Domani a Cimiez un’intera giornata di “Festa Nissarda”

Il pensiero va al “Festin” di maggio che, per un mese, trasforma i giardini di Cimiez: per il momento é più che altro una prova generale per il ritorno alla normalità.



Domani, sabato 21 agosto dalle 10 alle 20,30, al Jardin des Arènes de Cimiez torna la “Festa Nissarda”.



Una giornata di festa per celebrare la cultura di Nizza, l'occasione per riscoprire la ricchezza, la forza e l’incredibile diversità della città di Nizza.



Per accedere è obbligatorio il pass sanitaire.



Questo il programma

Dalle 13,30: musica e danze tradizionali con il gruppo Nice la Belle, l'artista Zine e il gruppo Nux Vomica!

Un balèti di Tchatchao (ballo popolare)

De la restauration nissarda

Animazioni per i più piccoli con molti laboratori manuali e creativi proposti da Rougier é Plé, Rekrea'lib, les Galets de Nice, l'illustratrice Cat Caroff e la Federazione delle associazioni della Contea di Nizza.