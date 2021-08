Covid: nelle mense scolastiche di Nizza arrivano i rilevatori dei livello di anidride carbonica

Entro il 1° novembre, tutti le 173 mense scolastiche di Nizza saranno dotate di rilevatori per misurare la concentrazione di anidride carbonica nelle stanze.

Si tratta dei luoghi scolastici più sensibili per il fatto che gli alunni indossano solo parzialmente le mascherina.

Saranno allora installati dei rilevatori di CO2 (assomigliano a dei piccoli semafori) in grado di tenere sotto controllo l’anidride carbonica e di avvisare quando il livello cresce, così da far aprire le finestre per “cambiare l’aria”.

Una maniera per evitare che i ragazzi stiano troppo al freddo mentre mangiano, con finestre costantemente aperte, ma nel contempo che venga salvaguardata la loro sicurezza.

In mensa, infatti, le mascherine possono essere indossate solo parzialmente e quindi il potenziale rischio di contagio da Covid 19 sale, proprio a causa della saturazione dell’aria e quindi di una maggior presenza potenziale del virus.

Un messaggio viene trasmesso dai sensori così da consentire di gestire in modo ottimale la ventilazione e di rilevare contemporaneamente l'eventuale presenza di aerosol.

Il costo unitario dei sensori è di 250 euro e servono ad ottemperare alle raccomandazioni dell'Alto Consiglio per la sanità pubblica (HCSP) che da tempo sottolinea la necessità di assicurare nei locali chiusi il massimo della ventilazione: con il sensore i responsabili delle mense scolastiche sapranno quando è il momento opportuno per farlo, senza costringere i ragazzini a stare inutilmente al freddo mentre mangiano.

Alcune scuole stanno acquistando sensori supplementari per installarli anche nelle aule, mentre vengono scartate le ipotesi dei depuratoti d’aria per il costo eccessivo, la necessità di manutenzione e di costante sostituzione dei filtri.