Varato il calendario scolastico: le vacanze degli studenti nel 2021 e nel 2022

Il calendario scolastico anche in Francia varia da zona a zona: in certi casi la zona coincide con la Regione, in altri con il Dipartimento.

Tutta la regione Provence-Alpes-Côte d'Azur è inserita nella zona B assieme con Alsace, Basse Normandie, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Haute Normandie, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire e Picardie.



Le scuole sono iniziate oggi, 2 settembre e il calendario, per quanto concerne il 2021 - 2022, sarà il seguenti:

Rentrée scolaire 2021 Jour de reprise : giovedì 2 settembre 2021

Vacances de la Toussaint 2021: da domenica 24 ottobre 2021 a domenica 7 novembre 2021;

Vacances de Noël 2021: da domenica 19 dicembre 2021 a domenica 2 gennaio;

Vacances d'hiver 2022: da domenica 6 febbraio a domenica 20 febbraio;

Vacances de printemps 2022: da domenica 10 aprile 2022 a domenica 24 aprile 2022;

Pont de l'Ascension 2022: da giovedì 26 maggio 2022 a domenica 29 maggio 2022;

Grandes vacances 2022: a partire da venerdì 8 luglio 2022.