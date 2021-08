L'arte digitale di Houda Bakkali arriva a Monaco

L'artista visivo Houda Bakkali esporrà l'opera "La vita è bella" sino al 22 agosto presso il prestigioso ristorante monegasco Le Pinocchio.

L'opera cerca di rappresentare un messaggio universale di ottimismo e speranza, ed è ispirata a Monaco, dove l'artista ha trascorso le sue estati d'infanzia e ispirata al concetto di la dolce vita de la Riviera.





"Life is Beautiful" vede protagonista la forza della figura femminile e un'infinita amalgama di colori stimolanti che cercano di riflettere l'entusiasmo per un futuro migliore.

Il ristorante Le Pinocchio ospita per la seconda volta l'opera di Houda Bakkali e ospita stabilmente anche la sua pluripremiata opera “Too many fish, too few loaves”.

Le Pinocchio è un ristorante leggendario, situato nel cuore di Monaco, a pochi metri dal Palazzo Grimaldi. La sua scommessa gastronomica fonde i sapori mediterranei con l'alta cucina italiana. La sua squisita carta dei vini rifinisce uno spazio gastronomico unico in Riviera, acclamato dal jet-set mondiale, che lascia la vostra visita immortalata nel mitico libro d'oro del ristorante e nella galleria di immagini all'interno del locale. .

Houda Bakkali ha iniziato la sua carriera artistica nel 2008. Nel 2018 ha ricevuto il New Talent Award al Cannes World Artists Festival e il suo lavoro ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso America Illustration Award (NY) e l'International Motion Award (NY). Ha esposto a Parigi, Monaco, New York, Cannes, Biarritz o Sanremo tra le altre città. Allo stesso modo, il suo lavoro è stato ampiamente riconosciuto dalla stampa internazionale, nonché da organizzazioni pubbliche e private.

Web artista: https://houdabakkali.com/about-houda-bakkali

Web Pinocchio: https://www.lepinocchiomonaco.com