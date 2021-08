Roquebrune, tornano le Journées de la mer, oggi e domani il mare sopra di tutto

A Roquebrune oggi , sabato 28 agosto e domenica 29 agosto è il momento delle “Giornate del Mare”, un evento interamente dedicato alla tutela dell'ambiente marino.



Per due giorni, dalle 10 alle 17, sull'Esplanade Jean Gioan a Roquebrune, saranno proposte numerose attività gratuite sulla biodiversità: saranno organizzati, a cura di associazioni ambientaliste, giochi, iniziazioni e dimostrazioni con l’obiettivo di far scoprire le ricchezze locali di un patrimonio naturale situato a pochi metri sotto il livello del mare e, soprattutto, per rendere tutti consapevoli che è possibile proteggere il mare e agire per la sua conservazione.





Il sito Natura 2000 Cap Martin

Il litorale della Riviera di Menton è protetto grazie al sito marino Natura 2000, chiamato Cap Martin. Si estende dal confine italiano fino a Pointe Veille di Roquebrune. In totale, 16 km di costa dove i fondali sono popolati da una grande varietà di flora e fauna. Tra le specie riconosciute di interesse comunitario troviamo il tursiope e la tartaruga comune. Il sito vanta anche 5 habitat protetti tra cui l'Erbario di Posidonia e un'area marina.





Attività nautica ed escursioni in mare

Alla Scuola di Vela di Roquebrune, l'iniziazione al kayak, al paddleboarding, alla canoa sarà possibile previa registrazione, così come i battesimi subacquei in collaborazione con il club Télémaque Plongée di Roquebrune.



I più curiosi potranno imbarcarsi per una giornata, osservare il patrimonio marino del Santuario Pelagos sulla barca a vela Santo Sospir dell'Associazione SOS Grand Bleu.

Si tratta di una barca scuola dal dolce profumo orientale che attraversa il Mediterraneo per incontrare i delfini e gli altri cetacei.

L'uscita è accompagnata da un'azione educativa per imparare a identificare le diverse specie in base alla loro morfologia e comprendere meglio i pericoli che le minacciano e i mezzi messi in atto per proteggerle.





Un'altra uscita in mare, un’escursione in compagnia di una guida turistica della città di Menton, svelerà la storia del patrimonio turistico visto dal mare.



Il programma delle Giornate del Mare



Stand E Laboratori - Parcheggio Jean Gioan a Roquebrune

Sensibilizzazione alla tutela della biodiversità marina

Azioni eco-cittadini

Biodegradabilità dei rifiuti in mare

Realizzazione di borse fai da te

Realizzazione di uno shampoo solido

Dimostrazione di tecniche di salvataggio in mare

Dimostrazione coni cani da soccorso

Giochi - Esplanade Jean Gioan a Roquebrune

Giochi giganti Arctik'Arts

Camion Science Tour

Attività in acqua - Scuola di vela Roquebrune - Iscrizione in loco

Kayak

Pagaia

Prima immersione

Canoa

Escursioni in mare - Vieux port de Menton

Giornata di osservazione del patrimonio marino: a bordo della barca a vela Santo Sospir per scoprire in modo responsabile i cetacei del santuario Pelagos.

Partenza ore 9 dal Quai Napoleone III di Menton - Rientro previsto intorno alle 16,45

Numero di partecipanti: 20

Prezzo: adulti euro 20 - under 16: euro 15 Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini): euro 60

Prenotazione su https://www.menton-riviera-merveilles.fr/



Passeggiata alla scoperta del patrimonio turistico della Costa Azzurra: a bordo del Brigantine in compagnia di una guida-docente della Città di Menton. Partenze alle 9,30 e alle 14,30 dal Quai Napoleone III a Menton

Numero di partecipanti: 11

Prezzo: adulti euro 12 - under 12: euro 10 Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini): euro 40

Prenotazione su https://www.menton-riviera-merveilles.fr/