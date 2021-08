Il Mada Lounge nei giardini della Place du Casino a Monaco sino al 28 agosto

Per quanto riguarda la Place du Casino, il Mada One ha inaugurato la serata del 21 giugno il« Mada Lounge ».

Tutti i giovedì sino al 28 agosto, potrete scoprire serate lounge e musicali, dalle 16.00 alle 22.30 in una atmosfera bohemien e chic, dopo aver preso posto intorno alla fontana dei Giardini della Place du Casino, grandi e piccini potranno passare dei gran bei momenti, sognando sotto le stelle e di fronte al mitico Casino de Monte-Carlo. Un vero momento di Dolce Vita, come siamo soliti apprezzarli in Costa Azzurra

Informazioni pratiche: Dal 25 giugno all’11 luglio: aperto dal mercoledì alla domenica inclusi. Dal 12 luglio al 28 agosto: aperto 7/7 giorni // Orario: dalle 16.00. alle 21.30