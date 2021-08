“Omaggio a Sean Connery”, domani sera fuochi d’artificio a Cannes, ultima serata del Festival International d’Art Pyrotechnique

Sesta ed ultima serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: domani sera, martedì 24 agosto, alle ore 22 saranno dei “fuochi francesi” a colorare la Baia.

Sarà la volta di EFC EVENEMENT e dei sui designer: Eric & Logan Harfi



Presentazione dell'azienda

Con quasi 20 anni di esperienza nel settore degli eventi pirotecnici, EFC EVENEMENT ha costruito una solida reputazione, in particolare nella Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, dove l'azienda ha origine. Al mare o in montagna le sorprese ci sono sempre, perché l'azienda è molto attenta e non esegue mai due volte lo stesso spettacolo, ma gareggia in creatività per ciascuna delle sue esibizioni.



Tema: “Omaggio a Sean Connery”

Il 31 ottobre scompare il primo interprete del più famoso agente segreto britannico, Sir Sean Connery. Durante i suoi 39 anni di carriera, questa leggenda del cinema ha girato più di 75 film sotto la direzione dei più grandi registi del nostro tempo. A volte agente segreto, a volte prigioniero, comandante o ladro, questo vero camaleonte della settima arte non ha mai smesso di brillare in ruoli a volte in contrasto con il celebre personaggio di James Bond, ma sempre con classe ed eleganza.

Attraverso questo spettacolo e grazie alla magia della pirotecnica, EFC EVENEMENT accompagnato da undici colonne sonore dei film che gli hanno valso i più alti riconoscimenti ripercorrerà l'avventura cinematografica di Sir Sean Connery e ci porterà in un viaggio tra le nebbiose strade di Londra.



Lo spettacolo pirotecnico sarà sottolineato da una colonna sonora che proporrà le seguenti musiche:





James Bond: The name’s Bond… James Bond – David Arnold & Nicolas Dodd

The Rock: Hummel Gets the rockets – Hans Zimmer

James Bond « Les diamants sont éternels »: Diamonds are forever – Shirley Bassey

Medicine Man: The trees – Jerry Goldsmith

Le nom de la rose : The discovery – James Horner

Highlander: Princes of the universe – Queen

Les incorruptibles: The strengh of the righteous – Ennio Morricone

A la poursuite d’octobre rouge: Hymn to red october – Basil Poledouris

James Bond « Goldfinger »: Goldfinger – Shirley Bassey

La ligue des gentlemen extraordinaires: May this new century bey ours – Trevor Jones

Indiana Jones « La dernière croisade »: End credit from Indiana Jones – The city of Prague Philharmonic Orchestra