Vivere i giochi paraolimpici di Tokyo al Parc Phoenix

Una giornata diversa, al Parc Phoenix di Nizza, in occasione dei Giochi Paraolimpici di Tokyo.

Martedì 24 agosto 2021, grandi e piccini sono invitati a partecipare, dalle 12,30 alle 17,30, alla "Caccia alle medaglie" che si svilupperà in tutto il parco.

Dalle 15,30, poi, atleti con disabilità condivideranno le loro esperienze uniche e anche i visitatori potranno trasformarsi in atleti per un giorno.



In programma eventi di nuoto con le gadget di Parigi 2024.

Omaggi per chi vorrà “provare” determinate discipline sportive come la scherma o il biliardo o anche lasciarsi attirare da attività culturali creative a cura dell’Associazione dei cittadini giapponesi della Nizza Costa Azzurra).



Contemporaneamente, su un grande schermo, verrà trasmessa la cerimonia di apertura dei Giochi Paraolimpici in programma fra le 13 e le 16.