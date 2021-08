Blu Emme Yachts ha scelto la cornice glamour del Cannes Yachting Festival per l’anteprima mondiale di Evo V8

Promette di essere una delle attrazioni del Cannes Yachting Festival 2021, in programma dal 7 al 12 settembre, Evo V8 l’esclusivo 24 metri che nasconde a bordo brillanti soluzioni di design e contenuti tecnologici all’avanguardia.

Il Salone francese è da sempre un appuntamento imperdibile per tutti i protagonisti del settore e gli appassionati di nautica che ad ogni edizione affollano i pontili del porto vecchio pronti a farsi affascinare dalle novità della stagione. Quest’anno Evo V8 promette di ritagliarsi un ruolo da protagonista, facendo parlare di sé per il suo design moderno e camaleontico, capace di trasformarsi in pochi istanti per offrire nuovi scenari di vita a bordo, e per le tecnologie innovative di cui è dotata, dedicate al divertimento e al benessere degli ospiti.

L’imbarcazione, primo esemplare della linea V del cantiere, nasce da una sfida lanciata dalla Blu Emme Yachts e dal designer Valerio Rivellini: unire vantaggi e suggestioni provenienti dal mondo della vela e di quello della nautica a motore, proponendosi di offrire un modo di vivere a bordo inedito e alternativo a quanto visto finora, basato su momenti di convivialità e relax, anche quando si viaggia a motore a velocità sostenute.

Caratterizzata da linee minimaliste e raffinate, Evo V8 è stata disegnata per emozionare e stupire, come una matrioska che nasconde una sorpresa dentro l’altra, e offre un layout totalmente customizzabile.

Evo V8 sarò ormeggiato presso la Superyacht Extension e il cantiere invita tutti gli appassionati di nautica e vela, design e innovazione, a salire a bordo e sfidarsi in un’esclusiva caccia al tesoro per scoprire tutti gli incredibili dettagli di questa imbarcazione: dall’esclusivo Roof Top alle 4 postazioni di guida, dalla plunge pool nascosta a prua al suggestivo salone panoramico, passando poi alla zona lounge riparata che fa da congiunzione tra ponte esterno e cabina armatoriale, fino all’ampio ponte principale da cui godere di una vista a 270° sul mare.

Insieme a Evo V8 saranno esposti a Cannes anche altri due modelli di grande richiamo del marchio Evo Yachts: il nuovo Evo R4 XT e l’Evo R6 Open.

Evo R4 XT è la nuova versione, presentata in esclusiva mondiale in questa occasione, del 13 metri R4; il nuovo walkaround presenta diverse feature innovative, tra cui spicca la piattaforma custom a prua che regala all’imbarcazione un metro aggiuntivo in lunghezza.

Anch’esso un walkaround, Evo R6 Open è uno dei pochi modelli sul mercato che in 18 metri riesce a coniugare esterni ampi, fruibili e perfettamente equipaggiati con interni generosi e confortevoli. Come tutti i modelli Evo Yachts, in entrambi casi il layout degli interni è interamente customizzabile, per adattarsi alle esigenze e ai desideri dei loro armatori.