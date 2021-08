Attese 140 anteprime mondiali allo Yachting Festival di Cannes

Tra quindici giorni, il Vieux Porto e Port Canto accoglieranno l'edizione 2021 dello Yachting Festival di Cannes. Quest’anno, professionisti e appassionati potranno scoprire quasi 600 imbarcazioni appena uscite dai più prestigiosi cantieri francesi e internazionali. Il prossimo martedì 7 settembre il salone sarà il primo evento nautico di portata internazionale a riaprire le porte dall’inizio della pandemia di Covid-19. Per la grande gioia dei visitatori, sotto il sole della French Riviera per 6 giorni saranno svelati i gioielli dei mari più belli, i più recenti equipaggiamenti nautici e servizi di altissima gamma. Appuntamento imperdibile del diportismo di lusso da oltre 40 anni, lo Yachting Festival riunisce ogni anno oltre 50.000 visitatori giunti da tutto il mondo e quasi 550 espositori. Il salone, che propone un’offerta molto eclettica, accoglie quasi 600 imbarcazioni, dalle più piccole alle più grandi, barche a vela (più di 110 unità monoscafo e multiscafo), imbarcazioni a motore, monoscafo e multiscafo, unità nuove e grandi yacht proposti da società di brokeraggio che sfiorano i cinquanta metri. Lo Yachting Festival riunisce tutti i principali attori del diportismo che vengono a esporre quasi 140 novità mondiali in anteprima. I visitatori potranno quindi godersi un salone dal contenuto ricco, vario e allietato da numerose novità. Per la seconda edizione consecutiva, e dopo il successo del lancio dello Spazio Vela nel 2019, il salone sarà organizzato per tipo di imbarcazioni: le unità a motore saranno esposte al Vieux Port mentre le barche a vela saranno attraccate al Port Canto. I visitatori abituali ritroveranno la Luxury Gallery, settore dedicato al lusso e all'arte di vivere, al Vieux Port e lo spazio “Yacht Brokerage & Charter” che raduna i più grandi yacht del salone e il suo spazio "Toys" dedicato ai giocattoli nautici dall'altro lato della Croisette, al Port Canto.