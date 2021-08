La Rocca di Monaco apre le vie ad un venerdì di festa

I commercianti e i ristoranti della Rocca vi danno appuntamento venerdì 20 agosto, dalle 16 alle 21, per godervi l'aria fresca delle stradine e degli scorci panoramici imperdibili sul Principato, in occasione di serata di attività diverse, in pieno quartiere storico e autentico del Principato.

Laboratori creativi, musicisti, cacce al tesoro, sfilate di moda...e molte altre esperienze vi danno appuntamento nelle stradine fresche e variopinte di Monaco-Ville!

Si tratta di attività organizzate in occasione dell'operazione "Rivivete i vostri quartieri" del Fondo Rouge et Blanc stanziato dal Governo del Principato per rilanciare l'economia.

Questa misura è volta a ridare slancio al settore degli eventi e i negozi al dettaglio del Principato, finanziando l'organizzazione di eventi indetti da esercenti monegaschi presso i quartieri commerciali.

Navetta gratuita per i visitatori dalle 15 alle 22, dalla Place d'Armes, destinazione la Rocca, e vi riporterà indietro.



Il programma

Dalle 16 alle 21:

Laboratori creativi

Laboratorio di cartofilia

Tombola

Musicisti

Photobooth

Animazioni di strada

16.30 : Caccia al tesoro

18.30: Caccia al tesoro

Da definire: Concerto dei Carabinieri del Principe