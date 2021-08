Quant’è bella la Costa Azzurra vista da lassù! (Foto)

“Cannes e la sua baia, le isole di Lérins e Nizza. Amo le zone blu chiaro, si potrebbe credere che sia una macchia nella foto, invece no: è davvero così! Ricordo di aver gettato l’ancora tra le isole in un'acqua turchese, a bordo di un'imbarcazione. Visto da qui, le barche disegnano nell'acqua delle scie che ricordano quelle degli aerei in cielo. Ne ho approfittato, ho fotografato completamente la Costa Azzurra... “.

Con queste parole, postate sulla sua pagina Facebook assieme con tre fotografie, l’astronauta francese Thomas Pesquet ha “regalato” le immagini di Cannes, di Nizza e della Costa Azzurra tra mare e montagne, con delle fotografie scattate a 400 chilometri di altezza.

Si trova sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ormai da quattro mesi ed è alla sua seconda missione.

Ancora due mesi e Thomas Pesquet tornerà a terra, intanto andando a visitare la sua pagina su Facebook si ricavano tante immagini, che raccontano la vita nella stazione spaziale e fotografano, dall’alto, un mondo senza conflitti, dove l’azzurro, il marrone, il bianco, il rosso non sono colori di bandiere divisive, ma l’esaltazione della natura e il trionfo dell’ambiente.