto 2021 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 17 agosto 2021 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



La ville à Vélo !

Visite promenade de la ville en Vélo

Partenza Musée du Bastion tutti i giovedì ore 9,30

Durée : 2h

Tarif : 9 € Vélo électriques à disposition, venir avec son matériel de sécurité et une bouteille d’eau.

Musée du Bastion

2 Quai de Monléon



Marché Estival Nocturne

Fino al 29 agosto dalle 19 a mezzanotte

Mail du Bastion



Bord de mer piéton

La promenade du Soleil é chiusa alla circolazione dal venerdì alle 18 al lunedì alle 6



Jeu de piste de l’été

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 agosto 2021

De 10h à 12h et de 14h à 18h.

Fermé le mardi et les jours fériés.

Musée de Préhistoire régionale

Rue Lorédan Larchey



Exposition: Le Bastion, d’Honoré II à Jean Cocteau

Fino a settembre 2021

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III 06500 Menton



Exposition Prix de la Ville de Menton - PhotoMenton lauréats 2019

Galerie d’art contemporain du Palais de l’Europe

Fino al 30 settembre 2021.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

8 avenue Boyer



MONACO

Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes

Venerdì 13 agosto 2021, ore 22,30

concert avec The Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes

Sporting Monte-Carlo

26, avenue Princesse Grace



The Sister Sledge

Sabato 14 agosto2021, ore 20,30

concert avec The Sister Sledge

Sporting Monte-Carlo

26, avenue Princesse Grace



Festival d’Orgue

Domenica 15 agosto 2021 ore 17

16e Festival International d’Orgue avec Olivier Vernet et Cédric Meckler, orgue à 4 mains, organisé par la Direction des Affaires Culturelles

Cathédrale de Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



Théâtre

Dal Martedì 17 agosto a domenica 22 agosto 2021

Mondial du Théâtre (Festival Mondial du Théâtre Amateur) organisé par le Studio de Monaco

Principauté de Monaco



Exposition Bijoux d’artistes de Calder à Koons

Fino al 29 agosto 2021, dalle 10 alle 20

Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo

10, avenue Princesse Grace



Exposition Alberto Giacometti - Une Rétrospective

Fino al 29 agosto 2021

de 10h à 20h, nocturnes les mardis et jeudis jusqu’à 22h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Marginalia

Fino al 5 settembre 2021

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Avenue Princesse Grace



Shimabuku

Fino al 3 ottobre 2021

Nouveau Musée National de Monaco

Villa Paloma



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

À l’ombre de Matisse : Ensemble Baroque de Nice

Giovedì 12 agosto 2021 ore 20

Musée Matisse Nice Scène du parvis Nord du musée Matisse jardin des Oliviers de Cimiez

Le vin et l’amour

Philippe Cantor, baryton

Gilbert Bezzina, violon & direction

Musée Matisse - Scène du parvis Nord du musée Matisse jardin des Oliviers de Cimiez -

Jardin des Oliviers de Cimiez



Art Vivace

Venerdì 13 agosto 2021 ore 16,30

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



À l’ombre de Matisse : La Cinémathèque en plein air

Venerdì 13 agosto 2021 ore 22

Musée Matisse Nice Scène du parvis Nord jardin des Oliviers de Cimiez, Nice

La tête sous les étoiles – « La La Land » de Damien Chazelle

164 av des Arènes de Cimiez - Scène du parvis Nord - Jardin des Oliviers de Cimiez



Soirées Estivales 2021 - Nice

Fino al 19 août 2021

Lympia Espace Culturel Départemental

Giovedì 12 agosto : Ever Jazz

Giovedì 19 agosto : Joanna Abbinanti Quartet

52 Bd de Stalingrad - 06300 NICE



L’Élixir d’amour : beau comme un camion !

Venerdì 13 agosto 2021 ore 21,30

Jardin Albert 1er Espace de Brume

5 chanteurs de la nouvelle génération accompagnés au piano feront vivre l’histoire de L’Elisir d’amore, opéra de Donizetti, dans une version aux couleurs des années 70 !

Mise en scène : Adriano Sinivia

Décor et costumes : Enzo Iorio

Pianiste : Aurelio Scotto

Durée : environ 1h15

Langue : texte parlé en français, texte chanté en italien

1 Promenade des Anglais



À l’ombre de Matisse : Concert Joby Smith

Sabato 14 agosto 2021 ore 19

Musée Matisse Nice Scène du parvis Nord Jardin des Oliviers de Cimiez

Hommage aux divas de la Soul

164 av des Arènes de Cimiez - Scène du parvis Nord - Jardin des Oliviers de Cimiez



Musique dans les quartiers : « Nuit d’été » avec le Trio Sérénade

Sabato 14 agosto 2021 ore 19

Une soprano, une harpiste et une flûtiste jouent les morceaux qui font rire, qui font rêver et qui amusent. Amy Christianna Blake, Magali Pyka de Coster, et Carine Swierc Messina proposent une soirée où le bonheur se partage et la musique séduit.

musique-dans-les-quartiers-nuit-d-ete-avec-le-trio-serenade

Description :

Avec les œuvres de Mozart, Gluck, Rossini, Bellini, Fauré, Hahn, Delibes, Lehar, Offenbach, Saint Saëns, Puccini…

Contact :

21 bd Franck Pilatte



À l’ombre de Matisse : Pierre Bertrand Quintet « COLORS »

Domenica 15 agosto 2021 ore 21

164 av des Arènes de Cimiez - Scène du parvis Nord du musée Matisse - Jardin des Oliviers de Cimiez - 06000 NICE



Nice Classic Live

Fino al 15 agosto 2021

Scène Matisse - Jardins des Arènes de Cimiez - Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



BIC’ONIQUE

Fino al 22 agosto 2021

Objets iconiques de plusieurs périodes par Jacky Ananou.

Palais Lascaris

15 rue Droite



She-Bam Pow Pop Wizz! Les Amazones Du Pop

Fino al 29 agosto 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.AM.A.C.

Place Yves Klein



We are Family - Summer Party

Fino al 29 agosto 2021 ore 14 e 21 tutte le domeniche

Parvis du MAMAC

1, Place Yves Klein



Cécile Bart : Je suis bleue

Fino al 30 agosto 2021

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Jonathon Brown investit le Musée d’Art Naïf

Fino al 2 settembre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



Charles Bébert "Chasseur d'images"

Fino al 12 settembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Goudji, le poème du feu, 50 ans de féerie

Fino al 12 settembre 2021

Musée Masséna

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



Miles - Julie Béna

Fino al 19 settembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



More shoes more boots more garlic - Camille Lapouge

Fino al 19 settembre 2021Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



Maintenant l’Origine

Fino al 19 settembre 2021

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25 bd Carnot



When Looking Across the Sea, Do You Dream? Otobong Nkanga

Fino al 19 settembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Maintenant, l'Origine

Fiono al 21 settembre 2021

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25 bd Carnot - 06300 NICE



Peindre Nice et sa Région - Aux XIX°- Début XX° Siècle

Fino al 21 settembre 2021

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves



Sebastião Salgado, « Déclarations »

Fino al 26 settembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



Photographes en Asie "Inside Japan" Roberto Badin

Fino al 27 settembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Reconstitution théâtralisée du traditionnel tir du canon de midi

Fino al 03 ottobre 2021

Terrasse Nietzsche - Parc de la Colline du Château

Dans le cadre de « Mon été à Nice »

Orario: 11:45 - Tutte le domeniche fine al 3 octobre 2021 (no il 15 et 22 août).

Montée Eberlé - Montée Montfort



Barbara & Michael Leisgen

Fino al 31 octobre 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Exposition interactive « Wild Immersion »

Fino al 28 novembre 2021

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais - 06200 NICE



Pierre Matisse, un marchand d’art à New York

Fino al 30 settembre 2021

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez - 06000 NICE

Tél : +33(0)4 93 81 08 08

Email : musee.matisse@ville-nice.fr

Informations www.musee-matisse-nice.org

Accessible PMR



EchO

Fino al 25 ottobre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



La Bataille des Beaux-Arts. Art et Politique à Nice au XIXe siècle

Fino al 31 ottobre 2021

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 av des Baumettes



La Télé de Moya – Oh la la, quelle histoire !

Fino al 13 novembre 2021

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage -



Cent portraits pour un siècle

Fino al 14 novembre 2021

Palais Lascaris

15 rue Droite



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



PEGOMAS

CONCERTS Brel! Le Spectacle

Chanson Française

Venerdì 13 agosto ore 21



CONCERTS KOMÄ

Rock

Martedì 17 agosto ore 21



PEILLE

CONCERTS JANYSETT MCPERSON GROUP

Jazz

Giovedì 12 agosto ore 21



CONCERTS MOANA FOLKS

Variétés internationales

Mercoledì 18 agosto ore 21



PEILLON

CONCERTS Carnaby Street

Rock

Sabato 14 agosto ore 21



PEONE

SPECTACLES Parle-moi d'Amour - Compagnie Ah Le Zèbre

Théâtre

Sabato 14 agosto ore 21



PIERLAS

SPECTACLES 20 ans après - Compagnie 32 mm Prod

Théâtre

Domenica 15 agosto ore 21



PIERREFEU

SPECTACLES Parle-moi d'Amour - Compagnie Ah Le Zèbre

Théâtre

Venerdì 13 agosto ore 21



ROQUEBILLIERE

SPECTACLES Compagnie de l'eau vive - Courteline

Théatre

Venerdì 13 agosto ore 21



ROQUEBRUNE - CAP MARTIN

Tutto il mese

Exposition « Cap sur les Bains »

Promenade du Bord de mer (gratuit)

Organisateur : Office d’Animation Touristique



Giovedì 12 agosto 2021

Podium de l’été

Soirée Jazz avec Pierre Bertrand

& André Ceccarelli Quartet

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Lunedì 16 agosto 2021

Podium de l’été

Hommage à Elvis Presley

avec Suspicious Mind



Mercoledì' 18 agosto 2021

Randonnée subaquatique

Encadrée par Rand’eau Evasion – De 14h30 à 17h

Plage du Buse (25 € - moins de 12 ans 20 € - sur réservation)



Mercoledì 18 agosto 2021

Soirée Tennis de Table

Espace Public Jean Gioan – De 19h à 23h30 (3 €)



SAINT-AUBAN

CONCERTS Le pari d'en rire - Les 4 barbues

Spectacle musical

Sabato 14 agosto ore 21



SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE

CONCERTS CARLOS LOPES

Musique du Monde

Sabato 14 agosto ore 21



SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE

CONCERTS Acoustic Songs By Karine

Chansons françaises

Mercoledì 18 agosto ore 21



ST-ETIENNE-DE-TINEE

CONCERTS La Banda Cana

Spectacle niçois

Sabato 14 agosto ore 21



CONCERTS Brel ! Le Spectacle

Chanson Française

Domenica 15 agosto ore 21



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Festival Saint Jazz Cap Ferrat

Dal 12 al 14 agosto 2021 ore 20,30

Jardin de la Paix

Jeudi 12 août

20:30 - Sophie Alour « Joy »

21:40 - « PianoForte » Bojan Z, Eric Legnini, Baptiste Trotignon, Pierre de Bethmann

Vendredi 13 août

20:30 - Airelle Besson « Try! »

21:40 - Youn Sun Nah & Ulf Wakenius

Samedi 14 août

20:30 - Fionat Monbet

21:40 - Manu Katché

Jardin de la Paix



CONCERTS Stephane Brunello

Chanson Française

Domenica 15 agosto ore 21



Cinéma en plein air

Mercoledì 178 agosto 2021 ore 21

Jardin du Presbytère, rue du Cinéma

« OSS 117 » de Nicolas Bedos (VF) Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye

Jardin du Presbytère - Rue du Cinéma



Art-Expo

Fin al 20 agosto 2021

Espace Neptune - Quai Virgile Allari

Quai Virgile Allari



Exposition « Optical Art » de Marcos Marin

Fino al 30 settembre 2021

Espace Namouna - 6 avenue Denis Séméria



SAINT-JEANNET

CONCERTS Pierre Bertrand & André Ceccarelli Quartet

Jazz

Venerdì 13 agosto ore 21



SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES

CONCERTS ENSEMBLE BAROQUE DE NICE

Musique classique

Venerdì 13 agosto ore 21



SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

CONCERTS Laurent Coulondre trio - Michel on my mind

Jazz

Mercoledì 18 agosto ore 21



SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE

SPECTACLES Compagnie Théâtre du Phoenix - Tante Olga

Théâtre

Sabato 14 agosto ore 21



TENDE

CONCERTS Thomas Vaccari's Band

Variétés internationales

Sabato 14 agosto ore 21



CONCERTS Tres y Compadres

Musique du Monde

Martedì 17 agosto ore 21



TOUET-SUR-VAR

SPECTACLES PARIS FOR YOU

Revues

Sabato 14 agosto ore 21



TOURNEFORT

SPECTACLES THEATRE DE LA TRAVERSE - Vous avez quel âge ?

Théâtre

Sabato 14 agosto ore 21



VALDEBLORE

CONCERTS GIGI DE NISSA

Spectacle Niçois

Venerdì 13 agosto ore 21



Trail "la Verticale Du Petit Manairou"

Sabato 14 agosto 2021 ore 10

Valdebore

6ème édition du Trail « La Verticale du petit Manaïrou » en souvenir d'Ewan GILLE.

trail-la-verticale-du-petit-manairou

Description :

3.9 km D+ 850m

La Colmiane



Festival Images et Montagnes

Fino al 22 agosto 2021

St Dalmas



VILLENEUVE D'ENTRAUNES

CONCERTS GIGI DE NISSA

Spectacle Niçois

Giovedì 12 agosto ore 21