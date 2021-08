Per la conclusione dell’estate e l’inizio dell’autunno 2021 Monte-Carlo Société des Bains de Mer continuerà a mantenere più che mai la sua promessa e concretizzare la sua visione: qui la vita è un’arte !

Ecco quindi che il Resort e tutti i suoi stabilimenti si mobilitano per offrire alla loro clientela il piacere di vivere Monte-Carlo, con La Vita Monte-Carlo. La grande arte del vivere che caratterizza Monte-Carlo non esisterebbe senza queste occasioni speciali, come bere un drink o pranzare in terrazza, passeggiare sul più bel lungomare, ascoltare un concerto, dedicarsi allo shopping, fare incontri sorprendenti o sperimentare i brividi del gioco.

Da metà settembre a metà novembre, La Vita Monte-Carlo vi offre tutta una serie di eventi unici, da vivere nel Resort; più di un concept si tratta di un vero e proprio concentrato di ogni sorta di piaceri, raggruppati in un sorprendente programma di animazioni.

Si comincia il 10 settembre, con Candlelight concerto e cena La Vita Monte-Carlo, presso la Salle Empire dell’Hôtel de Paris MonteCarlo. Seguiranno, sin dal giorno dopo, Le vendemmie Monte-Carlo, con tre appuntamenti imperdibili proposti dall’Hôtel Hermitage Monte-Carlo sul tema del vino. Grazie ai sue eventi gioiosi, La Vita Monte-Carlo continuerà a rendere incantevole quest’inizio autunno nei diversi stabilimenti del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer, fino al 10 novembre.

Nel corso di questa cena d’eccezione, orchestrata dallo chef Franck Cerutti e le sue equipe, La Vita Monte-Carlo renderà omaggio al savoirvivre Monte-Carlo, grazie alla partecipazione di tre artiste di talento: la giovanissima e prodigiosa pianista monegasca Stella Almondo, che dall’alto dei suoi 15 anni farà vibrare il pubblico adulto sulle note classiche di Chopin, passando gradualmente al jazz. Seguirà l’esibizione della giovane DJ Irène Drésel, artista emergente della nuova scena electro francese, che riscalderà l’atmosfera con un set ipnotico, e che successivamente tornerà in scena per chiudere la serata con un ultimo dj set. Infine questa magnifica serata prevede lo spettacolo della cantante Elodie Frégé, che farà risuonare nella Salle Empire la suo voce sublime e ammaliante.

« La Vita Monte-Carlo »: vendemmie nel cuore dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo a partire dall’11 settembre Dopo la musica, largo alle Vendemmie Monte-Carlo:

a partire dall’11 settembre autentiche vigne, con i loro bei grappoli d’uva, si stenderanno all’interno stesso dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, attraversando la lobby e i corridoi, fino a giungere al ristorante Yannick Alléno. Tutt’intorno a questa tematica così cara a Monte-Carlo Société des Bains de Mer verrà offerta la seguente serie di eventi: .

Giovedì 16 settembre – Degustazione e conferenza « La Champagne, un nuovo destino »: appuntamento nella Salle Belle Epoque dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo per una degustazione dei più grandi champagne officiata da Frédéric Rouzaud, ovvero dal Presidente e proprietario della celebre Maison Louis Roederer in persona, che spiegherà nel corso della sua conferenza la rivoluzione in corso nella regione della Champagne. .

Sabato 18 settembre – Cena 300% al ristorante Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo: 100% Yannick Alléno, che curerà personalmente la preparazione della cena, 100% Chapoutier, che fin dal 1808 rappresenta l’eccellenza, e 100% Parker, solo vini che hanno ottenuto dal celebre critico americano il graal, ovvero il punteggio massimo.

Venerdì 24 settembre – Degustazione e conferenza « Come realizzare la propria cantina originale e di qualità »: la degustazione vi verrà proposta da Angélique de Lencquesaing, creatrice del sito Ideal wine. L’occasione ideale per scoprire vini rari, fuori dagli schemi, e riscoprire i vitigni irrinunciabili. « La Vita Monte-Carlo »: Tropical & Havana Night al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort Il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort vi invita a partecipare a un viaggio all’insegna del piacere, del relax e della convivialità, con i suoi due eventi inediti proposti nel contesto de La Vita Monte-Carlo: .

Venerdì 17 settembre - Tropical Night in riva alla laguna: in programma il risveglio dei sensi con il live Dj di Mr Jaz accompagnato dall’artista Micael Sene, close-up di magia con l’illusionista Simeon Wolfgang, balletti acquatici e fuochi d’artificio. Per ciò che concerne la cucina, ai comandi ci sarà lo chef Marcel Ravin, con le sue creazioni sorprendenti e gustosissime, quel che ci vuole per stuzzicare le papille e trasportare i convitati a più di 8000 km di distanza… Destinazione l’Amazzonia. .

Sabato 9 ottobre - Havana Night al Blue Gin: sull’eco delle arie latino-americane e all’insegna dei sapori di Cuba, eccovi l’occasione ideale per sorseggiare uno dei cocktail creativi della casa a base di rhum, scoprire i segreti della degustazione dei sigari o ancora imparare qualche passo di salsa. « La Vita Monte-Carlo »: momenti di gioco unici nei Casinò di Monaco Per celebrare La Vita Monte-Carlo, il Casino de Monte-Carlo e il Casino Café de Paris mettono in palio 100.000 euro in My Points. Per tentare di aggiudicarveli non dovrete fare altro che prendere comodamente posto al vostro casinò preferito e aspettare che la fortuna vi sorrida. Potrete vincere fino a 100.000 euro in My Points, da spendere nei diversi stabilimenti del Resort, così da degustare appieno i piaceri de La Vita Monte-Carlo .

« La Vita Monte-Carlo »: animazioni insolite nell’insieme degli stabilimenti del Resort Il Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha ideato una serie di animazioni nell’insieme dei suoi stabilimenti, per il piacere di tutti i suoi ospiti, e ciò fino al 10 novembre 2021. Una programmazione completa e ricca di sorprese: per esempio, dal 16 settembre momenti unici da dedicare al golf sulla Place du Casino, e altre animazioni inconsuete tutti da vivere nel contesto de La Vita Monte-Carlo, per scoprire i molteplici tesori di Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Da parte sua, il Monte-Carlo Beach si occuperà dell’anteprima del programma, con un picnic organizzato l’8 settembre nel Domaine d'Agerbol a Roquebrune-Cap-Martin, ovvero presso il giardino che fornisce i prodotti bio utilizzati nelle cucina del ristorante stellato ELSA. Scoprire tutte le attività della Vita Monte-Carlo qui La Vita Monte-Carlo in tutta serenità con Monte-Carlo Cares E per un momento in tutta serenità, il COYA Monte-Carlo ha predisposto per la sicurezza dei suoi clienti e collaboratori il programma Monte-Carlo Cares, un certificato sanitario rilasciato dal Bureau Veritas, di modo che la più esclusiva tra le destinazioni d’estate sia anche la più sicura.

Prenotazioni a « Candlelights concert & dinner » all’Hôtel de Paris Monte-Carlo: Tel. +377 98 06 89 89 . Prenotazioni per Vendemmie Monte-Carlo : Tel. +377 98 06 98 98 / E. restaurantalleno@sbm.mc

Prenotazioni Monte-Carlo Beach : Punto di partenza dal Monte-Carlo Beach alle 11.30 e ritorno dal Domaine d'Agerbol alle 3.30 (20 minuti) - Prenotazioni : +377 98 06 50 05 . Prenotazioni Monte-Carlo Bay Hotel & Resort: Tel. +377 98 06 03 60 / E. reservation-mcbay@montecarlobay.mc