“Le colonne sonore di Tarantino”, domani sera ferragosto coi fuochi d’artificio a Cannes

Quinta serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: domani sera, domenica 15 agosto, alle ore 22 saranno dei “fuochi francesi” a colorare la Baia.

Sarà la volta di Grand Final e del suo designer Pierre-Emmanuel Gelis a colorare il cielo con uno spettacolo dal titolo: "Les B.O de Tarantino" (Bande Originale ).



Grand Final

Fondata nel 2010 da Stéphane Bazoge e Pierre Emmanuel Gelis, Grand Final progetta e produce concetti pirotecnici di successo ed effetti speciali con contenuti creativi.

L'azienda si distingue nella creazione e produzione di spettacoli pirotecnici rivolti ad un vasto pubblico: cerimonie, ma anche eventi culturali, eventi sportivi, aziendali o anche privati.

Grand Final, ha l'ambizione di rendere i fuochi d'artificio un atto scenico strutturato, oltre al desiderio di offrire un vero e proprio concetto di progettazione e produzione su misura. Grand Final, è presente ovunque: le loro produzioni sono esportate regolarmente nei 4 angoli del mondo e il suo team è sempre alla ricerca di nuove sfide per sviluppare tecniche e forme pirotecniche ancora più innovative.



Les B.O de Tarantino " (Le colonne sonore di Tarantino)



Grand Final offre un'immersione totale nell'universo, nei suoni, nelle forme e nei colori delle colonne sonore di Tarantino.

Lo spettacolo di domenica sera è soprattutto un'epopea musicale molto eclettica ed emozionante immaginata attraverso l'immenso repertorio della leggenda del cinema. Atmosfere meccaniche, frenetiche o contemplative saranno contrassegnate da brani pop, rap o sinfonici, a volte inaspettati.



Undici sequenze accenderanno il cielo sopra la baia di Cannes in atmosfere cromatiche variegate e accattivanti.



Lo spettacolo pirotecnico sarà sottolineato da una colonna sonora che proporrà le seguenti musiche:



Pulp Fiction (Original Motion Picture Soundtrack)

Misirlou : Dick Dale & His Del-Tones

Pumpkin and Honey Bunny : Dialogue From « Pulp Fiction »

You Never Can Tell : Chuck Berry

Kill Bill, Vol. 1 (Original Soundtrack)

Twisted Nerve : Bernard Herrmann

The Lonely Shepherd : Zamfir

Bang Bang (My Baby Shot Me Down) : Nancy Sinatra

Battle Without Honor or Humanity : Tomoyasu Hotei

Quentin Tarantino’s The Hateful Eight (Original Motion Picture Soundtrack)

La Lettera di Lincoln (Strumentale) : Ennio Morricone

Django Unchained (Original Motion Picture Soundtrack)

Unchained (The Payback / Untouchable) : James Brown & 2Pac

Quentin Tarantino’s Once Upon a Time in Hollywood (Original Motion Picture Soundtrack)





Treat Her Right : Roy Head & The Traits

Los Angeles Weather Report : KHJ

California Dreamin’ : José Feliciano

Kill Bill, Vol. 1 (Original Soundtrack)



Don’t Let Me Be Misunderstood: Santa Esmeralda