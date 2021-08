Lunedì 16 agosto la musica di Zucchero arriva a Isolabona: "Ciposugar Band" in concerto al Camping delle Rose

A Isolabona i festeggiamenti non finiscono la domenica di Ferragosto. Lunedì 16 agosto la Ciposugar band, tribute band di Zucchero Fornaciari, propone un concerto imperdibile al Camping delle Rose, nella natura della località Prati Gonter. A partire dalle 21.30, nell’area spettacoli del camping si terrà un live show dedicato all'inimitabile Zucchero, un omaggio ‘acustico’ all’artista di Reggio Emilia che avrà come protagonista la voce di Luca Sperindio, in arte Cipo, che è anche un sosia del cantautore. Ad accompagnare ‘Cipo’, la chitarra di Marco Roagna. Cipo canta sulla stessa tonalità originale dei brani e conosce tutta la discografia di Fornaciari.

Quello proposto dal Camping delle Rose sarà un weekend di Ferragosto lungo, iniziato sabato 14 agosto con intrattenimento musicale ed eventi per i più piccoli, si concluderà con un concerto che ha già fatto il giro di tutta Italia riscuotendo grande successo. Il gruppo vanta anche alcune tappe internazionali, tra cui la vicina Francia. La serata in compagnia della Ciposugar Band sarà preceduta dal consueto aperitivo in piscina e dalla possibilità di cenare in struttura gustando una selezione di pizze cotte nel forno a legna.

È consigliata la prenotazione al numero 0184.208130 – prenotazioni aperte su Whatsapp (mail: info@campingdellerose.<wbr></wbr>eu). All’interno del Camping delle Rose non è richiesto il certificato verde (green-pass) in quanto si tratta di una struttura ricettiva all’aria aperta. Verrà garantito il distanziamento tra sedute e gli ambienti saranno sanificati come da normativa nazionale. Il Camping delle Rose si trova in località Prati Gonter, via Provinciale, Isolabona (IM) ad appena venti minuti di viaggio da Ventimiglia.