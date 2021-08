Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

ANTIBES

Soirée Conte dans les Bois de la Garoupe

Venerdì 20 agosto 2021 ore 20,30

Par une belle soirée d’été venez découvrir, au travers d’un conte, l’univers du Bois de la Garoupe , petite forêt de chêne vert, écrin de verdure et de nature au sein du Cap d’Antibes.

Une passeuse d’histoires de la Compagnie « Conte sur Moi » vous accompagnera dans une flânerie dans ce petit bois placé sous la surveillance du phare de la Garoupe.

Durée : 1 h 30 - chaussures fermées et lampes électriques recommandées.

Bois de la Garoupe



Exposition "Cap'Art Garoupe"

Dal 20 al 22 agosto 2021

Sanctuaire de la Garoupe

Programme des journées

Vendredi, exposition de 10h à 22h

Samedi, exposition de 10h à 22h

Dimanche, exposition de 10h à 19h

Entrée Libre.

Sanctuaire de la Garoupe - 635 route du Phare



"Entrez dans la transe" par Karine Lyachencko

"Entrez dans la transe" par Karine Lyachencko

Le 25 Août

À Espaces du Fort Carré

Mots clés: Spectacle, Théâtre



"Entrez dans la transe" par Karine Lyachencko

Mercoledì 25 agosto 2021 ore 21

Spectacle en plein air proposé par le Théâtre du Tribunal aux Espaces du Fort Carré.

Théâtre Le Tribunal,

5 Place Amiral Barnaud.



Les expositions Jazz

Fino al 30 agosto 2021

Quattro diversi appuntamenti:

Les photographes de "Jazz à Juan"

60 ans de "Jazz à Juan" - L’Expo



Exposition Les Casemates de la création - Exposition Papalia

Fino al 31 agosto 2021

Casemate Comte



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace " - Musée Peynet

Fino al 3 ottobre 2021

Musée Peynet et du dessin humoristique



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace "

Fino al 3 ottobre 2021

Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Musée Peynet

Place Nationale



Exposition "Le vin, nectar des dieux"

Fino al 30 ottobre 2021

Musée d'Archéologie

Bastion Saint-André



AURIBEAU-SUR-SIAGNE

Festival des mots Denis Podalydès

Lecture

Sabato 21 agosto 2021 ore 20,30



Concert Caroline Gsell Quartet

Chansons françaises

Domenica 22 agosto 2021 ore 21



BEAULIEU-SUR-MER

Festi-clown

Sabato 21 agosto 2021 dalle 11 alle 23

Par «Théâtre à Beaulieu» et «La Compagnie de l'Embrayage à Paillettes».

11:00 - «Les Marionnettes du Soleil»

17:00 - «Les dessous d’un clown à l’hôpital»

19:00 - «Fabuleuses»

21:30 - «Les Triplettes de Breil ville», Trio musical et théâtral.

Jardin de l'Olivaie

Place Georges Clémenceau



Les nocturnes de Beaulieu - Concerts

25 août : Los Chulos - Gipsy

Place Georges Clémenceau



Exposition Hubert Le Gall, une fantaisie grecque

Fino al 26 settembre 2021

Villa Grecque Kerylos

Impasse Gustave Eiffel



CANNES

LES NOCTURNES CANNOISES : QUAI SAINT-PIERRE

QUAND ?

Giovedì 19 agosto 2021 dalle 19 a mezzanotte



CONCERT GORAN BREGOVIC ET L’ORCHESTRE DES MARIAGES ET DES ENTERREMENTS

Best of Musiques de film

Giovedì 19 agosto 2021 ore 21

Palais des festivals et des congrès - Terrasse Riviera

1 boulevard de la Croisette



LA CHASSE AU TRÉSOR : SUR LA PISTE DU MASQUE DE FER

Enfant 7-13 ans - Vacances au musée

Venerdì 20 agosto 2021 ore 9,50

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



ANIMATIONS VISITE GUIDÉE - EXPOSITION "FEMMES FATALES"

Venerdì 20 agosto 2021 ore 17

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



NOTRE QUARTIER EN FÊTE

Venerdì 20 agosto 2021 dalle 17 alle 20

Coulée verte de Ranguin



EXCURSIONT VISITE DU QUARTIER PETIT JUAS

Martedì 24 agosto 2021 ore 9,30

Lieu de départ : 112 avenue du Petit Juas (angle avec rue de Paris)



SPECTACLE FEU D'ARTIFICE

Martedì 24 agosto 2021 ore 22



LES NOCTURNES CANNOISES: MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 25 agosto 2021 dalle 19 a mezzanotte

Place du marché

06150 Cannes La Bocca



EXPOSITIONS MUSÉE ÉPHÉMÈRE DU CINÉMA

6e édition

Fino a domenica 29 agosto 2021

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



LUNA PARK

Fino al 31 agosto 2021

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Complexe Pierre de Coubertin - Mûriers

Avenue Pierre de Coubertin

Cannes La Bocca



EXPOSITIONS Peinture FEMMES FATALES : ARTEMISIA GENTILESCHI ET JUDITH DE BÉTHULIE

Fino al 5 settembre 2021

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITIONST JEAN GABRIEL ET ODETTE DOMERGUE

Fino al 19 settembre 2021

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole



VISIONS DE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 14 novembre 2021

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS BARTHÉLÉMY TOGUO - KINGDOM OF FAITH

Fino al 14 novembre 2021

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette

La Malmaison



EXPOSITIONS Peinture GREGORY FORSTNER - LE SOLEIL BRÛLANT SOUS LES PAUPIÈRES FERMÉES

Fino al 5 dicembre 2021

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CANTARON

Concert The Formidable

Rythm and Blues

Giovedì 19 agosto 2021 ore 21



CAP D'AIL

Concert Laurent Coulondre trio - Michel on my mind

Jazz

Venerdì 20 agosto 2021 ore 21



Rêves de jardins, jardins rêvés

Fino al 17 settembre 2021

Villa Les Camelias

17 av Raymond Gramaglia - 06320 CAP D'AIL



CASTAGNIERS

Concert Lady Soul Project

Soul

Venerdì 20 agosto 2021 ore 21



CHÂTEAUNEUF-D'ENTRAUNES

Concert Lu Barbalùcou

Spectacle niçois

Sabato 21 agosto 2021 ore 21



CIPIÈRES

CONCERT Corou de Berra

Chant traditionnel

Venerdì 20 agosto 2021 ore 21



CLANS

Concert The Formidable

Rythm and Blues

Venerdì 20 agosto 2021 ore 21



COARAZE

Concert Coulondre trio - Michel on my mind

Jazz

Giovedì 19 agosto 2021 ore 21



COLLONGUES

Concert Caroline Gsell Quartet

Chansons françaises

Sabato 21 agosto 2021 ore 21



COLOMARS

Spectacle Revue Elegancia - Compagnie Elégance

Revue

Martedì 24 agosto 2021 odre 21



CONTES

Spectacle Richard Cairaschi

Humoriste

Lunedì 23 agosto 2021 ore 21



DALUIS

Concert Blues since 1988

Rock

Venerdì 20 agosto 2021 ore 21



EZE

Concert Mescla

Chant traditionnelLe jeudi 19 août 2021 à 21:00

Giovedì 19 agosto 2021 ore 21



Concerts en déambulation

Fino al 31 agosto 2021

Eze Village

Différents styles de musique : Jazz et blues, Musique de variété, Gypsy - Tzigane...

concerts-en-deambulation

Place du Général de Gaulle



Cap'sules Medi

Pop Soul

Sabato 21 agosto 2021 ore 21



GREOLIERES

Concert Lone Redneck

Rock’and roll

Venerdì 20 agosto 2021 ore 21



ISOLA

Spectacle Compagnie Gorgomar - Le grand orchestre de poche

Cirque

Sabato 21 agosto 2021 ore 21



LA BOLLENE VESUBIE

Concert Lu Barbalùcou

Spectacle niçois

Venerdì 20 agosto 2021 ore 21



LA PENNE

Concert Duo Mallen Gracchus

Musique du Monde

Venerdì 20 agosto 2021 ore 21



L'ESCARENE

Concert Tres y Compadres

Musique du MondeLe samedi 21 août 2021 à 21:00

Sabato 21 agosto 2021 ore 21



LEVENS

Concert Formidable! Aznavour

Spectacle musical

Venerdì 20 agosto 2021 ore 21



Exposition de Nathalie Broyelle "Florilège"

Fino al 28 agosto 2021

Galerie du Portal, Levens

Galerie du Portal - 1 Place v. Masseglia



MARIE

Concert Corsicarpa

Corsicarpa

Musique du Monde

Domenica 22 agosto 2021 ore 21



MANDELIEU-LA-NAPOULE

Concert Harpsody Orchestra

Variétés internationales

Sabato 21 agosto 2021 ore 21



MENTON

Marché Estival Nocturne

Fino al 29 agosto 2021

Dalle 19 a mezzanotte



Soirée Beach volley

Giovedì 19 agosto 2021 dalle 19 alle 23

Stade Rondelli



Milonga Tango

avec l’Association Tango Siempre Tango

Giovedì 19 agosto 2021 ore 20

Esplanade des Sablettes



Menton aux couleurs de l’Afrique

Percussions, danse, DJ.

Giovedì 19 agosto 2021 dalle 19

Esplanade Francis Palmero



Marché des Antiquaires - Brocanteurs

Venerdì 20 agosto 2021 e domenica 22 agosto 2021 dalle 9 alle 17

Mail du Bastion



Vendredis du soleil

Venerdì 20 agosto 2021 dalle 17,30 a mezzanotte

De la rue Trenca à l’allée Batterie 943 : bord de mer piétons | stands | Animations en déambulation sur la Promenade du Soleil

De la rue Trenca à l’allée Batterie 943 : bord de mer piétons

A partir de 18h30 une soixantaine de stands commerçants sur la Promenade du Soleil et au Jardin Elisée Reclus

A partir de 21h30 : Animations en déambulation sur la Promenade du Soleil

Santa Muerte : Sur d’improbables sonorités mexicaines électroniques, s’avance une troupe bigarrée d’énergumènes colorés, sortis tout droit d’un conte ancestral d’Amérique centrale. Des squelettes plein de vie, invraisemblable dites-vous ? Et pourtant, les danseuses virevoltantes, les mâchoires claquantes de nos personnages improbables au regard rieur, disséminent abondamment sur leur passage joie et bonne humeur



Soirée Girly : Défilé Relooking

Venerdì 20 agosto 2021 dalle 18 alle 22

Viens profiter d’un rafraîchissement maquillage et coiffure offert grâce au savoir-faire de nos animatrices

Esplanade des Sablettes



Tano « Idiot Sapiens »

Venerdì 20 agosto 2021 ore 20

Un spectacle décalé, punk, trash, acide, intelligent et surtout très drôle. En raison de la situation sanitaire liée au COVID-19, port du masque obligatoire.

Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero

8 avenue Boyer - Palais de l'Europe



Animation musicale en déambulation

Venerdì 20 agosto 2021 ore 21

une fanfare pleine d’énergie qui réinterprète les succès passés et présents viendra égayer le bord de mer.

Promenade de la mer



Marché artisanal

Sabato 21 agosto 2021 dalle 9 alle 18

Ce rendez-vous bimensuel est réservé exclusivement aux artisans. Ils trouvent ici une vitrine à leur travail d’artiste.

Place du cap



Bal du Soleil de la Maison des Pieds Noirs, des Harkis et de leurs Amis

Repas dansant

Sabato 21 agosto 2021 dalle 20 alle 23

Esplanade Francis Palmero



Delta Project

House, Electro, Dance, DJ

Sabato 21 agosto 2021 dalle 20 alle 24

Le Concept ? Une soirée totalement dance pour tout public avec un répertoire tendance.

Esplanade des Sablettes



Caroline & The Swing Fellows – jazz, soul

Lunedì 23 agosto 2021 ore 21,30

Esplanade Francis Palmero



Orchestre Memories

Martedì 24 agosto 2021 ore 21,30

Soirée dansante au son des plus grands tubes connus de tous.

Esplanade Francis Palmero



Soirée Mille et une nuits

Association Orientalys

Mercoiledì 25 agosto 2021 ore 18,30 e ore 20,30

Esplanade Francis Palmero



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 19 agosto 2021 ore 15

Venerdì 20 agosto 2021 ore 15

Sabato 21 agosto 2021 ore 15

Domenica 22 agosto 2021 ore 15

Martedì 24 agosto 2021 ore 15

Mercoledì 25 agosto 2021 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 19 agosto 2021 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée : Escapade Baroque

Giovedì 19 agosto 2021 ore 15

Place de la conception .



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 19 agosto 2021 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: le jardin des Colombières

Venerdì 20 agosto 2021 ore 10,30

312 Route de Super Garavan



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 20 agosto 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 23 agosto 2021 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 23 agosto 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Martedì 24 agosto 2021 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 24 agosto 2021 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



La ville à Vélo !

Visite promenade de la ville en Vélo

Partenza Musée du Bastion tutti i giovedì ore 9,30

Durée : 2h

Tarif : 9 € Vélo électriques à disposition, venir avec son matériel de sécurité et une bouteille d’eau.

Musée du Bastion

2 Quai de Monléon



Bord de mer piéton

La promenade du Soleil é chiusa alla circolazione dal venerdì alle 18 al lunedì alle 6



Jeu de piste de l’été

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 agosto 2021

De 10h à 12h et de 14h à 18h.

Fermé le mardi et les jours fériés.

Musée de Préhistoire régionale

Rue Lorédan Larchey



Exposition: Le Bastion, d’Honoré II à Jean Cocteau

Fino a settembre 2021

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III 06500 Menton



Exposition Prix de la Ville de Menton - PhotoMenton lauréats 2019

Galerie d’art contemporain du Palais de l’Europe

Fino al 30 settembre 2021.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

8 avenue Boyer



MONACO

Mondial du Théâtre

Fino a domenica 22 agosto 2021, Principauté de Monaco

Mondial du Théâtre (Festival Mondial du Théâtre Amateur) organisé par le Studio de Monaco

Principauté de Monaco



16e Palermo-Montecarlo

Da sabato 21 a giovedì 26 agosto 2021, Baie de Monaco

16e Palermo-Montecarlo, organisée par le Yacht Club de Monaco

Baie de Monaco



Exposition Bijoux d’artistes de Calder à Koons

Fino al 29 agosto 2021, dalle 10 alle 20

Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo

10, avenue Princesse Grace



Exposition Alberto Giacometti - Une Rétrospective

Fino al 29 agosto 2021

de 10h à 20h, nocturnes les mardis et jeudis jusqu’à 22h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Marginalia

Fino al 5 settembre 2021

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Avenue Princesse Grace



Shimabuku

Fino al 3 ottobre 2021

Nouveau Musée National de Monaco

Villa Paloma



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

L’École des mères

Giovedì 19 agosto 2021 ore 21

Parc de la Colline du Château Espace Cathédrale (vestiges archéologiques)

52 Bd de Stalingrad



Le Cirque du Soleil - Corteo

Dal 19 al 22 agosto 2021

Horaires:21:30 : jeudi, vendredi, samedi et dimanche - 17:30 : samedi et dimanche

Palais Nikaia

163 route du Mercantour



Crossover Festival

Dal 20 al 21 agosto 2021

Théâtre de Verdure

2 jours de festival au bord de l’eau avec PLK, Bon Entendeur DJ Set, Vladimir Cauchemar, Fakear Live, Mezerg et Euteika !

crossover-festival

Espace Jacques Cotta - Promenade des Anglais



Candlelight: les 4 Saisons de Vivaldi à la lueur des bougies

Sabato 21 agosto 2021 ore 19,30 e 21,30

Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée

13 Promenade des Anglais



Les grands airs classiques pour violon

Sabato 21 agosto 2021 ore 20,30

De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.

Basilique Notre-Dame de l'Assomption

Av Jean Médecin



BIC’ONIQUE

Fino al 22 agosto 2021

Objets iconiques de plusieurs périodes par Jacky Ananou.

Palais Lascaris

15 rue Droite



Toi et moi au Palais !

Mercoledì 25 agosto 2021 ore 10

Palais Lascaris

15 rue Droite



She-Bam Pow Pop Wizz! Les Amazones Du Pop

Fino al 29 agosto 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.AM.A.C.

Place Yves Klein



We are Family - Summer Party

Fino al 29 agosto 2021 ore 14 e 21 tutte le domeniche

Parvis du MAMAC

1, Place Yves Klein



Cécile Bart : Je suis bleue

Fino al 30 agosto 2021

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Jonathon Brown investit le Musée d’Art Naïf

Fino al 2 settembre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



Charles Bébert "Chasseur d'images"

Fino al 12 settembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Goudji, le poème du feu, 50 ans de féerie

Fino al 12 settembre 2021

Musée Masséna

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



Miles - Julie Béna

Fino al 19 settembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



More shoes more boots more garlic - Camille Lapouge

Fino al 19 settembre 2021Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



Maintenant l’Origine

Fino al 19 settembre 2021

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25 bd Carnot



When Looking Across the Sea, Do You Dream? Otobong Nkanga

Fino al 19 settembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Maintenant, l'Origine

Fiono al 21 settembre 2021

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25 bd Carnot - 06300 NICE



Peindre Nice et sa Région - Aux XIX°- Début XX° Siècle

Fino al 21 settembre 2021

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves



Sebastião Salgado, « Déclarations »

Fino al 26 settembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



Photographes en Asie "Inside Japan" Roberto Badin

Fino al 27 settembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Reconstitution théâtralisée du traditionnel tir du canon de midi

Fino al 03 ottobre 2021

Terrasse Nietzsche - Parc de la Colline du Château

Dans le cadre de « Mon été à Nice »

Orario: 11:45 - Tutte le domeniche fine al 3 octobre 2021 (no il 15 et 22 août).

Montée Eberlé - Montée Montfort



Barbara & Michael Leisgen

Fino al 31 octobre 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Exposition interactive « Wild Immersion »

Fino al 28 novembre 2021

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais - 06200 NICE



Pierre Matisse, un marchand d’art à New York

Fino al 30 settembre 2021

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez - 06000 NICE

Tél : +33(0)4 93 81 08 08

Email : musee.matisse@ville-nice.fr

Informations www.musee-matisse-nice.org

Accessible PMR



EchO

Fino al 25 ottobre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



La Bataille des Beaux-Arts. Art et Politique à Nice au XIXe siècle

Fino al 31 ottobre 2021

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 av des Baumettes



La Télé de Moya – Oh la la, quelle histoire !

Fino al 13 novembre 2021

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage -



Cent portraits pour un siècle

Fino al 14 novembre 2021

Palais Lascaris

15 rue Droite



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



PEILLE

Concert Moana Folks

Variétés internationales

Mercoledì 18 agosto 2021 ore 21



PEYMEINADE

Concert CubaNissando

Musique du Monde

Venerdì 20 agosto 2021 ore 21



PEONE

Concert Tobacco Road « Hommage à Jean-Jacques Goldman »

Chansons françaises

Giovedì 19 agosto 2021 ore 21



Concert Live Music Show 80

Variétés internationales

Mercoledì 25 agosto 2021 ore 21



ROQUEBILLIERE

Revue Elegancia - Compagnie Elégance

Revue

Venerdì 20 agosto 2021 ore 21



ROQUEBRUNE - CAP MARTIN

Tutto il mese

Exposition « Cap sur les Bains »

Promenade du Bord de mer (gratuit)

Organisateur : Office d’Animation Touristique



Giovedì 19 agosto 2021

Podium de l’été

« Qu’est ce qu’on attend pour être

heureux » avec Bernard Persia

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Sabato 21 agosto 2021

Roquebrune C@p Music

Dans l’ambiance des caveaux

du quartier Latin

avec l’orchestre Swing Saint Germain

Square Louis Lottier – Parc du Cap Martin – 20h (concert gratuit)



Lunedì 23 agosto 2021

Roquebrune C@p Music

Denis Gautier Big Band

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Mercoledì 25 agosto 2021

Fête de la Saint Louis

Messe à 10h30 - Place Marius Otto - Cabbé



Mercoledì 25 agosto 2021

Soirée Tennis de Table

Espace Public Jean Gioan – De 19h à 23h30 (3 €)



ROQUEFORT-LES-PINS

Concert Thomas Vaccari's Band

Variétés internationales

Giovedì 19 agosto 2021 ore 21



SAINT-ANTONIN

Spectacle Richard Cairaschi

Humoriste

Sabato 21 agosto 2021 ore 21



SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE

Concert Acoustic Songs By Karine

Chansons françaises

Mercoledì 18 agosto 2021 ore 21



SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

Concert En chantant... "Hommage à Michel Sardou"

Chansons françaises

Giovedì 19 agosto 2021 ore 21



SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE

Concert Hot Club de Corse

Jazz manouche

Mercoledì 25 agosto 2021 ore 21



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Art-Expo

Fin al 20 agosto 2021

Espace Neptune - Quai Virgile Allari

Quai Virgile Allari



Exposition « Optical Art » de Marcos Marin

Fino al 30 settembre 2021

Espace Namouna - 6 avenue Denis Séméria



SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

Concert O.C.Brothers

Soul

Venerdì 20 agosto 2021 ore 21



SOSPEL

Concert CubaNissando

Musique du Monde

Sabato 21 agosto 2021 ore 21



SPÉRACÈDES

Spectacle Richard CAIRASCHI

Humoriste

Venerdì 20 agosto 2021 ore 21



TOUET-DE-L'ESCARENE

Concert Jeyo

Musique du Monde

Venerdì 20 agosto 2021 ore 21



Concert Les Demoiselles Bonheur

Chansons françaises

Sabato 21 agosto 2021 ore 21



VALBONNE

Concert Back to the 80s

Pop

Giovedì 19 agosto 2021 ore 21



Concert upto5

Jazz

Lunedì 23 agosto 2021 ore 21



VALDEBLORE

Concert Women

Jazz

Mercoledì 25 agosto 2021 ore 21



Festival Images et Montagnes

Fino al 22 agosto 2021

St Dalmas



VENANSON

Concert Ka & the blue devils

Blues

Sabato 21 agosto 2021 ore 21



VILLARS-SUR-VAR

Concert Jeyo

Musique du Monde

Sabato 21 agosto 2021 ore 21