A Grasse tornano da oggi le visite guidate con i Promeneurs du Temps

A Grasse, a grande richiesta tornano da oggi Les Promeneurs du Temps tornano a percorrere le vie del centro storico, per mostrare, attraverso testi e musica, la Città dei Profumi attraverso la sua storia. Una passeggiata divertente e storica per scoprire la ricchezza della città attraverso i luoghi, le donne e gli uomini che l'hanno resa famosa!

Les Promeneurs du Temps tornano per la nona stagione presentando, in modo inedito e simpatico, ma anche storicamente attendibile, i luoghi classici della città come la Cattedrale, la Villa Fragonard o il Museo di Arte e Storia della Provenza.

La partenza è fissata nel piazzale de La Source Médiathèque Charles NÈGRE, dove il via sarà dato alle 18,30 con tre rintocchi.

L'intera compagnia in costumi d'epoca (concessi dall'Opéra de Nice) farà rivivere non solo Rodoar, fondatore della città nel 960, ma anche Antoine Godeau, primo vescovo di Grasse, Charles Nègre, precursore della fotografia, l'ammiraglio de Grasse, Maximim Isnard il rivoluzionario, la marchesa de Mirabeau e Joséphine Chiris.

Uno dopo l'altro, appariranno in carne ed ossa, nei luoghi nei quali vivevano un tempo.

Luc Girerd e Jean-Michel Mayer dell'Aventure Théâtre Compagnie propongono momenti di piccola storia inseriti nella grande storia.

Una passeggiata storica di due ore durante la quale si conoscono e ci si confronta con personaggi che hanno contato e segnato la storia di Grasse.

Guidati da un trovatore celeste, i partecipanti saranno anche invitati a svelare un mistero. Teatralizzato, messo in scena in luoghi storici, questo spettacolo fa il tutto esaurito ogni estate. Un successo che continua anno dopo anno.

Le rappresentazioni sono previste nei giorni: 20, 21, 23, 24, 25 e 27 agosto 2021con partenza alle ore 18,30 dal Parvis de La Source, Mediateca Charles Nègre.

Prezzo unico: 10 euro

Prenotazioni

Tutti i giorni dalle 10 alle 19. presso il Museo di Arte e Storia della Provenza - 2 rue Mirabeau - tel. 04 93 36 80 20

La sera dello spettacolo sul piazzale de La Source Médiathèque Charles Nègre

Lo spettacolo non adatto a persone con mobilità ridotta ed ai bambini piccoli.