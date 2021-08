Ligue 1: si comincia a fare sul serio. Per Monaco, Lille e Lione è il momento della “sveglia”!

Entra nel vivo il campionato di Ligue 2: dopo due turni nei quali molte squadre hanno giocato a velocità ridotta, in situazioni di rodaggio con il “mercato” ancora aperto e molti giocatori con la testa verso altre destinazioni, sarà la terza giornata a cominciare a chiarire un poco i “veri” rapporti di forza tra le squadre in campo.

In testa, a fianco del Paris Saint Germain, alle prese con l’ennesimo tormentone estivo: la cessione di Mbappe o di Icardi e l’arrivo di Ronaldo, troviamo due squadre ancora a punteggio pieno.

Si tratta del sorprendente Clermont, neo promosso e dell’Angers, peraltro non solito ad exploit nelle prime giornate di campionato.

La grande delusione, al momento, è il Lille: i campioni di Francia hanno raggranellato un solo punto in due gare e subito un vero tracollo col Nizza. Al pari del Monaco, fermo a quota un punto, e sconfitto martedì sera nel turno di andata del barrage per accedere ai gironi di Champions. Un brutto inizio per la squadra del Principato, chiamata, fin da subito, a dare una raddrizzata alle proprie prestazioni.

Delusione anche a Lione ed a Montpellier (un punto in due gare), mentre il Nizza (4 punti) si gode un momento di frenesia, in attesa che i prossimi turni svelino la vera forza di una squadra che non nasconde le proprie ambizioni di accedere alle coppe europee.

A pari punti col Nizza troviamo il Marsiglia, squadra che molti indicano come seconda forza del torneo, anche se va scritto che il Paris Saint Germain pare destinato ad una cavalcata solitaria.

Domani, venerdì 20 agosto la gara di avvio della terza giornata è affidata a Brest – Paris Saint Germain.

Sabato il Monaco, reduce dalla sconfitta nella seconda giornata e dal pareggio nella prima, cercherà la vittoria ospitando il Lens, formazione, in ogni caso, in grado di impensierire la squadra del Principato.

Il Lille si recherà a far visita al Saint Etienne e per i padroni di casa “maramaldeggiati” dal Nizza è d’obbligo un risultato positivo.