Antibes Juan-les-Pins: tante manifestazioni animeranno il mese di settembre

Anche nel mese di settembre l’attività culturale e una serie di manifestazioni caratterizzeranno il cartellone di Antibes - Juan-les-Pins.

Un’intensa attività che avrà le sue punte di diamante nel ritorno delle vele e nel Festival d’arte sacra.

Questo il programma



16 e 23 settembre - Instants musicaux du Patrimoine Chapelle de la Garoupe, chapelle Saint-Jean et chapelle Saint-Bernardin

In nuovo evento 9inserito nel programma del Festival di Arte Sacra. Un concerto intimo in una cappella, luogo straordinario del patrimonio della città di Antibes Juan-les-Pins. Durante il concerto verrà messo in risalto la bellezza e l'acustica dell'edificio, preceduta da una presentazione storica da una guida-docente dell’Ufficio del Turismo.



Dal 15 al 20 settembre - Voiles d'Antibes - Môle Sud et boulodrome du Port Vauban.

In occasione dell’apertura della stagione mediterranea, circa sessanta tra i più bei velieri del mondo che hanno fatto la storia dello Yachting Internazionale dal XIX sec. in poi si danno nuovamente appuntamento ad Antibes. Oltre all’aspetto puramente sportivo,

Voiles d´Antibes è anche una quattro giorni di festa e spettacoli che coinvolge il

«Village des Voiles» e il centro storico.



17, 18, 21 e 24 settembre - 30° Festival di arte sacra

Capolavori della musica da camera, cori di voci sacre, orchestre, solisti. Un’infinità di eventi imperdibili che permetteranno di scoprire un repertorio davvero brillante, anche se talvolta semisconosciuto.



18 e 19 settembre - Journées européennes du patrimoine

Saranno aperti, gratuitamente, con particolari programmazioni, i musei Picasso, d’Archéologie, Peynet e del Dessin humoristique, oltre al sito storico di Fort Carré.



MOSTRE

Fino al 19 settembre - "Tobiasse - Du trait à la matière" - Espace culturel Les Arcades - Port

Vauban, à ciel ouvert

Dalla linea alla materia - Con la punta della matita o del pennello, dal più piccolo disegno alle monumentali sculture in bronzo, la linea pura e libera è l’essenza stessa della creazione di

Tobiasse. Una linea che si può trovare in 12 tutte le epoche e tecniche. Questa mostra «Dalla linea alla materia» rivela un lato più personale del suo lavoro. Riunisce disegni a grafite, sculture in bronzo, ceramiche e incisioni al carborundum. Tante opere, tante tecniche che rivelano tutte un’espressione comune, quella della linea di Tobiasse.



Fino al 3 ottobre - Musée Peynet et du dessin humoristique Xavier Gorce.

Les Indégivrables rompono il ghiaccio. Xavier Gorce ha lavorato per molte testate (Okapi, La grosse Bertha, Phosphore, Le Monde), prima di entrare al settimanale Le Point. Nei suoi disegni, situati tra le vignette della stampa e i fumetti, l’autore individua le piccole e grandi assurdità della nostra vita quotidiana, che trasporta nel mondo polare dei pinguini che, dopotutto, sono piuttosto umani. La mostra offre un centinaio di stampe digitali divise in

quattro temi.



Fino al 30 ottobre - Musée d'Archéologie - Le vin, nectar des dieux, génie des hommes.

Il vino, nettare degli dei, genio degli uomini - Un viaggio dall’Oriente ad Antibes, passando per la Grecia, l’Etruria, il mondo romano e la Gallia. Simbolo dei piaceri terreni o celesti, da 7000 anni il vino e la sua cultura si diffondono lungo migliaia di chilometri. La presentazione ripercorre la storia del vino, il suo viaggio nel Mediterraneo, l’uso che ne hanno fatto gli uomini, e il modo in cui il vino ne ha plasmato le società.



Fino al 31 ottobre - Musée Picasso - Collection Nahmad / Dix chefs-d’oeuvre

Il Museo Picasso presenta una mostra unica resa possibile da una nuova collaborazione con il Museo Nazionale Picasso di Parigi. Otto quadri eccezionali di Picasso provenienti dalle sue collezioni, dal 1906 al 1970, sono installati nella grande sala al primo piano del museo, come tanti ritratti di famiglia per un autunno del Castello Grimaldi. Queste rare opere rimasero nella collezione dell’artista fino alla sua morte.



Fino al 31 Dicembre - Musée de la Carte Postale - Entre les deux mon coeur balance

“Messaggeri d’amore e d’amicizia”, le cartoline hanno trasmesso a lungo pensieri affettuosi. Per i fumettisti e i fotografi che lavoravano sia per la stampa che per gli editori di cartoline, i cuori esitanti erano una vera fonte di ispirazione. Che si trattasse di una situazione molto concreta o di una più complessa, che si trattasse di un uomo o di una donna, hanno affrontato l’argomento con grande talento.