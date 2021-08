L'Oroscopo di Corinne per la settimana sino al 27 agosto

Ariete: nella sfera operativa o privata l’atmosfera sarà tesa od inquinata sicché tra parenti, coniugi, cooperatori, si verranno a creare possenti tensioni … Non è detto che nel sostenere le vostre ragioni abbiate torto ma è il modo in cui le esprimete che viene frainteso e poi se qualcosa non funge prendete una decisione in nome della vostra libertà e di quella di chi non vuole più sentire recriminazioni. Godetevi inoltre questi sprazzi d’estate e non disdegnate incontri e sollazzi.



Toro: predomina la voglia di mollare il tiro, alzare le tende, assaporare il gusto di una villeggiatura diversa ed appagante, ragion per cui se non attualmente in vacanza non pensateci su due volte perché soltanto staccando la spina recupererete la carente energia. Corteggiamenti o indecisioni lambiranno single, mal ammogliati o scapoloni mentre una multa o richiesta pecuniaria ammutolirà ma contestarla sarà un vostro diritto e una vostra priorità. Confusione in pubblici ambienti.



Gemelli: grazie ad una circostanza occasionale o ad un aiuto provvidenziale risolverete un martellante dubbio malgrado subentrino dei ritardi in risposte, dei disillusi da spronare, una salute da vigilare e delle commozioni per una donna, un cagnetto o un bimbetto. I maschietti invece si guardino da infatuazioni fasulle e rivalutino una storia che avrebbe avuto molto da offrire. Sulla strada niente imprudenze: rispettate le norme vigenti e non accettate passaggi da sbronzi o incoscienti…



Cancro: la tenacia verrà premiata e anche se il convento stellare non passa un granché accontentatevi di ciò che riuscite a combinare con la certezza di trascorrere attimi gaudenti insieme a personaggi carismatici… Poi, non disdegnate una minuta follia, una proposta ammiccante o un viaggetto corroborante. Una comunicazione andrà divulgata mentre per successivi versi state attenti a non smarrire niente a non sbattere contro ante, spigoli o scivolare. Domenica imprevedibile.



Leone: preparatevi ad una settimana infuocata e non tanto per la canicola quanto per gli spleen, le incongruenze, i rompiscatole da digerire, gli smacchi da smaltire, i malintesi da chiarire … Giove e Saturno avversi vi renderanno nervosetti specie nel trattare con chi non ha orecchie per sentire o reclama assurde ragioni … In mutuo soccorso giunge però il sestile di Venere permettente di togliervi un pallino, rilassarvi, sollazzarvi, rinvenire soluzioni a vecchi tormentoni.



Vergine: detestate camminare sui carboni ardenti ma sappiate che ma una risposta, una controproposta o la definizione di una scabrosa questione rinfrancherà spirito e corpo… Avete infatti squisiti assi nella manica da estrapolare al momento opportuno, stravincendo su cattiverie ed ambiguità…. In amore sappiate che, senza esagerare, uno spizzico di sale aromatizzerà una storia insipida mentre un lieve malessere proverrà dalla pressione o dalla calura.



Bilancia: siate speranzosi entusiasti, indulgenti … Fervore, ironia, disinvoltura, permetteranno di vivacizzare la routine, spaziare con la fantasia, avviare un prospetto, controbilanciare una rogna, ricevere gratificazioni e trascorrere memorabili orette insieme alle persone predilette. Dialogo, tenerezza, dolcezza, riusciranno altresì a consolidare un’amicizia o un affetto anche se verso il week end un corruccio vi adombrerà. Occhio altresì ai colpi di calore, di testa o di ardore…



Scorpione: attratti dall’insolito evaderete, mentalmente o fisicamente, da uno status quo complicato, arruffato, scarmigliato, bofonchiando e inveendo quantunque vi si costringesse ad agire contro la vostra volontà, tapparvi la bocca, intimidirvi o spaventarvi con argomentazioni assurde. Qualcuno deluderà ma starci male non ne val la pena: il fato vi sta riservando un mucchio di sorpresone ed una di queste porterà con sé il germe della trasformazione… Pancino importunato.



Sagittario: sarete costretti ad indossare fittizie maschere per nascondere quella fragilità, figlia della paura e della titubanza, che porta a navigare in mari tumultuosi… Eppure un arcano salvagente verrà porto dalle stelle, propense a guidarvi, dopo agosto, verso isolotti di serenità malgrado contattiate abitualmente con un tipo a cui cantarle chiare affinché non seguiti a pigliare per i fondelli… Passeggiate, grigliate, chiacchierate, attenueranno la noia e gli spleen. Amica da contattare.



Capricorno: sostenere chi abbisogna di un supporto riflette il concetto altruistico e torna al mittente…Sorvolate dunque su grettezze e cafonaggini a favore di una disponibilità che verrà ricambiata. Fortuna al gioco e intrattenimenti si alterneranno a contatti con tizi altezzosi o afflizioni per un congiunto o conoscente. Ravvivate la carnagione amalgamando due cucchiai di miele con tre di latte e zucchero di canna da passare su viso, corpo e, dopo dieci minuti, risciacquate.



Acquario: con la Luna che il 22 agosto si fa nuova nella vostra costellazione non avrete di che lamentarvi perché, dopo magoni e disillusioni, arrivano la luce e l’allegria! All’interno di un ambiente tirerà aria di burrasca ma guardate, passate e di chi coinvoltovi, non vi curate … Un prospetto troverà adeguati riscontri pur se, nel trattare con i soliti spocchiosi, converrà mettere nero su bianco e non credere alle gallinelle dalle uova d’oro. Sabato e domenica gaudenti.



Pesci: non soffocate gli istinti ed apritevi al prossimo, alla vita, al domani, quel domani serbante prospettive sconosciute ma allettanti e frizzanti come la brezza di quel venticello scompigliava i confusi pensieri… Ciò che vorreste è a portata di occhi: basta individuarlo e non temere di sbagliare per eccesso di diffidenza, paura o tensione. Ragion per cui … buttatevi nella mischia … e lottate per un ideale prendente, entro fine estate, una forma concreta e decente.