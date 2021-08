Nizza: domani torna lo storico appuntamento con la Foire de la Saint-Barthélemy

Domani, domenica 29 agosto 2021, lungo la Promenade du Paillon, all’ Esplanade de la Bourgada, per tutta la giornata, torna un appuntamento “storico” per la città di Nizza, la Foire de la Saint-Barthélemy: la città ha sempre attribuito importanza all'organizzazione di mercati, feste o fiere. Una tradizione che rappresenta anche un'opportunità per riunire commercianti e visitatori a Nizza e presentare i prodotti artigianali e gastronomici del territorio, della città e dell’arrière pays e quelli dell’artigianato.





Storicamente, questa giornata di festa veniva organizzata in occasione della festa di San Bartolomeo, patrono di macellai, conciatori e rilegatori: fino al XIX secolo la fiera era organizzata sulla "Halle aux herbes quindi in Cours Saleya.



Tanti gli espositori presenti, tra questi Le Goût de Nice, le Panier de la Manda, Régis Parmentier, La nouvelle herboristerie, AMAP, les Niçois d’Adèle, Terre de Liens et « Campus vert » (lycée agricole et horticole d’Antibes).



La fiera si svolgerà dalle 10 alle 20 con questo programma:





Ore 11,15 - Passeggiata con la Compagnie les Boulegans;

Ore 13 – Passeggiata del gruppo Nice La Belle;

Ore 14 - Conferenza a cura di AMAP "Concept, charte et contrats";

Ore 15 - Conferenza a cura della nouvelle herboristerie " Les plantes d’ici pour notre bien-être au quotidien " ;

Ore 16 - Convegno a cura Terre de liens su Agriculture et alimentation, quels enjeux sur le foncier agricole ;

Ore 17 – Racconti a cura della Compagnie les Boulegans;

Ore 19 - Chiusura con spettacolo di fuoco a cura della Compagnie les Boulegans.

Animazioni

Intrattenimento musicale a cura di La Ciamada;

Fattoria didattica Mercantour: capre, pecore, pollame, conigli e laboratorio di cardatura della lana;

Benvenuti in fattoria: quiz e promozione dei prodotti locali (Camera dell'Agricoltura);

Cucina casalinga di Interfel;

Dimostrazione di forgiatura nel campo della coltelleria artigianale a cura di Asimonetti Blades;

Laboratorio di merletto a fuselli e macramè per adulti e adolescenti a cura di di Lyly Cruz, merlettaia;

Introduzione alla semina, scoperta dell'alveare, impollinazione e nidi a cura di Appese;

Scoperta del cougourdon a cura di Morgan Barbier

Laboratorio di creazione di maschere di carnevale a cura di La Remembrança Nissarda

Giochi tradizionali di Nizza a cura di Baron Jeux Vol



L’ingresso è libero, vivamente consigliati l'uso della mascherina e il rispetto dei gesti di barriera