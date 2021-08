Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

ANTIBES

Les Dimanches de la Garoupe

Domenica 29 agosto 2021 dalle 10 alle 16

Sanctuaire de la Garoupe



Les expositions Jazz

Fino al 30 agosto 2021

Quattro diversi appuntamenti:

Les photographes de "Jazz à Juan"

60 ans de "Jazz à Juan" - L’Expo



Exposition Les Casemates de la création - Exposition Papalia

Fino al 31 agosto 2021

Casemate Comte



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace " - Musée Peynet

Fino al 3 ottobre 2021

Musée Peynet et du dessin humoristique



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace "

Fino al 3 ottobre 2021

Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Musée Peynet

Place Nationale



Exposition "Le vin, nectar des dieux"

Fino al 30 ottobre 2021

Musée d'Archéologie

Bastion Saint-André



BEAULIEU-SUR-MER

Exposition Hubert Le Gall, une fantaisie grecque

Fino al 26 settembre 2021

Villa Grecque Kerylos

Impasse Gustave Eiffel



BELVÉDÈRE

Concert Hot Club de Corse

Venerdì 27 agosto 2021 ore 21

Jazz manouche



BENDEJUN

Spectacle Compagnie BAL (Arts légers)

Sabato 28 agosto 2021 ore 18,30

Théâtre



BEUIL

Concert À Peggy Polito Quintet

Giovedì 26 agosto 2021 ore 21

Chansons françaises



BIOT

Concert Scott Allen Funk Project

Sabato 28 agosto 2021 ore 21

Funk



BLAUSASC

Concert Lunatic Souk

Martedì 31 agosto 2021 ore 21

Musique du Monde



BONSON

Concert Leoced & Friends

Venerdì 27 agosto 2021 ore 21

Blues



CANNES

VISITE DU QUARTIER PRADO-RÉPUBLIQUE

Giovedì 26 agosto 2021 ore 9,30

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



LES NOCTURNES CANNOISES : QUAI SAINT-PIERRE

Giovedì 26 agosto 2021 dalle 19 a mezzanotte



MINI-CONCERT PAR YOULIA BOUSLENKO ET FILM "LA PRISONNIÈRE DU CAUCASE"

Venerdì 27 agosto 2021 ore 16

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



VISITE DU QUARTIER MONTFLEURY

Venerdì 27 agosto 2021 ore 9,30

Archives municipales



EXPOSITIONS MUSÉE ÉPHÉMÈRE DU CINÉMA

6e édition

Fino a domenica 29 agosto 2021

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



LUNA PARK

Fino al 31 agosto 2021

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Complexe Pierre de Coubertin - Mûriers

Avenue Pierre de Coubertin

Cannes La Bocca



EXPOSITIONS Peinture FEMMES FATALES : ARTEMISIA GENTILESCHI ET JUDITH DE BÉTHULIE

Fino al 5 settembre 2021

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITIONST JEAN GABRIEL ET ODETTE DOMERGUE

Fino al 19 settembre 2021

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole



VISIONS DE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 14 novembre 2021

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS BARTHÉLÉMY TOGUO - KINGDOM OF FAITH

Fino al 14 novembre 2021

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette

La Malmaison



EXPOSITIONS Peinture GREGORY FORSTNER - LE SOLEIL BRÛLANT SOUS LES PAUPIÈRES FERMÉES

Fino al 5 dicembre 2021

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CAP D'AIL

Rêves de jardins, jardins rêvés

Fino al 17 settembre 2021

Villa Les Camelias

17 av Raymond Gramaglia - 06320 CAP D'AIL



CASTAGNIERS

Spectacle Topick

Sabato 28 agosto 2021 ore 21

Humour



CAUSSOLS

Concert Mellow Swing

Sabato 28 agosto 2021 ore 21

Jazz



COURMES

Concert Jo Kaiat quartet

Venerdì 27 agosto 2021 ore 21

Jazz



CUEBRIS

Concert Hot Club de Corse

Giovedì 26 agosto 2021 ore 21

Jazz manouche



ESCRAGNOLLES

Concert Les Demoiselles Bonheur

Sabato 28 agosto 2021 ore 21

Chansons françaises



EZE

Concerts en déambulation

Fino al 31 agosto 2021

Eze Village

Différents styles de musique : Jazz et blues, Musique de variété, Gypsy - Tzigane...

concerts-en-deambulation

Place du Général de Gaulle



Thierry Beauvilain Ouvrard

Fino all'8 settembre 2021

Eze-Village – Galerie municipale.

Rue de la Paix - Eze Village



FONTAN

Concert Anatole

Venerdì 27 agosto 2021 ore 21

Jazz



LA ROQUE-EN-PROVENCE

Concert Leoced & Friends

Sabato 28 agosto 2021 ore 21

Blues



LA TRINITÉ

Spectacle Théâtre du Cours - Un dîner d'adieu

Venerdì 27 agosto 2021 ore 21

Théâtre



LE BROC

Concert O.C.Brothers

Venerdì 27 agosto 2021 ore 21

Soul



LE ROURET

Concert LUNATIC SOUK

Lunedì 30 agosto 2021 ore 21

Musique du Monde



LEVENS

Exposition de Nathalie Broyelle "Florilège"

Fino al 28 agosto 2021

Galerie du Portal, Levens

Galerie du Portal - 1 Place v. Masseglia



LUCÉRAM

Concert D'aventures en aventures

Giovedì 26 agosto 2021 ore 21

Chanson Française



MANDELIEU-LA-NAPOULE

Concert Scott Allen Funk Project

Domenica 29 agosto 2021 ore 21

Funk



MASSOINS

CONCERT Jo Kaiat Quartet

Sabato 28 agosto 2021 ore 21

Jazz



MENTON

Marché Estival Nocturne

Fino al 29 agosto 2021

Dalle 19 a mezzanotte



Titres de Légende avec Radio Top Side

Une soirée dansante pas comme les autres cet été à Menton !

Sabato 28 agosto 2021 dalle ore 18 alle 23

Les années 70, 80 ont été marquées par l’émergence de la pop du rock de la soul du disco et du Funk. Pour vous amuser et vous faire rêver Radio Top Side, vous proposent de vous replonger le temps d’une soirée dans les souvenirs de vos plus belles années au son des titres de Légendes comme Aretha Franklin, Supertramp, Marvin Gaye, Dire Straits, George Benson, Phil Collins, Sting, George Michael, M. Jackson, Santana, Toto, Groover Washington Junior, James Brown, Barry White, Sade, Al Jarreau, Les Beatles, Billy Paul, Al Stewart, Elton John, Wings, ZZ Top, Foreigner, Scorpions, S. Wonder, John Paul Young, Odyssée, Chris Réa, Ray Charles, Joe Cocker, Aaron Melville, America, Neil Yong, Cok Robin, Bob Dylan, Spencer Davis Group, Lou Reed, Maze et bien d ‘autres……

Animée par les Dj’s de Radio Top Side votre radio digitale de proximité à Menton.

Esplanade Francis Palmero



Marché des Antiquaires - Brocanteurs

Venerdì 27 agosto 2021 e domenica 22 agosto 2021 dalle 9 alle 17

Mail du Bastion



Vendredis du soleil

Venerdì 27 agosto 2021 dalle 17,30 a mezzanotte

De la rue Trenca à l’allée Batterie 943 : bord de mer piétons | stands | Animations en déambulation sur la Promenade du Soleil

De la rue Trenca à l’allée Batterie 943 : bord de mer piétons

A partir de 18h30 une soixantaine de stands commerçants sur la Promenade du Soleil et au Jardin Elisée Reclus

A partir de 21h30 : Animations en déambulation sur la Promenade du Soleil

Crinolines Steam Punk : Ils arrivent d’une cyber planète au climat punk baroque.

Tels des aventuriers déjantés venus d’un autre monde ces personnages vous content leurs voyages extraordinaires. Vous serez charmés par leur élégance et leur soif de partager leurs aventures. Toujours munies de leurs tambours battants et arpentant les rues dans un mouvement chorégraphique festif.

Dixies Fellas Band : Un groupe Dixieland innovant dédié à la théâtralité des clowns blancs, où 8 musiciens donnent vie dans les rues à une musique merveilleuse inspirée des films de Fellini avec les notes de Nino Rota, revisitées dans une tonalité dixieland.



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 26 agosto 2021 ore 15

Venerdì 27 agosto 2021 ore 15

Sabato 28 agosto 2021 ore 15

Domenica 29 agosto 2021 ore 15

Martedì 31 agosto 2021 ore 15

Mercoledì 1° settembre 2021 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 26 agosto 2021 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée : Escapade Baroque

Giovedì 26 agosto 2021 ore 15

Place de la conception .



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 26 agosto 2021 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Menton: La Commedia en Noir et Blanc

Giovedì 26 agosto 2021 ore 10

Visite des Chapelles des Pénitents Noirs et Blancs.

Rendez-vous devant la Chapelle des Pénitents Noirs (Chapelle de la Miséricorde).

Rue Général Galliéni à Menton.



Visite guidée: le jardin des Colombières

Venerdì 27 agosto 2021 ore 10,30

312 Route de Super Garavan



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 27agosto 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Marché des collectionneurs

Sabato 28 e domenica 29 agosto 2021dalle 9 alle 19

Place du cap



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 30 agosto 2021 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 30 agosto 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Martedì 31 agosto 2021 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 31 agosto 2021 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Bord de mer piéton

La promenade du Soleil é chiusa alla circolazione dal venerdì alle 18 al lunedì alle 6



Jeu de piste de l’été

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 agosto 2021

De 10h à 12h et de 14h à 18h.

Fermé le mardi et les jours fériés.

Musée de Préhistoire régionale

Rue Lorédan Larchey



Exposition: Le Bastion, d’Honoré II à Jean Cocteau

Fino a settembre 2021

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III 06500 Menton



Exposition Prix de la Ville de Menton - PhotoMenton lauréats 2019

Galerie d’art contemporain du Palais de l’Europe

Fino al 30 settembre 2021.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

8 avenue Boyer



Exposition : Le règne animal et nous

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 settembre 2021

Tous les jours sauf le mardi et les jours fériés

10h-12h / 14h-18h

Rue Lorédan Larchey



Exposition : trésors d’épaves

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 dicembre 2021

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf mardi et jours fériés

Rue Lorédan Larchey



MONACO

16e Palermo-Montecarlo

Fino a giovedì 26 agosto 2021, Baie de Monaco

16e Palermo-Montecarlo, organisée par le Yacht Club de Monaco

Baie de Monaco



2° Art3f

Venerdì 27 agosto dalle 16 alle 23, sabato 28 agosto dalle 10 alle 20 e domenica 29 ag osto dalle 10 alle 19

2e Art3f, salon international d'art contemporain, peinture, sculpture, photographie, céramique

Espace Fontvieille

5, avenue des Ligures



Exposition Bijoux d’artistes de Calder à Koons

Fino al 29 agosto 2021, dalle 10 alle 20

Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo

10, avenue Princesse Grace



Exposition Alberto Giacometti - Une Rétrospective

Fino al 29 agosto 2021

de 10h à 20h, nocturnes les mardis et jeudis jusqu’à 22h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Marginalia

Fino al 5 settembre 2021

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Avenue Princesse Grace



Shimabuku

Fino al 3 ottobre 2021

Nouveau Musée National de Monaco

Villa Paloma



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

JEUDI ARTY SPÉCIAL AMAZONES au MAMAC

Giovedì 26 agosto 2021

19h – 20h Médiation flash

19h Performance théâtrale Le Speakerines Show avec la Cie L’albatros & l’éléphant

20h Concert trio féminin avec la Cie Tryphase

21h Projection par l’association le Cercle Rouge – Les contre-soirées au MAMAC

Ouverture musée à 19h – gratuité

Fermeture musée 22h30

MAMAC - 1 Place Yves Klein



She-Bam Pow Pop Wizz! Les Amazones Du Pop

Fino al 29 agosto 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.AM.A.C.

Place Yves Klein



We are Family - Summer Party

Fino al 29 agosto 2021 ore 14 e 21 tutte le domeniche

Parvis du MAMAC

1, Place Yves Klein



Cécile Bart : Je suis bleue

Fino al 30 agosto 2021

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Jonathon Brown investit le Musée d’Art Naïf

Fino al 2 settembre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



Charles Bébert "Chasseur d'images"

Fino al 12 settembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Goudji, le poème du feu, 50 ans de féerie

Fino al 12 settembre 2021

Musée Masséna

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



Miles - Julie Béna

Fino al 19 settembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



More shoes more boots more garlic - Camille Lapouge

Fino al 19 settembre 2021Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



Maintenant l’Origine

Fino al 19 settembre 2021

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25 bd Carnot



When Looking Across the Sea, Do You Dream? Otobong Nkanga

Fino al 19 settembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Maintenant, l'Origine

Fiono al 21 settembre 2021

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25 bd Carnot - 06300 NICE



Peindre Nice et sa Région - Aux XIX°- Début XX° Siècle

Fino al 21 settembre 2021

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves



Au fil des pages et des jardins

Fino al 22 settembre 2021

Parc Castel des deux Rois

32 av du Mont-Alban



Sebastião Salgado, « Déclarations »

Fino al 26 settembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



Photographes en Asie "Inside Japan" Roberto Badin

Fino al 27 settembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Reconstitution théâtralisée du traditionnel tir du canon de midi

Fino al 03 ottobre 2021

Terrasse Nietzsche - Parc de la Colline du Château

Dans le cadre de « Mon été à Nice »

Orario: 11:45 - Tutte le domeniche fine al 3 octobre 2021 (no il 15 et 22 août).

Montée Eberlé - Montée Montfort



Barbara & Michael Leisgen

Fino al 31 octobre 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Exposition interactive « Wild Immersion »

Fino al 28 novembre 2021

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais - 06200 NICE



Pierre Matisse, un marchand d’art à New York

Fino al 30 settembre 2021

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez - 06000 NICE

Tél : +33(0)4 93 81 08 08

Email : musee.matisse@ville-nice.fr

Informations www.musee-matisse-nice.org

Accessible PMR



EchO

Fino al 25 ottobre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



La Bataille des Beaux-Arts. Art et Politique à Nice au XIXe siècle

Fino al 31 ottobre 2021

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 av des Baumettes



La Télé de Moya – Oh la la, quelle histoire !

Fino al 13 novembre 2021

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage -



Cent portraits pour un siècle

Fino al 14 novembre 2021

Palais Lascaris

15 rue Droite



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



OPIO

Concert Lone Redneck

Venerdì 27 agosto 2021 ore 21

Rock’and roll



PEONE

Mellow Swing

Giovedì 26 agosto 2021 ore 18

Jazz



PUGET-THÉNIERS

Spectacle Topick

Lunedì 30 agosto 2021 ore 21

Humour



ROQUEBRUNE - CAP MARTIN

Tutto il mese

Exposition « Cap sur les Bains »

Promenade du Bord de mer (gratuit)

Organisateur : Office d’Animation Touristique



Venerdì 27 agosto 2021

Roquebrune C@p Music

Philippe Villa Trio

Parc du Cap Martin – 21h (concert gratuit)



Vendredi 27 agosto 2021

Cinéma au hangar

« Mon oncle » de Jacques Tati

Esplanade de la Gare - Cabbé – 21h (10 €)



Sabato 28 agosto 2021

Roquebrune C@p Music

Aurora

Petit déjeuner musical au lever du soleil

Pointe du Cap Martin - 6h30 (gratuit)



Sabato 28 agosto 2021

Roquebrune C@p Music

Night and day with Cole Porter

avec Behia Jazz

Place des Deux Frères – 19h (concert gratuit)



Sabato 28 e domenica 29

Les Journées de la Mer

Stands et animations de sensibilisation

à la protection du milieu marin

Esplanade Jean Gioan



Lunedì 30 agosto 2021

Roquebrune C@p Music

Swunky Long Legs

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



ROQUEFORT-LES-PINS

Spectacle Revue Elegancia - Compagnie Elégance

Domenica 29 agosto 2021 ore 21

Revue



ROURE

Concert Duo Mallen Gracchus

Venerdì 27 agosto 2021 ore 21

Musique du Monde



SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE

Spectacle TOPICK

Domenica 29 agosto 2021 ore 21

Humour



SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

Concert Héroïque Balavoine

Venerdì 27 agosto 2021 ore 21

Chansons Françaises



SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE

Concert Leoced & Friends

Giovedì 26 agosto 2021 ore 21

Blues



SOSPEL

Concert Jean-Jacques Gristi rend hommage à Aznavour

Lunedì 30 agosto 2021 ore 21

Chansons françaises



TOUËT-SUR-VAR

Concert Jussanam avec Joséphine Baker

Sabato 28 agosto 2021 ore 21

Chansons françaises



UTELLE

Concert Les Demoiselles Bonheur

Venerdì 27 agosto 2021 ore 21

Chansons françaises



VALLAURIS

Concert Carlos Lopes

Sabato 28 agosto 2021 ore 21

Musique du Monde



VENCE

Ciné Patrimoine

Venerdì 27 agosto 2021 ore 20

projection du film de Jean Renoir, "Catherine" place Clemenceau. Exposition de photos et de livres anciens de Vence du XXème, mini concert par les élèves du conservatoire à 21:00, buffet...

place Clemenceau



VILLARS-SUR-VAR

Concert Jean-Jacques Gristi rend hommage à Aznavour

Sabato 28 agosto 2021 ore 21

Chansons françaises



VILLEFRANCHE-SUR-MER

Rhapsodie de Lizbeth

Fino al 30 agosto 2021

Chapelle Sainte Elisabeth

Peintures contemporaines.

Rue de L'Église

Cap'sules The Vibes Lobbyists

Venerdì 27 agosto 2021 ore 21

Soul