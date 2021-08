Quali sono i casinò più importanti al mondo?

In tutto il mondo esistono tantissimi Casinò eleganti e molto raffinati che meritano di essere visitatati, entrare in uno di questi spettacolari casinò è davvero un’esperienza unica sia per i veri esperti, sia per i principianti che si appassionano al gioco d’azzardo.

Ciò che chi viaggia sa già, è che in alcune città famose è d’obbligo fare tappa in uno dei casino migliori del posto per vivere un’esperienza unica e speciale. L’atmosfera che si crea all’interno di questi luoghi, infatti, è particolare e suggestiva: i casino sono caratterizzati da ambienti di lusso ed eleganza, locali e ristoranti raffinati e sale da gioco super attrezzate. Inoltre, la maggior parte di essi sorgono nei centri più chic e affascinanti delle città.

Tra i più importanti casino del mondo troviamo sicuramente quelli di Montecarlo: questi attirano ogni anno migliaia e migliaia di visitatori, tra cui anche tantissime celebrità famose. Anche se Montecarlo è sicuramente uno dei luoghi più conosciuti per i suoi elegantissimi casino, in altre zone del mondo è comunque possibile visitare ambienti di gioco di pregevole bellezza ed eleganza. Vediamo nel dettaglio.

Evoluzione del gioco online: non solo casino fisici

Prima di cominciare il nostro excursus tra i vari casino più affascinanti al mondo, va fatta una premessa. Oggi come oggi è possibile simulare una esperienza di questo tipo, direttamente online. L’evoluzione del gioco online, infatti, ha permesso di raggiungere livelli senza precedenti, sia per quanto riguarda l’offerta, che per quanto riguarda l’esperienza di gioco.

Per moltissimi giocatori, giocare online direttamente da casa è senza dubbio più comodo e semplice, proprio per questo motivo si tratta di un’evoluzione positiva per tutti. Gli avvenimenti legati alla pandemia mondiale hanno costretto la maggior parte delle persone a restare in casa: ciò ha sicuramente influito sulla crescita del gioco online. I giocatori abituali che trascorrevano gran parte del loro tempo in casa, infatti hanno cominciato a dedicarsi ad attività di gioco e scommesse online.

Tutto ciò ha fatto sì che si avvicinassero al mondo delle scommesse online anche principianti, incuriositi da queste modalità di gioco semplici, immediate ed innovative. I dati registrati negli ultimi periodi infatti, dimostrano quanto il gioco online si sia notevolmente incrementato, anche grazie alla nascita di tantissimi casinò online, che consentono di giocare d’azzardo, e tantissimi siti web dove è invece possibile effettuare scommesse sportive.

La tecnologia, quindi, è stata decisiva per questo settore, creando opportunità di gioco adatte sia a veri esperti, sia a nuovi giocatori. In particolar modo, si sono diffusi sempre più bookmakers , ovvero le agenzie di scommesse online, i quotisti, che permettono di giocare in qualsiasi momento. In un mercato così ampio non è sempre facile saper scegliere gli operatori, soprattutto per i giocatori meno esperti, quindi è fondamentale fare una ricerca approfondita dei migliori siti di scommesse online disponibili sul web.

Il fascino dei casinò di Montecarlo

Chi sceglie come meta per le proprie vacanze la Costa Azzurra, oltre ad ammirare le bellezze paesaggistiche del luogo, deve necessariamente inserire fra le tappe obbligatorie uno dei più bei Casino di Montecarlo. In questo luogo magico, che attira ogni anno tantissimi turisti, il lusso e l’eleganza la fanno da padrone: ci sono ben quattro casino da poter visitare e dove poter trascorrere divertenti serate all’insegna del gioco d’azzardo.

In questa splendida città è possibile visitare il Casino Municipale, che venne inaugurato nel 1863 all’interno di un edificio prestigioso. La struttura è caratterizzata da un’architettura storica che rende ogni ambiente unico e suggestivo, all’interno delle sue sale ci sono tantissime slot machine e tavoli per il gioco d’azzardo.

Merita di essere visitato anche il Casinò Cafè de Paris, con un design differente dal primo, caratterizzato infatti, da sale da gioco con uno stile più futuristico. Molto particolari sono gli effetti di luce che cambiano tonalità durante le ore del giorno e della notte, creando un’atmosfera davvero unica. Al suo interno ospita il parco di slot machine più grande di tutta la Costa Azzurra, possiede infatti, circa 500 slot disponibili per tutti i giocatori.

Altro importantissimo casino è il Sun Casino, che ogni anno ospita nelle sue sale prestigiosi tornei di poker e blackjack, oltre che 300 slot machine e la famosissima poker room. Nel magico tour dei Casino di Montecarlo, infine, non può mancare assolutamente la visita al Bay Casinò, in cui il divertimento e il comfort si sposano alla perfezione. Le sue sale molto lussuose e raffinate sono caratterizzate da uno stile architettonico ultra contemporaneo e offrono ai visitatori tantissime attrazioni e servizi, sono presenti infatti, numerosissimi tavoli per il gioco d’azzardo, e molteplici slot machine.

Altri casinò del mondo che meritano di essere visitati

Come abbiamo detto in precedenza, in tutto il mondo esistono tantissimi casino che meritano di essere visitati ameno una volta nella vita, oltre ai più importanti di Montecarlo infatti, troviamo il Venetian a Macao, che riprende i caratteristici dettagli di una delle più magiche città italiane, Venezia.

Si tratta di uno dei casino più affascinanti e suggestivi del mondo, all’interno del quale si crea un’atmosfera spettacolare data da luci e colori davvero unici. Dalle sue sale è possibile scorgere particolari miniature di Piazza San Marco e del Canal Grande, cenare all’interno di raffinati ristoranti con cibi di altissima qualità e dedicarsi al gioco d’azzardo in pieno relax.

Altro importantissimo casinò è quello di Bellagio a Las vegas, che riprende invece la suggestiva atmosfera della cittadina di Bellagio situata sul famoso Lago di Como. Anche qui è possibile intrattenersi ai numerosi tavoli da gioco o giocare alle tantissime slot machine presenti nelle diverse sale.

Tra i più importanti casinò portoghesi invece, troviamo il Lisboa a Lisbona, che sorge in uno dei centri della città più chic e raffinati, anche qui l’atmosfera è davvero molto suggestiva e caratteristica. Se restiamo in Italia non possiamo fare a meno di visitare il Casino di Venezia, tra i più belli ed affascinanti del mondo, attrezzato con suggestive sale da poker, slot e servizi di ogni tipo messi a disposizione per i visitatori.