Mostra di gioielli di artisti da Calder a Koons per una Monaco davvero glamour

Appassionata di arte, Diane VENET ha comprato il suo primo gioiello artistico, una spilla del pittore Roy Lichtenstein, a New York nel 1967. Ma è l’incontro con lo scultore Bernar VENET, nel 1985, ad averla indotta a creare una collezione dedicata ai gioielli d’artista, grazie a incontri, colpi di fulmine o ordini commissionati ad artisti.

Nel giro di 30 anni Diane VENET riunisce una collezione che annovera più di 230 gioielli d’artista. 180 di questi saranno esposti per un mese al Grimaldi Forum Monaco. Da Picasso a Jeff Koons, passando da Roy Lichtenstein, Franck Stella, Niki de Saint-Phalle, Keith Haring o Louise Bourgeois, Orlan, Miguel Chevalier…saranno rappresentati artisti moderni e contemporanei, internazionali e francesi.

La sua collezione di gioielli è parte integrante della sua quotidianità, non ha mai smesso di indossarli. Ma esporli e condividere la sua passione ha anche il suo perché. La mostra delle sue opere in miniatura presso istituzioni all’estero dal 2008 li colloca nel mondo dell’arte. Il gioiello restituisce in una forma più ridotta le preoccupazioni dell’artista, se non l’idea prima, il concetto, la tappa preliminare a qualsiasi opera. L’infinitamente piccolo raggiunge l’infinitamente grande. Diane Venet conferisce a ciascuno dei suoi gioielli lo status di opera d’arte e lo fa con passione. A riprova di ciò, si diletta a far dialogare le “sue” miniature con le sculture di artisti di fama: André Derain, Max Ernst, Frank Stella, Bernar Venet, ma qui sono lo sguardo intimo e l’impegno di una donna ad aver guidato il percorso della mostra.





INFORMAZIONI

Espace Indigo sino al 29 agosto

Orari: aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20

Visite guidate tutti i giovedì e le domeniche alle 10.30, 14.30 e 17 (gruppi di 20 persone) su prenotazione.

Prezzo: € 6

