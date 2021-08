La “canicule” incombe sul ferragosto della Costa Azzurra

Il Prefetto delle Alpi Marittime ha posto tutto il Dipartimento in “Alerte Canicule” al livello “orange”, questo accade quando il territorio è oggetto ad ondate di calore per almeno tre giorni e tre notti consecutive e viene superata la soglia standard che per le Alpi Marittime è fissata in 31 gradi durante il giorno e 24 gradi di notte.

Nizza, ieri 13 agosto alle 15 in Rue Maccarani

Non appena scattata l’allerta i sindaci di numerosi centri hanno allertato i propri concittadini ed attivato i piani canicule.

Almeno fino a ferragosto sono previste temperature superiori anche a 40° nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, per questo tutti i Dipartimenti sono stati posti, dai rispettivi prefetti, in situazione di allerta.

Sono state registrate, nel pomeriggio di ieri, temperature che hanno raggiunto i 31-35°C in pianura, con punte anche a 36 -37 gradi .

L’umidità e l’afa, poi, accrescono la percezione di calore e non sono poche le persone che sono state soccorse perché vittime di colpi di calore.

A Nizza è stato attivato il piano di protezione civile sulla base di quanto previsto dalla soglia “Canicule – vigilanza arancione”.

Il piano individua specifici interventi.

Le misure di gestione per la cura delle persone a rischio sono:

Assistere le persone anziane isolate mobilitando servizi di assistenza domiciliare, associazioni e servizi di assistenza domiciliare, associazioni di volontariato, di concerto con il Consiglio Generale e i Comuni, nell'ambito dell'attivazione del piano sanitario.

Allerta ed emergenza a favore degli anziani e disabili);

Assicurare la continuità delle cure con i medici di base e verificare la buona risposta del sistema sanitario;

Mobilitare le E.H.P.A.D e le Residenze socio assistenziali;

Garantire l'accoglienza delle persone a rischio nei locali refrigerati (supermercati, edifici pubblici, ecc.) d'intesa con l'Agenzia Regionale di Sanità (A.R.S.) e i Comuni.





Con la Vigilance Orange, secondo il sito della Prefettura le conseguenze possibili sono:

Tutti sono a rischio, anche soggetti sani.

Il pericolo è maggiore per gli anziani, le persone con malattie croniche o problemi di salute mentale, le persone che assumono farmaci regolari e le persone che vivono isolate.

Per gli atleti e le persone che lavorano all'aperto, occorre fare attenzione alla disidratazione e ai colpi di calore.

Portare la massima attenzione per i bambini. I sintomi del colpo di calore includono: febbre superiore a 40°, pelle calda, rossa, secca, mal di testa, nausea, sonnolenza, sete intensa, confusione, convulsioni e perdita di conoscenza.



I suggerimenti

Se non ci si sente bene o si ha un problema comportamentale, chiamare un medico.

Se si ha bisogno di aiuto telefonare in municipio. Se in famiglia vi sono persone anziane, malate croniche o vivono nei pressi di casa nostra persone sole, rapportarsi anche telefonicamente con loro e andarle a trovare, se possibile, due volte al giorno. Condurle in un posto fresco.

Durante il giorno, chiudere persiane, tende e finestre. Arieggiare di notte.

Utilizzare il ventilatore o l'aria condizionata se la si possiede, altrimenti recarsi in un luogo fresco o climatizzato (supermercati, cinema ...) sostando se possibile da due a tre ore al giorno.

Rinfrescare il corpo più volte al giorno con un asciugamano bagnato o fare docce o bagni.

Adulti e bambini: bere molta acqua. Anziani: bere 1,5 litri di acqua al giorno e mangiare normalmente.

Non uscire di casa nelle ore più calde (dalle 11,00 alle 21,00). Se si deve uscire, indossare un cappello e abiti leggeri. L

imitare l’attività fisiche.

Consultare il sito http://www.sante.gouv.fr/