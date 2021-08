“Attraverso la memoria”: sul Colle del Ciriegia per ricordare la fuga degli ebrei da Saint Martin Vésubie verso l’Italia (Foto e Video)

Per non dimenticare, ma soprattutto perché il ricordo di tante sofferenze e di tante morti è purtroppo sempre attuale come il pericolo che certi atti vadano a ripetersi: domenica 29 agosto 2021 si troveranno sul Colle del Ciriegia (Col du Cerise) per ricordare, per la ventiduesima volta attraverso una marcia, l’esodo degli ebrei da St Martin Vésubie verso l’Italia.

Era il mese di settembre 1943, in piena Seconda Guerra Mondiale, con la “caccia all’ebreo” ormai dichiarata da nazisti e fascisti e con le leggi razziali che imponevano disumani comportamenti.

Il ricordo della “marcia” degli ebrei che tra il 9 e il 13 settembre 1943, per sfuggire ad un genocidio programmato dai nazisti, attraversarono le Alpi alla volta dell’Italia, dove ottennero un aiuto silenzioso da tanti valligiani, anche se molti, catturati, finirono nei campi di concentramento e di sterminio.

Percorsero sentieri montani valicando le Alpi attraverso due Colli: il Col de Fenestre (2474 metri) e il Col de Cerise (2543 metri) per scendere in provincia di Cuneo, in valle Gesso.

Molti si salvarono, ma 340 di loro vennero deportati ad Auschwitz nel novembre del 1943.

Così domenica 29 agosto partiranno a piedi da Saint Martin Vésubie e dalle Terme di Valdieri per incontrarsi a mezzogiorno sul Col de Cerise.

Saranno presenti molti parenti, provenienti un po’ da tutta Europa die protagonisti di quella marcia, rappresentanti italiane e francesi, tra le quali Daniel Wancier, presidente di Yad Vashem di Nizza.

Nei video che pubblichiamo momenti delle “marce” degli scorsi anni e una testimonianza.